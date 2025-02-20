CHP Genel Merkezi, Kurultay Soruşturmasını Takip Ediyor. CHP'li Kurmaylar: "Kurultay Delegelerimiz Zan Altında Bırakılamaz, Hepsinin Alnı Açık"

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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, partinin Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı hakkında yürütülen soruşturma sürecini yakından takip ediyor. Soruşturma kapsamında verilen ifadelerin tanıklığa değil duyumlara dayandığına dikkati çeken CHP kurmayları, CHP'nin kurultay delegelerinin zan altında bırakılamayacağını, hepsinin alnının açık olduğunu vurguladı. CHP kurmayları, AK Parti tarafından CHP'nin çekilmek istediği tuzağa parti yönetiminin düşmeyeceğini belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 Şubat Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin, "kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar sonucunda Ocak 2024'te başlatıldığını belirten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık olarak ifadeye çağırdı. Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi, ifadeye gitmeyeceklerine dair yazılı beyanda bulundu.

Eski Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın ifade verdiği soruşturma devam ederken 11 Aralık 2024'te CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da 15 Şubat Cumartesi günü, Kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Savaş'ın CHP yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebi dün reddedildi. Savaş, 25 Şubat Salı günü ifade verecek.

CHP kurmayları, başsavcılıkta yürütülen kurultay soruşturması hakkındaki son durumu, ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Şu ana kadar Erkan Çakır, Hatip Karaaslan ve Tolgahan Erdoğan olmak üzere toplam üç kişinin ifade verdiğini aktaran kurmaylar, "Hepsi tanık olarak dinlendi. 'Ne gördünüz? Ne duydunuz' şeklinde. Tolgahan Erdoğan'ın ifadesi zaten basında yer aldı. Görgüye, bilgiye, somut delile dayalı hiçbir şey yok. Tamamı duyuma dayalı ifadeler. 'Sen biliyor musun?' 'Ben bilmiyorum da duydum.' 'Delil var mı?' 'Yok da birinin elinde varmış' gibi. Kimin elinde var, ne zaman ortaya çıkacak biz de bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

"CHP'nin bin 300 kurultay delegesini zan altında bırakmaya kimsenin hakkı yok"

Soruşturma devam ederken bu durumun delege kurultaylarını zan altında bıraktığını belirten kurmaylar, "CHP'nin bin 300 kurultay delegesi var. Bu insanların hepsi anadan, babadan CHP'li insanlar. Hiç kimsenin bu insanları zan altında bırakmaya hakkı yok bir kere. Bir buçuk yıla yakın bir zaman önce bir kurultay gerçekleştirildi. O kurultay, parti tarihinde ilk defa birinci turda değil, ikinci turda bitti ve çok açık bir şekilde sonuçlandı. 45 il başkanı, o gün önceki genel başkanımızın yanında, onu desteklediğine dair açıklama yaptılar. Ama biz, 'Biz kendimizi sokağın sesini duymak isteyen delegasyona emanet ediyoruz' dedik. Delegasyon da bu sesi duydu" ifadelerini kullandı.

"Somut delil bulamazsınız, bu ancak CHP'yi itibarsızlaştırma çabasıdır"

Kurultay soruşturmasının AK Parti tarafından açtırıldığını vurgulayan kurmaylar, "Bu parti yıllarca, farklı farklı kurultaylarda genel başkanını seçimle belirledi. Yine bir yarış yapıldı ve o yarışta kazanan Özgür Özel oldu. ve en nihayetinde de Özgür Özel, üç-dört aylık performansıyla da bu partiyi birinci parti yaptı. Yani bu AKP'nin yaptığı bir iş. Bizi o tuzağa çekemezler. Biz herkese söylüyoruz; savcıya da ifadeyi alanlara da verenlere de. Herhangi bir şekilde somut delil bulamazsınız ancak bu CHP'yi itibarsızlaştırma çabasıdır. Mesele kişiler değil, mesele CHP'nin tüzel kişiliği. Bu tüzel kişiliği itibarsızlaştırma çabası, biz böyle bakıyoruz olaya. O yüzden çok gündemimizde tuttuğumuz bir konu değil" diye konuştu.

"Gerçek bir partili, partisine 'kayyum atansın' talebinde bulunmayı kendine yakıştırmaz"

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş ile İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın açmış olduğu davalara ilişkin de konuşan kurmaylar, "Öncelikle bunu ifade etmek gerekir ki Lütfü Savaş, bugün itibarıyla partimizin üyesi değildir. Zaten kayyum atanmasına ilişkin talep ettiği tedbir kararı da reddedildi. 'Ben CHP'li'yim' diyen birinin, 'Bu partiye kayyum atansın' diye bir talebi olacağına da ihtimal vermem. Gerçek bir partili, partisine 'kayyum atansın' talebinde bulunmayı yakıştırmaz kendine. Onların gerçek partili olmadığı ortaya çıkmıştır zaten. Çok açık söyleyelim: Bin 300 delegenin de alnı açık" dedi.

"Kılıçdaroğlu'na destek veren il başkanları açıklama yaptı"

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kurultay tartışmasına ilişkin 81 il başkanının yaptığı açıklamayı anımsatan kurmaylar, "O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan 45 il başkanı da dahil olmak üzere, 81 il başkanımız geldiler, kendi iradeleriyle genel merkezimizde bir açıklama da yaptılar" dedi.

"Kayyum atamak çok büyük cesaret ister. Partinin üyeleri o kişiyi binaya sokmaz"

Kurmaylar, "Partiye kayyum atanması ya da kurultayın tekrarlanması ihtimalleri üzerinden bir yol haritası belirlediniz mi" sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP 100 yıllık bir parti. Darbe görmüş, kapatılmış, siyasetçileri yargılanmış, cezaevi görmüş. Kayyum ataması olmuş mu? Çok büyük iş, büyük bir cesaret ister. Kim atanacak kayyum? Atanan kişi bu binanın içine nasıl girecek? Bu partinin üyeleri onu bu binaya sokar mı? Giremez, oturtmazlar onu bu partiye. Üyesi olmasa parti, parti olur mu? Bu partinin üyeleri onu o koltukta oturtmaz."