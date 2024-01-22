CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara\'da buluştu

Kurum mu İmamoğlu mu? İlk anket sonucu geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu akşam Ankara'da bir araya geldi.

Görüşme, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin görseller paylaşıldı. Görüşmede, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler başta olmak üzere güncel siyasi konular hakkında fikir alışverişi yaptığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NA SAHAYA İNMESİ TEKLİF EDİLDİ İDDİASI

19.40'ta başlayan yemek geç saatlere kadar sürdü. Kulislerde yeni yönetimin Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif ettiği ancak kendisinin buna sıcak bakmadığı belirtiliyor.

İki isim son olarak 8 Aralık 2023'te bir araya gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "YALNIZLIĞA İTTİLER" DEMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu hakkında, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün partisi DEM'e verdiler. 'Gel bakalım Muharrem' dediler, FETÖ taktikleri ile tasfiye ettiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP'nin başına Özgür Efendi'yi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi DEM'lemek oldu" ifadelerini kullanmıştı.