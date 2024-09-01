CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Güncel

Gözaltındaki amca önceden her şeyi yok etmiş

Her şeyden habersiz, ağabeyinin cansız bedeniyle oynadı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili görüşmek için bir araya geldi. Görüşmeye Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tüzük kurultayı öncesi CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. ABB'nin Mogan Tesisi'nde gerçekleşen görüşmeye ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

Saat 20.25'te başlayan görüşmeye ilk olarak Özel ve Yavaş, ardından Kılıçdaroğlu geldi.

Özel, geçen hafta İstanbul'da önceki genel başkanlar, Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile de görüşmüştü.