CHP Genel Başkanı Özgür Özel Samsun\'da Seçim Mücadelesi İçin Seferberlik İlan Etti

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HABER: GÜLARA SUBAŞI - MEHMET REBİİ ÖZDEMİR/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(SAMSUN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla gittiği Samsun'da "Samsun'da iki ilçeden birini almak kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Büyükşehir'inden metropol belediyelerine, Samsun belediyelerinin tamamını kazanana; Samsun'da birinci parti olana; en çok milletvekili olan parti olana kadar mücadeleye başlıyoruz, seferberlik ilan ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a gitti. Özel'e burada; Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yarıdmcısı Sevgi Kılıç, Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri eşilk etti.

CHP lideri Özel, Atakum Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında "Kurtuluş Yürüyüşü"ne katıldı. Yürüyüşte Özel'e, Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşlik etti. Yürüyüşün ardından halk oyunları ekibinin göstersini izleyen Özel, halka hitap etti. Özel'in konuşması şöyle:

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ 47 YIL SONRA BİRİNCİ PARTİ YAPARAK GELDİK"

"Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi kurtarmak ve ardından bir cumhuriyet kurmak için çıktığı yolda ilk adımı attığı kentteyiz. İlkadım'ın 100'üncü yılında, hep beraber buradaydık, bugün 105'inci yılı, bir kez daha hep beraber buradayız. Ancak bu kez bir kıvancımız, bir mutluluğumuz var ki bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentine, Cumhuriyet kentine ve milli mücadelenin başlangıç kentine CHP'liler olarak başımız dik bir şekilde geldik. Onun partisini 47 yıl sonra birinci parti yaparak geldik. Türkiye'de umutların yükseldiği, gençlerin umutsuzluklarının kırıldığı, gözlerinin içinin gülmeye başladığı, kadınların haklı kaygılarından biraz olsun ayrıldıkları ve yeniden kendilerine bütün hakları tanıyan cumhuriyetin aydınlanma devriminin devam edeceğine olan inançlarının yükseldiği bir dönemde, bugün Samsun'a geldik. Elbette Atakum Belediye Başkanımızın bize ev sahipliği yapması ve seçimlerde, Samsun'da başarılı olduğumuz tüm noktalarda hepinize kıvanç, minnet duyuyorum. Ancak bu dönemde Türkiye'de, örneğin büyük zaferin kentinde, Afyon'da, Kütahya'da, Uşak'ta, Manisa'da büyük zaferler kazanmışken; şapka devriminin kenti Kastamonu'yu almışken, Amasya'yı kazanmışken Samsun gibi bir şehri kazanamamış olmayı da içinize sindiremiyoruz.

"SAMSUN'DA BİRİNCİ PARTİ OLANA KADAR MÜCADELEYE BAŞLIYORUZ, SEFERBERLİK İLAN EDİYORUZ"

Bundan sonra Samsun'da sadece bir milletvekili asla kabul edebileceğimiz bir sonuç değildir. Samsun'da iki ilçeden birini almak kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Büyükşehirinden metropol belediyelerine, Samsun belediyelerinin tamamını kazanana; Samsun'da birinci parti olana; en çok milletvekili olan parti olana kadar mücadeleye başlıyoruz, seferberlik ilan ediyoruz. Ben partimin genel başkanı olarak üzerime düşeni yapacağım. İl örgütünden, ilçe örgütlerinden, partinin tüm seçilmişlerinden bu konuda üst düzey gayret bekleyeceğim. Bu inanca ortak olanlarla yol yürüyeceğiz. Bu inanca ortak olmayanlarla, yorulanlarla, inanmayanlarla, Samsun için değil kendisi için bir hayali olanlarla atacak bir adımımız, kaybedecek bir dakikamız yoktur. Onun için önümüzdeki günlerde Samsun'da çok ciddi bir çalışma yapacağız. Arkadaşlarımız gelecek, müfettişlerimiz gelecek, raporlar tutacak, sizlerle konuşacak, Samsun'u dinleyecek, en doğru kararı verecek ve Samsun'da büyük değişimin ateşini yakacağız, ben de takipçisi olacağım.

"TEK GÜVENCEM ATATÜRK SEVGİSİ OLAN SAMSUNLULARDIR"

Bu konuda tek güvencem yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Samsunlulardır; sizlersiniz. Samsunlulara, Samsun'un kadınlarına, Samsun'un gençlerine güveniyorum. Ancak biz döndükten sonra bu inançla, Samsun'a sahip çıkmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki eserinden biri olan partimize sahip çıkmaya ve bundan sonraki süreçte artık bu kenti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir noktaya getirmeye var mısınız? Size inanıyorum, size güveniyorum. Her geçen gün daha çok birlikte olacağız. Her geçen gün daha çok güçleneceğiz. Hep beraber başaracağız."