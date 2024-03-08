CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı Bütün Türkiye'yi Kucaklar - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı Bütün Türkiye'yi Kucaklar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı Bütün Türkiye\'yi Kucaklar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de düzenlenen bir etkinlikte Türkiye İttifakı'nın bütün Türkiye'yi kucakladığını ve ayrımcılığı reddettiğini söyledi. Özel, Türkiye İttifakı'nın belediye başkan adaylarının kapısının Kürt'e, Türk'e, Laz'a ve Çerkez'e de açık olduğunu belirtti. Ayrıca, Özel, Türkiye İttifakı'nın Kocaeli, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, İstanbul, Aydın, Muğla, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli'yi kazanacak bir ittifak olduğunu vurguladı.

08.03.2024 00:17
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye ittifakının belediye başkan adaylarının kapısı, Kürt'e de Türk'e de Laz'a da Çerkez'e de ardına kadar açıktık. Türkiye ittifakı ayrımcılığı reddeder, Türkiye ittifakı bütün Türkiye'yi hep birlikte kucaklar." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin'in proje tanıtım toplantısına katılan Özel, Kocaeli'ye ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Bilgin'in başarılı olacağına inandığını söyleyen Özel, CHP'li belediye başkanlarının iyi şehircilik, halkçı ve dayanışma belediyeciliği uygulamalarının önemine değindi.

Özel, genel seçimlerde yaşananlardan ve yerel seçimlerdeki hedeflerinden de bahsetti.

"Türkiye ittifakının bütün bileşenlerini bağrımıza basıyoruz"

Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "Biz onun karşısında çok daha büyük bir ittifakla varız. Biz onun karşısında bütün Türkiye'yi kucaklayan eski dosttan düşman olmaz diyen ve sadece sosyal demokratlarla değil, muhafazakar demokratlarla milliyetçi demokratlarla bu ülkenin bütün demokratlarıyla Türküyle Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle birlikte Türkiye'yi kucaklayan Türkiye ittifakıyla varız." ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye ittifakına inandıklarını dile getirerek, "Türkiye ittifakının belediye başkan adaylarının kapısı, Kürt'e de Türk'e de Laz'a da Çerkez'e de ardına kadar açıktık. Türkiye ittifakı ayrımcılığı reddeder, Türkiye ittifakı bütün Türkiye'yi hep birlikte kucaklar." diye konuştu.

Türkiye ittifakının Kocaeli'yi, İzmir'i, Ankara'yı, Adana'yı Antalya'yı, İstanbul'u, Aydın'ı, Muğla'yı, Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı ve Denizli'yi kazanacak ittifak olduğunu savunan Özel, "Türkiye ittifakının bütün bileşenlerini bağrımıza basıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin yüzyıl önceki hikayesini örnek alan bir ittifakımız var"

Özel, hedeflerinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Diyoruz ki 10 bin lira maaşa mahkum edilen, ayın sonunu değil, ortasını bile getirmeyen emeklinin, pazarlar dağılırken satılmamış ürünleri toplamaya çalışan teyzelerin, marketlerde çürümeye yüz tutmuş meyveyi olgun meyve diye almak zorunda kalanların, sendikal hakları elinden alınmış, asgari ücrete mahkum edilmiş işçilerin, her dördünden üçü bavulları zihninde toplamış 'fırsatını bulursam, yurt dışına giderim.' diyen gençlerin ve onların kaygılı anne ve babalarının yüzünü güldürecek olan ittifak, Türkiye ittifakıdır. Korkuya teslim olmayacağız. Korkmayacağız ama korkutanlar da olmayacağız."

Türkiye ittifakının renklerinin kırmızı ve beyaz olduğunu belirten Özel, "Çakma milliyetçilere, birbirlerinden milliyetçilik ve muhafazakarlık öğrenip birlikte milliyetçi muhafazakar bir ittifakız diye milleti kandıranlara karşı 'altı ok'un tamamına sahip çıkan ama Türkiye'nin de tamamını kucaklayan, Türkiye'deki tüm renklerin değerini bilen, bunu bir zenginlik olarak gören, tüm renkleri kucaklayan, buradan güç alan ve Türkiye'nin yüzyıl önceki hikayesinden umutla bahseden, onu örnek alan bir ittifakımız var." ifadesini kullandı.

"Türkiye ittifakının bu ülkeyi kucaklaması, bu vatanı yeniden kurtarması, bu cumhuriyeti yeniden demokrasiyle tanıştırması, demokrasiyi kurması ve bu ülkeyi yaşanacak hale getirmesi gerekiyor." diyen Özel, 31 Mart'ta ellerindeki belediyeleri tutacaklarını, güçlenerek yeni belediyeleri kazanacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin de projelerini anlattı.

Konuşmaların ardından Özel, sahneye davet edilen ilçe belediye başkan adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

Bu sırada Özel, kendisine hediye edilen Kocaelispor atkısını taktı.

Programa, CHP Kocaeli milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler, İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı Bütün Türkiye'yi Kucaklar - Son Dakika

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