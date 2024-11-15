CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı ile Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı ile Görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı ile Görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul programına katılacak ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret edecek. Bu görüşmeler yanı sıra TBMM'de bütçe görüşmeleri ile bazı önemli etkinlikler de gerçekleşecek.

15.11.2024 09:05  Güncelleme: 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00-10.30-11.00-15.00-15.45 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul programına, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki tören ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit törenine katılacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan Özel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ LEFKOŞA)

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri ile ekim ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Beraberiz Derneği, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük deprem felaketine dikkat çekmek için "Bizim Eller" fotoğraf sergisi düzenleyecek ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

10.00- İzmir'de, İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu, 42 kişinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, İzmir 10.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

10.30 - CHP heyeti, Esenyurt Belediyesi önünde Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - TGC, TGS, TYS, PEN Türkiye, DİSK Basın İş ve TÜRKYAYBİR "Gazeteciye, yazara, yayıncıya baskıya hayır" toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

12.30-13.30- 15.00 CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Narlıdere Belediyesi'nin Kent Lokantası ve Emekliler Lokali açılışlarına katılacak, Karabağlar-Uzundere'deki kaçak tarikat yurdunun önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)

13.00 - Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 79'uncu yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlenecek. (ANKARA)

13.00 - Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Deprem, Hukuk, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı ile Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
20:25 Bakan Tekin’e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı
14:50 Amerikalı şarkıcı Kesha’nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
14:34 Asgari ücret ne kadar olacak Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı
14:32 Türkiye’de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı
14:29 Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı
14:28 Sergen Yalçın’dan Muslera’ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler
14:13 Sahilde kesik insan başı bulundu Sahilde kesik insan başı bulundu
14:12 Trakya’da petrol arayacaklar Trakya'da petrol arayacaklar
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
14:08 Bayburt’ta dünyaca ünlü ressam Belloli’ye ait tablo ele geçirildi Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 10:41:03. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı ile Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.