CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için taziye mesajı yayımladı

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CHP lideri Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine İran Hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

20.05.2024 10:17
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Özel, İran Hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, helikopter kazasında hayatını kaybetti. CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için taziye mesajı yayımladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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