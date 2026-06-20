Özgür Özel: Ben milletin gönlündeyim - Son Dakika
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Özgür Özel: Ben milletin gönlündeyim

20.06.2026 13:54  Güncelleme: 15:08
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir bankın üzerine çıkarak yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyarak 'Sen partiyi başkasına verebilirsin, ben milletin gönlündeyim' dedi. CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu vurgulayan Özel, emekli, çiftçi ve işçilere yönelik vaatlerde bulundu.

(BURDUR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bu mesele Tayyip Erdoğan'la milletin arasında. Yıllarca seçilip, oyları alıp emekliyi, işçiyi, çiftçiyi unutanlar şimdi çiftçiler, emekliler, emekçiler, kadınlar, gençler karar vermiş, iktidarı değiştirirken bizi iktidara götürürken, birinci parti yapmışken bu yürüyüşümüzü kesmek istiyorlar. Onun için ona meydan okuyorum: Sen partiyi alıp başkasına verebilirsin, ben milletin gönlündeyim" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir kahvehanede yurttaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Özel, bir bankın üzerine çıkarak vatandaşlara şöyle hitap etti:

"Yola çıktık. 'Değişim olacak' dedik. 'CHP değişecek, Türkiye değişecek' dedik. Siz bize inandınız. Partide yönetime geldik. Beş ay sonra partiyi, 47 yılın ardından birinci parti yaptık. Zaten söz vermiştim. Demiştim ki, 'Eğer girdiğim bir seçimi bile kaybedersem hemen görevi bırakacağım.' Beş ay sonra girdiğimiz seçimi arkadaşlarımızla, örgütümüzle, milletvekillerimizle hep beraber kazandık. Türkiye'de nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 85'ine CHP'li belediyeler hizmet eder oldu. Öyle bir şey ki, Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi de kurulduğu günden sonra ilk kez kaybetti. Bunu birlikte başardık."

CHP kazanırken, Adalet ve Kalkınma Partisi kaybederken millete kaybettirmedik. AK Partili, MHP'li, başka partili kimseyi ayırmadık. 'Türkiye İttifakı' dedik. Ay yıldızlı al bayrağı seven kim varsa, milli takımı kim tutuyorsa, Filenin Sultanları şampiyon olunca kim ağlıyorsa biz onunla beraberiz. O günden bugüne her ankette birinciyiz. Çünkü millet görüyor.

İlk başta Cumhuriyet kurulduğunda Atatürk'ün söylediği, 'Çiftçi milletin efendisidir' sözü bir yerde duruyorken; çiftçiler bu haldeyse, süt üreticisi bu haldeyse, milletin efendisi olanlar şu anda zordaysa, bunların da hepsi Erdoğan'ın sayesinde.

"BİZİM YÜRÜYÜŞÜMÜZ İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ"

Millet gördü ki bizim yürüyüşümüz bir iktidar yürüyüşü. Bu işte AK Partilinin de MHP'linin de diğer partilerden olanların da menfaati var. Çünkü biz insan ayırmayacağız. Biz emekli maaşını yükseltince herkesin yükselecek. Biz asgari ücreti yükseltince herkesin yükselecek. Bunlar zenginlerin havaalanında uçuş garantisi, yoluna geçiş garantisi, köprüsüne geçiş garantisi, hastanesine hasta garantisi veriyorlar ama süt üreticisi süt üretiyor, ona parite garantisi yok. Buğday üreticisi 21 liraya buğday mal ediyor, 16 lira fiyat veriyorlar ona garanti yok. Biz çiftçilere de, hayvancılıkla uğraşanlara da, geçim garantisi vadedeceğiz."

"MİLLETLE GÖNÜL GÖNÜLEYİM"

Özel, bir bankın üzerinde miting yaptığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gördüler ki bizim iktidarımızda emekli ezilmeyecek, bizim iktidarımızda gençler ümidini kaybetmeyecek, bizim iktidarımızda kimse kimseyi ezemeyecek. İşte gençlerin partisi, kadınların partisi, çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin umudunun partisi olmuşken; partimize saldırıda bulunarak iktidar yürüyüşümüzü kesmeye çalıştılar. Bu partinin Cumhurbaşkanı adayına saldırdılar, adaysızlaştırtırmak için. Bu partinin Genel Başkanı'na saldırıyorlar, lidersizleştirmek için. Bu partinin binalarına saldırdılar, kurultayına saldırdılar kurumsuzlaştırmak için. Ama ne oldu? Binayı arkada bıraktık, dedik ki 'Bize bina lazım değil.' Otobüsleri bahçede bıraktık. Dedik ki 'Bize otobüs lazım değil.' Bunu iyi görsün herkes, Yeşilova'dayım, sokağın ortasındayım. Bir bankın üzerindeyim. Ama milletin gönlündeyim. Milletle gönül gönüleyim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "meydan okuduğunu" kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde bir mesele değil. Bu mesele Tayyip Erdoğan'la milletin arasında, yıllarca seçilip oyları alıp emekliyi, işçiyi, çiftçiyi unutanlar şimdi çiftçiler, emekliler, emekçiler, kadınlar, gençler karar vermiş, iktidarı değiştirirken bizi iktidara götürürken, birinci parti yapmışken bu yürüyüşümüzü kesmek istiyorlar. Onun için ona meydan okuyorum: Sen partiyi alıp başkasına verebilirsin, ben milletin gönlündeyim. Milletle bir aradayım."

"BU MİTİNGİ ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Yeşilova'ya ve bütün Türkiye büyük bir minnet duyuyor. Çünkü doğanın emaneti, Allah'ın emaneti, Türkiye'nin en önemli kıymetlerinden biri Salda'ya evladı gibi sahip çıkıyor Yeşilova. Hepinize teşekkür ediyorum. Salda'ya sahip çıkan Yeşilova'ya, Özgür Özel'e sahip çıkan Yeşilova'ya, geleceğine sahip çıkan Yeşilova'ya selam olsun. Bugün Yeşilova'da 360 derece gönül gönüle, bir bankın üstündeki bu mitingi ömrüm boyunca unutmayacağım. ve size söz veriyorum. Buraya milletvekili geldim, Grup başkanvekili, grup başkanı, Genel Başkan geldim. Söz veriyorum unutmayın, kaldırın bu bankı bir kenarda dursun. Buraya iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim, bu bankanın üstüne bir daha çıkacağım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel: Ben milletin gönlündeyim - Son Dakika

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