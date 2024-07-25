CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sorumlular Hesap Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sorumlular Hesap Verecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yaşanan elektrik kazasıyla ilgili olarak sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. Özel, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinin de sorumluluğunun olduğunu vurguladı.

25.07.2024 21:37  Güncelleme: 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: NİSANUR YILDIRIM/ KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(BURSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına ilişkin "Sorumlu kimse hesap verecek. Biz yargının önünde siyaseten engel olmayacağız. Ama yükün de suçun da sadece sırf CHP'li belediye diye CHP'li belediyelerin yöneticilerine yıkılmasına karşı da dikkatliyiz. Şirketin sorumluluğun da ne oranda olduğunu görüyoruz. Bu konuda da esas hesap verecek hesapsız, kitapsız, lüzumsuz yere elektrik dağıtım şirketlerini özelleştiren bu iktidar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, burada İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. Özel, şunları söyledi:

"İlk gün olayı duyduğumda sorumlular kimse hesap versin dedim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ma ilk açtığım telefonda da 'Savcılar ne bilgi, belge istiyorlarsa verin dedim. Suç bizim personelimizdeyse, yöneticimizdeyse bilelim. Başkasındaysa onu bilelim dedik. Çok sayıda elektrik dağıtım şirketinin elemanı, yöneticisi gözaltına alındı, tutuklandı. İZSU'dan da tutuklamalar vardı. Şu anda da dönemin İZSU Genel Müdürü ve bugünkü İZSU Genel Müdürüyle ilgili bir gözaltı kararı var. Bugünkü genel müdürün nasıl bir bağlantısı var, bilgisine başvuruluyor bilmiyoruz. Ama ister bugün ister dün, CHP'nin herhangi bir kademesinde haksızlığa karşı arkadaşlarımıza sahip çıkarız ama yargının önüne geçmeyiz.

"Dağıtım şirketi suçlu da bu dağıtımı özelleştirenler suçlu değil mi"

Çorlu Tren Kazası'nda, Soma'da, Gar Katliamı'nda, Afyon'daki cephanelik patlamasında, Sakarya'daki Hendek'teki havai fişekte ve birçok olayda sırf konu AK Partililere gidiyor diye adaletin önünü kestiler. Biz bunu yapmayacağız. Ucu nereye varırsa varsın sorgulansın. Ama adil yargılanma talebimiz var. Bütün sorumluların hesap vermesi lazım. Hiç şüphe yok. Orada en büyük sorumluluğun dağıtım şirketine ait olduğunu hakimler de görmüş ki esas tutuklamaları oradan yaptılar. Peki dağıtım şirketi suçlu da bu dağıtımı özelleştirenler suçlu değil mi? Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası yıllarca 'Sakın özelleştirme yapmayın' dedi. Yaptılar. Biz o raporları Meclis'te okuduk. Özelleştirme cinayettir. Kamu yararı yok. Gün gelir çiftçiyi mağdur eder, gün gelir bir yoksulu mağdur eder. Gün gelir can tehlikesi ortaya çıkar. Bakım, onarım yapmıyor. Çağrılıyor, gitmiyor. Gittiğinde kabloyu açıkta bırakıyor. Böyle felaketler yaşanıyor.

"Meclis'e Araştırma Komisyonu önerdik, kabul etmediler"

Sorumlular kimse hesap verecek. Biz onun önünde durmayacağız. Bu faciadan ders alacağız. Bunun için Meclis'e Araştırma Komisyonu önerdik, kabul etmediler. Bu Araştırma Komisyonu'nun mutlaka kurulması lazım. Bir daha böyle canların yanmaması için. Son sınıf Tıp Fakültesi öğrencisi elektrikli suya bastı, hayatını kaybetti. Dünya kadar kadın cinayeti işleyen cani var. Ölmek üzere olan bir kadını kurtarırken bir erkek öldü orada. Hakikaten kadın örgütleri hep kadın cinayetlerindeki katilin karşısındalar. Hep birlikte oradayız. Ama hep beraber bir kadının hayatını kurtarırken kendi hayatını feda eden o güzel insanı da anmamız gerekiyor.

"Esas hesap verecek hesapsız, kitapsız elektrik dağıtım şirketlerini özelleştiren bu iktidar"

Sorumlu kimse hesap verecek. Biz yargının önünde siyaseten engel olmayacağız. Ama yükün de suçun da sadece sırf CHP'li belediye diye CHP'li belediyelerin yöneticilerine yıkılmasına karşı da dikkatliyiz. Şirketin sorumluluğunun da ne oranda olduğunu görüyoruz. Bu konuda da esas hesap verecek hesapsız, kitapsız, lüzumsuz yere elektrik dağıtım şirketlerini özelleştiren bu iktidardır."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, İzmir, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sorumlular Hesap Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
19:56 Sahte başkan yardımcısına inandı Minik Serçe’yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar
19:53 Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM’ye ziyaretçi yasağı Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM'ye ziyaretçi yasağı
19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 23:12:12. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sorumlular Hesap Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement