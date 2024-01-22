CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara\'da buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu akşam Ankara'da bir araya geldi.
Görüşme, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin görseller paylaşıldı. Görüşmede, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler başta olmak üzere güncel siyasi konular hakkında fikir alışverişi yaptığı öğrenildi.
19.40'ta başlayan yemek geç saatlere kadar sürdü. Kulislerde yeni yönetimin Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif ettiği ancak kendisinin buna sıcak bakmadığı belirtiliyor.
İki isim son olarak 8 Aralık 2023'te bir araya gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret etmişti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu hakkında, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün partisi DEM'e verdiler. 'Gel bakalım Muharrem' dediler, FETÖ taktikleri ile tasfiye ettiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP'nin başına Özgür Efendi'yi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi DEM'lemek oldu" ifadelerini kullanmıştı.
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