CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğretmenlere destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğretmenlere destek çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğretmenlere destek çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen Büyük Eğitim Mitingi'nde öğretmenlere seslenerek, masada müzakere ederek veya meydanlara çıkarak haklarını arayacaklarını belirtti. Özel, ayrıca müfredatın eksikliklerini ve eğitimde şiddetin önlenmesi için sendikaların ve öğretmenlerin sesinin duyulması gerektiğini vurguladı.

18.05.2024 18:04
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğretmenlere, "Gerekirse masada müzakere ederek, hakkınızı arayarak, derdinizi anlatarak, dinlerlerse ne ala, dinlemezlerse sizlerle meydanlara çıkarak, sokaklara dökülerek sizin hakkınızı arayacağız." diye seslendi.

Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen Büyük Eğitim Mitingi'nde konuşan Özel, Eyüpsultan'da öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ı, ölüm yıl dönümü olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ı, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı ve hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andı.

Seçim meydanlarında öğretmenlerin pankart açıp destek istediklerini anımsatan Özel, "Gerekirse masada müzakere ederek, hakkınızı arayarak, derdinizi anlatarak, dinlerlerse ne ala, dinlemezlerse sizlerle meydanlara çıkarak, sokaklara dökülerek sizin hakkınızı arayacağız. İşte gün o gündür. Söyledik, dinlemediler. Verilen sözleri tutmadılar. Bundan sonra sokaklar, meydanlar bizimdir." ifadelerini kullandı.

Bugün 114 bin öğretmen atandığında kamuda bir tane öğretmen fazlası olmayacağını söyleyen Özel, "23 bin emekli var, 20 binini atıyorlar. Diyorlar ki '3 yıl boyunca tasarruf tedbirleri yapacağız, emekli kadar öğretmen atayacağız.' Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için tam 65 yıla ihtiyaç var. Hiç öğretmen almasak, bütün eğitim fakültelerini kapatsak, 65 yıl sürecek bütün öğretmenlerin atanması. Ne diyordunuz? 'İtibardan tasarruf olmaz.' Yanlış, itibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz." diye konuştu.

Özel, deprem bölgesindeki öğretmenler için özel bir statü, ayrı bir kontenjan ve mağdur öğretmenlere atama beklediklerine vurgu yaptı.

Müfredata da değinen Özel, "'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' diyorlar. 'Türkiye Yüzyılı' demek, AK Parti'nin seçim sloganı demek. Milli eğitim dediğiniz mesele herkesi kapsar. Eğitim ve müfredat konusunda bir ulusal, milli mutabakat vardır. Siz bir partinin seçim sloganını milli eğitim müfredatının başlığı yaparsanız, ilk düğmeyi de son düğmeyi de yanlış iliklediniz demektir." dedi.

Özel, müfredatın eğitim programı geliştirme ilkelerine uygun olmadığı görüşünü dile getirerek, "Akademik değildir. Etik kurallara uygun değildir. Hazırlığı katılımcı, şeffaf yapılmamıştır." ifadesini kullandı.

Tartışma için yeterli süre verilmediğini, Cumhuriyet'le sorunu olan bir müfredatın dayatıldığını savunan Özel, "Bu müfredatta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yok denecek kadar az anılmıştır. Cumhuriyetin kurucu kadrolarının adı yoktur. Kurtuluş Savaşı kahramanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ile sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, eğitimde şiddetin önlenmesi için tek başına kanun çıkarılamayacağını belirterek, sendikaların, örgütlerin de sesinin duyulması, öğretmenlere ve işin uzmanlarına kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

Müfredat yapmanın anayasa yapmak gibi olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"İşte önümüzde size güzel bir sınav. 'Anayasa yapacağım, katılımcı olacağım, Türkiye'nin yüzde 96'sını temsil edecek anayasa.' diyene, hadi bakalım müfredat burada, eğitimin anayasası burada, çağır bakalım yüzde 96'yı, çağır bakalım sendikaları. Yoksulu duy, itirazı duy, atanmayanı duy. Mevcut öğretmenin sorununu, deprem bölgesini duy, ondan sonra anayasa diye meydanlara çıkıp destek istemeye başla. Eğitimin anayasasını katılımcı yapmayanlarla milletin anayasası yapılmaz."

Özel, hem öğretmenlerin hem de emeklilerin mücadelesine hep birlikte 26 Mayıs'ta Ankara'da sahip çıkacaklarını söyledi.

Eğitim sendikalarının ve çok sayıda öğretmenin yer aldığı mitinge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Kaynak: AA

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