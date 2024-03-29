CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP\'li Belediye Başkanlarının Mal Varlıklarına Dikkat Çekti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya'da AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlıklarına dikkat çekerek, "Biri Ankara'yı çiftlik yapmış, biri İzmir'i çiftlik yapmış, biri de gelip Kumluca'yı çiftlik yapmak istiyor. Bu dombili ailesine izin vermeyeceğiz. Antalya'yı, İzmir'i, Ankara'yı, Türkiye'yi çiftlik yaptırmayacağız" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Serik ve Kumluca ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Başarır yaptığı konuşmada, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ve AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın mal varlıklarına dikkat çekti. Hamza Dağ'ın tavuk çiftçiliği arazisine 91 villa yaparak 3 milyar lira rant elde ettiğini öne sürdü.
"BU DOMBİLİ AİLESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ, TÜRKİYE'Yİ ÇİFTLİK YAPTIRMAYACAĞIZ"
Ali Mahir Başarır, şöyle konuştu:
"Ankara'da bir aday var, Turgut Altınok. Antalyamızda 700 tane dairesi var. Ankara'da bin tane dairesi var. 6 milyon metrekare arsası var. Adam, Sabancı ve Koç ailesine kafa tutuyor. İzmir'de Hamza Dağ var. Hamza Dağ ve ortağı Bayraklı Belediye Başkanı Bilal Kırkpınar ile bir tavuk çiftliği alıyor. Herkes tavuk yetiştirip, yumurta üretip halka satacaklarını düşünüyor. Sonra Kemalpaşa Belediyesi'ne başvuruyorlar, 'buraya bekçi kulübesi dahil 91 tane villa yapacağız' diyorlar. Belediyemiz 'hadi oradan' diyor. Gidiyorlar dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, 91 villa için yapı kayıt belgesi alıyorlar. 89 ve 90 numaralı villalar da Hamza Dağ'ın. Hakikaten bunlar yaratıcı adamlar. Bir tavuk çiftliğinden 91 villa yapıp 3 milyar lira rant edinenler, bu kadar zenginleşenler, bu parlak zekanızı benim emeklimin maaşı için niye çalıştırmıyorsunuz? İşte biri Ankara'yı çiftlik yapmış, biri İzmir'i çiftlik yapmış, biri de gelip Kumluca'yı çiftlik yapmak istiyor. Bu dombili ailesine izin vermeyeceğiz. Antalya'yı, İzmir'i, Ankara'yı, Türkiye'yi çiftlik yaptırmayacağız. Bizim belediye başkanlarımıza rahatlıkla oyunuzu verin, güvenin."
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