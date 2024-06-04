CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri\'deki Uçak Kazasında Şehit Olan Pilotlar İçin Başsağlığı Diledi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi. Özel'in, X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."