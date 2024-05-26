CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'nde emeklilere seslendi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'nde emeklilere seslendi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'nde emeklilere hitap ederek, 'Hakkınızı söke söke alacağım' dedi. Özel, mitingde emeklilere ne kadar maaş aldıklarını sordu ve '10 bin lira' cevabını alınca, bu durumu dünyanın en büyük korosunun söylediği en acıklı şarkı olarak nitelendirdi.

26.05.2024 15:28
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HABER: DİLAN KUTLU-MEHMET OFLAZ/ KAMERA: ONUR BİNGÖL-UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - CHP'nin Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği "Büyük Emekli Mitingi"nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere "Hakkınızı söke söke alacağım" diye seslendi.

CHP, Ankara Tandoğan Meydanı'nda, Türkiye'nin 81 ilinden gelen emeklilerin ve emekçilerin katıldığı Büyük Emekli Mitingi düzenledi. Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, mitinge katılanlara ne kadar maaş aldıklarını sordu. "10 bin lira" cevabını alan Özel, "bunun dünyanın en büyük korosunun söylediği en acıklı şarkı" olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin en büyük korosu dünyanın en acıklı şarkısını söylüyor"

"Sizin sesinizi bütün Türkiye'ye duyuracağım" diyen Özgür Özel şöyle konuştu:

"Bu meydan Türkiye'nin en kalabalık, en büyük, Türkiye'nin en büyük korosu, emekliler korosu. Dinleyin bakın, dünyanın en acıklı şarkısını nasıl söylüyorlar. Emekliler elini kaldırsın. Bakın, bakın, bakın. Kaç para maaş alıyorsunuz? 10 bin lirayı duyuyor musunuz? İşte dünyanın en büyük korosunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Biz defalarca dile getirdik, anlattık ve dedik ki emeklinin sorununu çözmezseniz bundan sonra meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir. Türkiye'nin dört bir yanından, yedi bölgesinden 81 ilinden gelen emekliler burada mısınız? Bu sesi ya duyacaklar ya da söz verdiğim gibi durmayacağım, susmayacağım ve sizin sesinizi mutlaka bütün Türkiye'ye duyuracağım, hakkınızı söke söke alacağım."

(Sürecek)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara\'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi\'nde emeklilere seslendi
Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'nde emeklilere seslendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'nde emeklilere seslendi - Son Dakika
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