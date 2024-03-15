CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Eskişehir\'i kimseye peşkeş çektirmeyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milli irade hırsızı beyzade kazanırsa; Birlik Vakfı kazanacakmış, TÜRGEV kazanacakmış, TÜGVA kazanmış, daha beteri Ensar Vakfı kazanacakmış. Eskişehir'i kimseye peşkeş çektirmeyiz." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin Eskişehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Eskişehir'de 100. Yıl Kültür Merkezi'nin açılışı törenine katıldı.
"MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞIYLA AK PARTİ'YE TRANSFER OLDU"
Özgür Özel, açılışta yaptığı konuşmada, AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun Birlik Vakfı ziyareti sırasındaki sözlerini eleştirerek, şunları söyledi:
"Eskişehir'in daha bir yıl önce AK Parti'ye itirazı olan, MHP'ye itirazı olan ve Eskişehirlilerden, Eskişehir'in Cumhuriyetçilerinden, Atatürkçülerinden oy alan, AK Parti'ye muhalefet edeceğim diye oy alan, onların yerine biz iktidardayız diye oy alan birisi o günlerde aynı zamanda o iktidardan yüksek miktarda şirketlerine teşvik alıyormuş. Bu teşviklerin gereğini seçimden hemen sonra partisini değiştirerek Eskişehirlilerin oylarını alıp Eskişehirliler bilmiyor mu oyu AK Parti'ye vermeyi, MHP'ye vermeyi, sana vermişler. Bir milli irade hırsızlığıyla, bir siyasi yankesicilikle AK Parti'ye transfer olan birisi şimdi de diyor ki Eskişehir'i ben yöneteyim. Eskişehir'i Kazım Kurt yönetirse Ahmet Ataç yönetirse bugüne kadar Yılmaz Hoca'nın yönettiği gibi Ayşe Ünlüce yönetirse kim kazanıyor? Halk kazanıyor.
Peki o siyasi irade hırsızı oyları çalıp kaçan kazanırsa ne olacakmış? Dün il başkanımı dikkatli takip ettim kapalı bir toplantı, bir vakıf toplantısı, AK Parti'ye yakın bir vakıf toplantısı, diyor ki kendisi 'Hele bir seçileyim, Belediyenin bütün imkanlarını bu vakfa açacağım. Bütün vakıflara açacağım'. Yani Eskişehir başkanlar size kazandırıyor ya milli irade hırsızı beyzade kazanırsa Birlik Vakfı kazanacakmış, TÜRGEV kazanacakmış, TÜGVA kazanmış, daha beteri Ensar Vakfı kazanacakmış. Sizin paranızı Yılmaz hocanın 20 yıldır, 30 yıldır emek emek biriktirdiklerini, Ahmet Ataç'ın ve Kazım Kurt'un sizin vergilerinizle su paralarıyla ortaya çıkardıklarınızı onlar hizmet dönüştürür size verirken, o evlatlarımızı koruyamayan istismarcıların Ensar Vakfı'na Eskişehir'i peşkeş çekecekmiş. Yok öyle şey, yok öyle şey, yok öyle şey. Biz buradayız, Eskişehir burada. Eskişehir'i kimseye peşkeş çektirmeyiz.
"CUMHURİYET DÜŞMANLARINA 31 MART'TA DERS VERMELERİNİ BEKLİYORUM"
Yerel seçimlerde Cumhuriyet düşmanlarına ders verilmesini isteyen Özel, "Eskişehir'den sadece Ayşe Ünlüce'ye, Ahmet Ataç'a, Kazım Kurt'a oy istemiyorum. Eskişehir'den ilçe belediye başkan adaylarımıza oy istemiyorum. Bu Cumhuriyet kentinden bu Cumhuriyet'in değerleriyle sorunu olan Cumhuriyetin kurucu kadrolarına minnet değil, husumet duyanların milli irade hırsızına yüz verdiler, şimdi Cumhuriyet kentinin oylarıyla Cumhuriyet düşmanlarına alan açmaya çalışanlarına 31 Mart'ta en büyük dersi vermelerini bekliyorum. Size inanıyorum, size güveniyorum. Eskişehir hepimizin sevdiği, gurur duyduğu bir kenttir. Siz bizim göz bebeğimizsiniz. Eskişehir'e gözünüz gibi bakın. Eskişehir'i Eskişehir'e gözü gibi bakanlara gözü gibi bakacak olanlara emanet edin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Eskişehir'i kimseye peşkeş çektirmeyiz - Son Dakika
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Gazikent Mahallesi'nde Ahmet E. isimli bir kişi kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından tabancayla vuruldu. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
Elazığ merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor. Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, yapay zeka destekli projelerin gelecekte önemli olacağını belirtti. Öğrencilerden Halil İbrahim Nas ise yüz tanıma projesi geliştirerek kapı açma sorununu çözdüğünü söyledi.
Erzurum'da uzun yıllar Türkiye Gazetesi'nde görev yapan Oktay Yerdelen, rahatsızlığına yenik düşerek vefat etti. Cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İhlas Pazarlama ve İhlas Haber Ajansı yetkilileri, spor kulüplerinin temsilcileri ve yakınları da cenaze namazına katıldı.
Ankara'da hayvansever Buket Özgünlü, engelli köpekleri varil trenine yerleştirerek cadde ve sokaklarda gezdiriyor. Bu sayede köpeklerin rehabilite olması amaçlanıyor. Özgünlü, engelli köpeklerin bakımını üstlenen Yaşapati Köpek Bakımevi'nde çalışıyor ve varillerden oluşan bir tren tasarladı. Köpekler, varillerin içerisine konularak sokaklarda ve caddelerde gezdiriliyor.
Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) yapılan bir proje ile Türk arı sütü, cilt sorunlarının çözümünde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu cilt maskesi üretimine olanak sağlayacak. Proje kapsamında arı sütünün potansiyeli açığa çıkarılacak ve ticarileşme potansiyeli taşıyan bir ürün olan arı sütü katkılı hidrojel cilt maskesi geliştirilecek.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Adana'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarını tamamlamak için Adana'da antrenman yapacak ve kampa girecek. Maç yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde baraj yapımına start verdi. Yumaklı, Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek baraj projesi hakkında bilgi verdi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın çimento yüklü silobas dorsesi yolu kapattı. Kaza sonucunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 24. haftasında Anadolu Üniversitesi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Takım, 16 maçlık yenilmezlik serisi ve yükselen grafiğiyle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelmiştir. Maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmamaktadır. Maç, 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadı'nda oynanacak ve C klasman hakemi Burak Filik yönetecektir.
Sizin düşünceleriniz neler ?