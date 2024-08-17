CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesini ziyaret etti

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(NEVŞEHİR) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında geldiği Nevşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hizmete sunulan KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesini ziyaret etti.

CHP Lideri Özel, Hacıbektaş İlçesi'nde yurttaşlar tarafından karşılandı. Özel, İBB tarafından hizmete sunulan KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesini ziyaret ederek bilgi aldı.