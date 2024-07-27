CHP Genel Başkanı Özgür Özel Harmancık Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Harmancık Belediyesi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık Belediyesi'ni ziyaret ederek başkan ve partililerle bir araya geldi.

27.07.2024 13:31  Güncelleme: 13:42
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HABER: NİSANUR YILDIRIM/KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(BURSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, "Harmancık'ın büyük bir psikolojik önemi var. Bursa'nın en küçük ilçesi. 'Dağdaki dört ilçeyi CHP alamaz' diye uzun süredir oluşan bir yaygın kanaatin kırıldığı bir süreç. Harmancık'ın yeniden atılım zamanı geldi" dedi.

Bursa'daki ziyaretlerine devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık Belediyesi'nde  Başkan Haşim Ali Arıkan ile bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Özel, kendisini bekleyen çocuklar ve Bursalılarla fotoğraf çektirdi. Özel, ardından Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Özel'i karşılayanlar arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz, İlhan Uzgel ve Gökan Zeybek yer aldı.

Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, "Ben 37 yıldan beri Harmancık'tayım. İlk defa bir genel başkanın ziyaretine tanık oluyorum. Başkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi, Harmancık da gülümseyecek" diye konuştu.

"Harmancık'ın büyük bir psikolojik önemi var"

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve Harmancık CHP İlçe Başkanı Ahmet Tufan'ı yerel seçimlerdeki başarı için tebrik eden Özel, "Haşim Başkan bu seçimlerde Harmancık'taki başarının Bursa'daki büyük başarının içinde nüfus olarak baktığınızda 6 bin 300 nüfuslu bir yer. Harmancık'ın büyük bir psikolojik önemi var. Bursa'nın en küçük ilçesi. 'Dağdaki dört ilçeyi CHP alamaz' diye uzun süredir oluşan bir yaygın kanaatin kırıldığı bir süreç. Ahmet Başkan ile birlikte CHP'de uzun yıllardır siyaset yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Kendisinin ilçe başkanlığı, sizin belediye başkanlığınızda birlikte çalıştığınız bu süreçte başarıdan dolayı en başta şahsınızı, tüm partilerden seçilen belediye meclis üyelerini kutluyoruz" diye konuştu.

"Harmancık'ta atılım zamanı geldi"

"Biz Harmancık'ta belli eserleri ortaya çıkarıyoruz. İzler bırakıyoruz. Bizim dışımızdaki iktidarlar, Harmancık'ı yerinde saydırıyor deyim yerindeyse" ifadelerini kullanan Özel, "Harmancık'ın yeniden atılım zamanı geldi" dedi.

"Buraya bundan sonra çok güzel dokunuşlar yapılacak"

Harmancık Belediyesi çalışanlarının banka promosyonları 7 bin lirayken, 17 bin liraya çıkarılmasını memnuniyetle takip ettiğini söyleyen Özel, "Harmancık'tan uzun yollar katederek, uzaktaki iş yerlerine servisle giden kadın işçilerimizin sorunları var. O konuda da gayret içinde olduğunu duyduk. Bu sefer Harmancık'taki belediye başkanlığımız 47 yıldır ilk kez aldığımız Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden ve büyükşehir yasasının yetkileriyle çok daha kıymetli, önemli. Buraya bundan sonra çok güzel dokunuşlar yapılacak. Diğer dağ ilçeleri de Harmancık'a CHP'nin gelmiş olmasının yeniden ne çok katkı sağladığını görecekler. Gelecek seçimlerde dörtte dört istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel Harmancık Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Harmancık Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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