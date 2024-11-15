CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı ile Görüşecek

Güncel

10.00-10.30-11.00-15.00-15.45 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul programına, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki tören ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit törenine katılacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan Özel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ LEFKOŞA)

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri ile ekim ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Beraberiz Derneği, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük deprem felaketine dikkat çekmek için "Bizim Eller" fotoğraf sergisi düzenleyecek ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

10.00- İzmir'de, İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu, 42 kişinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, İzmir 10.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

10.30 - CHP heyeti, Esenyurt Belediyesi önünde Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - TGC, TGS, TYS, PEN Türkiye, DİSK Basın İş ve TÜRKYAYBİR "Gazeteciye, yazara, yayıncıya baskıya hayır" toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

12.30-13.30- 15.00 CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Narlıdere Belediyesi'nin Kent Lokantası ve Emekliler Lokali açılışlarına katılacak, Karabağlar-Uzundere'deki kaçak tarikat yurdunun önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)

13.00 - Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 79'uncu yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlenecek. (ANKARA)

13.00 - Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…