CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin kolonları kesiktir, kirişleri kırıktır

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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 6 yıl önce 703 sayılı KHK'nin bazı hükümlerinin iptali istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararını değerlendirirken, "Dün akşam itibarıyla ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolonları kesiktir, kirişleri kırıktır" dedi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin verdiği iptal kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, şöyle konuştu:

"Elimde dün akşam yayınlanan bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Anayasa Mahkemesi kararları, yargılamaları bugünlerde herkesin dilinde. Anayasa herkesin dilinde. Ben de yemin ederken Anayasa'ya göre ediyorum. Sayın Erdoğan da öyle. Anayasa Mahkemesi Başkanı da ona göre yemin ediyor, yetki kullanıyor. Yargıtay Başkanı da öyle. Burası hukuk devletiyse Anayasa'ya uyacağız. Mecliste uyulmazsa görev bize ait. Grup başkan vekillerimiz, ilgili uzmanlarımızla çalışırlar. Anayasa'ya aykırı kanun ya da kanun hükmünde kararname ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi varsa görev 120 milletvekilini birlikte imza attırabilen CHP'nindir.

Bu rejim 16 Nisan referandumunda rejime kasteden bir Anayasa değişikliğinin OHAL şartlarında oya sunulmasıyla başladı. İlk yapılacak seçimden önce yetki kanunu çıkarıldı. Yetki kanunu seçime kadar kullanılmadı. Seçimden kabine atanana kadar önceki yetki kanununa dayanarak yasal boşlukla ve kanun sınırlarını aşarak kanun hükmünde kararnameyle 703 sayılı KHK ile devlet baştan aşağıya dizayn edildi. 'Durun, yapmayın' dedik. 'Anayasa'ya aykırı' dedik. Dediler ki; 'aykırıysa Anayasa Mahkemesi'ne gidin'. 60 gün içinde iğneden ipliğe inceledik. Tuğla gibi bir başvuru yaptık. Bizim 60 günde inceleyip iddia ettiğimiz aykırılıkları Anayasa Mahkemesi 6 yıl inceledi.

O sırada Cumhurbaşkanlığı kabinesi atandı. Bakanlar atandı. Rektörler atandı. Genel müdürler atandı. Üstüne bir seçim daha yaşandı. Yeni işler yapıldı.AYM kararı belediyelerin Cumhurbaşkanı kararıyla kurulmasından Adalet Bakan yardımcısının HSK'da doğal üye olmasına, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasından, TRT'ye bedelsiz taşınmazların devredilmesine, TRT'nin özel şirket kurmasına, kamu ihale kanunundan istisna tutulmasına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atanması gibi düzenlemelerin tamamını iptal etti. TSK'nın rütbeleri, idari yargı hakimleri, adalet müfettişleri, valilerin, yardımcılarının atanması, Sayıştay Başsavcısı'nın atanması, Din İşleri Yüksek Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen tüm personel, huzur hakkı ödemeleri, ek gösterge, uyuşmazlık mahkemeleri, Yargıtayın yapısı, siyasi parti gruplarına ilişkin düzenlemeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın mühiplerinin bedelsiz olarak yandaş gençlik, kulüp ve vakıflarına devri, TRT'ye bedelsiz arsa tahsili, BTK'nın yapısı, Kamu İhale Kurumu'nun üyelerinin atanması, bakan müşavirlerinin atanması, HDK'nın yapısına dayanak teşkil eden tüm düzenlemeler, diplomasi akademisinden elektrik üretim anonim şirketine ne kadar kurum varsa, 112 acil çağrı merkezinin asılsız kullanılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname dahil ekonomik sosyal konseyin yapısının değişitilmesi dahil RTÜK Genel müdürünün maaşının belirlenmesi, RTÜK'ün şirket kurması, alımlarının kamu ihale kanunundan dışarı çıkarılmasına kadar devlette yaptıkları her şeyi iptal etti.

"Temeli kumdandır, devleti sakatlamışlardır"

Bir yılda zaman verdi. CHP, iki ayda çalışacak. Dört dörtlük yazacak. Günü gelince yetiştirecek. Altı yılda bakacaksın. Üstüne de bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere bunları iptal edeceksin. Dün akşam itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolonları kesiktir, kirişleri kırıktır. Temeli kumdandır, devleti sakatlamışlardır. Bu devletin bu hale getirilmesinde AK Parti ile MHP'nin Anayasa tanımazlığı sebeptir. Bunu söylemeye devam edeceğiz.

Tayyip Bey, Sayın Erdoğan, soruyorum; yaptığınız her şeyi Anayasa Mahkemesi iptal eti. 'CHP haklı' diyor, 'hukuk varsa yapamazsın' diyor. O kanunla bu işler olmaz diyor. ve CHP'ye Anayasa Mahkemesi'ne çok gidiyor diye eleştirenler, 270 sayfa iptal var. Memleketin nasıl bir hukuksuzlukla yönetildiğini gözler önüne serilmiştir."

(SÜRECEK)