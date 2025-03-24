CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Silivri'de Ziyaret Ettiği İmamoğlu'nun Mesajını Paylaştı: "Mesele Bizim Özgürlüğümüz Değil, Türkiye'nin Özgürlüğü"

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Silivri'de ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu'nun, "Anayasal, demokratik gösteri hakkını yurttaşlarımız kullansın. Ama burada güler yüz ve sevgi dili hakim olsun. Ben inanıyorum ki milletin feraseti, bu meseleyi burada bırakmayacaktır. Mesele bizim özgürlüğümüz meselesi değil, Türkiye'nin özgürlüğü meselesidir" mesajını paylaştı. Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin bu hafta içinde dava açacaklarını da bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri'de tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Günaydın, Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde ya da Meclis'te, herhangi bir çalışma odasında ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Saraçhane'de onun çalışma odasında binlerce kere toplantı yaptığını, Silivri'deki buluşmalarının da kendileri açısından o toplantılardan biri olduğunu söyledi.

Günaydın, "Cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için diplomasını iptal ettiğiniz, mal varlığına el koyduğunuz, her hafta ayrı bir soruşturma ile adeta hayatı zindan etmeye çalıştığınız ve en sonunda da gözaltı ve tutuklama işlemi yaptığınız Ekrem İmamoğlu'nun iradesinin dışarıda olduğunu, sadece Saraçhane'de değil, tüm Türkiye'de milletimiz gösteriyor. Haklı olanın, millet için mücadele edenin hapsedilemeyeceğini, tutsak edilemeyeceğini Türkiye'nin dört bir tarafında herkes bağırıyor" diye konuştu.

"Dün Saraçhane'de 80 yaşındaki bir kadının Türk bayrağını sallayarak 'buradayız' demesi memleketin özetidir"

CHP'nin üç belediye başkanının tutuklandığını, yaşanan sürecin kendileri için bir moral bozma, "Ne oluyor? Galiba işler iyiye gitmiyor" denebilecek bir zaman dilimi olabileceğini söyleyen Günaydın, "Ama dün Saraçhane'de 80 yaşındaki bir kadının Türk bayrağını sallayarak 'buradayız' demesi memleketin özetidir. Kimlerin ne yaptıklarını, hangi amaçla, hangi yöntemi kullanarak yaptıklarını biliyoruz. Ona karşı çıkacak bir irademiz var" dedi.

Ziyarette İmamoğlu'nun ilettiği mesajları paylaşmak istediğini dile getiren Gökhan Günaydın, şunları kaydetti:

"Öncelikle sadece bir kaç günlük çalışma sonrasında sandıkların yeri bile belli değilken, 14,5 milyon yurttaşın kendisine oy kullanmasından büyük memnuniyet duyuyor. Arkadaşlarımıza ve yurttaşlarımıza teşekkür ediyor. Ayrıca diyor ki, 'Evet. Anayasal, demokratik gösteri hakkını yurttaşlarımız kullansın. Ama burada güler yüz ve sevgi dili hakim olsun. Oraya gelenler büyük bir mutlulukla, yüzlerinde gülümseme ile gelsinler, yüzlerinde gülümseme ile ayrılsınlar. Kolluk kuvvetlerimiz, bu arkadaşlarımıza kötü davranmasınlar. Göstericiler, kolluk kuvvetleri birbirlerine el sallasınlar ve gösteri bittiğinde yine herkes güler yüzle evlerine dönsün. Ben inanıyorum ki milletin feraseti, bu meseleyi burada bırakmayacaktır. Mesele bizim özgürlüğümüz meselesi değil, Türkiye'nin özgürlüğü meselesidir.' Milletin bunu sahiplenmiş olmasından da büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı adayımızın da çeşitli görüşlerini aldık. Önümüzdeki haftayı ve sonrasını bu görüşler doğrultusunda genel başkanımızın da iradesiyle hep beraber planlayacağız."

Günaydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yarın 09.30'da İmamoğlu'nu, Silivri'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde ziyaret edeceğini bildirdi.

"Millet, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı adayını pazar günü itibarıyla belirlemiştir"

Ekrem İmamoğlu'nun son iki ayda başına gelenleri, bütün olayların içinde olan bir insan olarak kendisinin bile saymakta zorlandığını, hem yaşananların hem de milletin verdiği cevabın, "dünyanın siyaset tarihine örnek olacak olaylar dizisini oluşturduğunu" belirten Günaydın, şöyle devam etti:

"Milletin koyduğu irade, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı adayını pazar günü itibarıyla belirlemiştir. Bize düşen, bunun önündeki engelleri, kumpasları partimizin faaliyetleri ve partimizin çok üzerinde faaliyetlerle kaldırmaktır.

Ekrem Başkan'ın burada verdiği mesaj da şudur: Saraçhane'ye herkesin geldiğini görüyorum ve mutluluk duyuyorum. Orası çeşitli siyasal parti bayrakları ile sahiplenilecek yer değildir, orada tek bir bayrak olmalıdır o da Türk bayrağı olmalıdır. O bayrağın altında hep beraber birleşmeliyiz. Kuşatıcı, kapsayıcı, milletin sorunlarını dert eden ve onları çözmeye niyetli olan bir kadro olarak geliyoruz. Ben içeride dimdik ayaktayım. Ben içeride sorunun, gündemin ve meselenin hakimiyim. Hiç kimse bizim adımıza üzülmesin. Çünkü mesele memleket meselesidir. Sadece benim meselem değildir' Ben de buradan Ekrem İmamoğlu'nun sevgilerini, selamlarını, dostluk ve dayanışma dileklerini tüm Türkiye'nin 81 iline, 980 ilçesine, 86 milyon yurttaşımıza iletmek istiyorum.

Günaydın, "Özgür Özel ile birlikte İmamoğlu ailesi de gelecek mi?" sorusuna, "Gelecekler. Beraber ya da ayrı ayrı henüz o planlanmadı ama gelecekler" yanıtını verdi.

"İmamoğlu'nun morali nasıl?" şeklindeki sorusu üzerine Gökhan Günaydın, "Ekrem İmamoğlu, her zamanki Ekrem İmamoğlu. Esprileriyle, sevgi diliyle her yeri kuşatıyor. Silivri'de, cezaevindeki durumu da bundan farklı değil" dedi.

"Diploma iptaline yönelik o hukuk dışı tavra bu hafta içerisinde dava açacağız"

Gökhan Günaydın, "Süreç ne zaman tamamlanır. Bir öngörünüz var mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Hukuki bir öngörüden mi bahsediyorsunuz, siz Türkiye'de hala bir hukuki öngörülebilirliğin olduğunu mu düşünüyorsun demek. Diploma iptaline yönelik o hukuk dışı tavra bu hafta içerisinde dava açacağız. Şüphesiz buraya yönelik de bir tutuklama, diğerinde de 'tutuklama yapmıyorum ama aslında tutuklamayı hak ediyor' diye hukuk dışı bir açıklama. Bunların tamamı için avukat arkadaşlarımız, gerekli itiraz süreçlerini son derece nitelikli bir şekilde sürdürmektedirler. Bunun iletişiminin de önümüzdeki haftalarda çok daha yüksek bir düzeyde yapılacağını göreceksiniz."

Günaydın, "Savcılığın, Kent Uzlaşısı soruşturmasına yönelik tutuksuzluğa itiraz edeceği söylenmişti. O itiraz yapıldı mı? Bir yanıt geldi mi? Süreç orada nasıl işliyor?" sorusu üzerine de "Savcılık, tutukluluğa itiraz edeceğini söyledi. Yaptılar mı, yapmadılar mı bilmiyorum. Biz tutukluluğa, savcılık tutuksuzluğa itiraz ediyor. Sonucunu göreceğiz" dedi.

"Sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteciler hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna karşılık da Gökhan Günaydın, "Ben bugün Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldim. Yarın sabah diğer arkadaşlarımızla görüşmek için geleceğim. Espri yapıyoruz, 'Silivri'ye yakın bir ev mı tutsak' diye. Mesele Ekrem İmamoğlu meselesi değildir. Gazetecisinden, öğrencisine kadar ifade özgürlüğünü kullandığı için, haber alma ve haber verme hakkını kullandığı için tutsak edilen herkesin avukatıyız" şeklinde konuştu.