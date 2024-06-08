CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de toplantı yaptı

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Katil cenazede! Utanmadan bir de gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile toplantı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile toplantı yaptı. Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen basına kapalı toplantıda milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da bulundu.

Kültürpark'ta ilçe belediye başkanları ile ön toplantı yapan Özgür Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Milletvekili Ednan Arslan da eşlik etti.