CHP, Can Atalay İçin TBMM'nin Olağanüstü Toplanmasını Talep Etti - Son Dakika
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CHP, Can Atalay İçin TBMM'nin Olağanüstü Toplanmasını Talep Etti

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CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Gezi tutuklusu Can Atalay'ın durumu için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Başarır, görüşmenin olumlu geçtiğini ve Meclis'in olağanüstü toplanması talebinin değerlendirileceğini belirtti. Anayasa Mahkemesi kararının okunması ve Atalay'ın haklarının iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Başarır, durumun Meclis'in itibarını zedelediğini ifade etti.

05.09.2024 17:21
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(TBMM)- CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir, Can Atalay için TBMM'nin olağanüstü toplanması talebiyle ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Başarır, "Toplayacağız ya da toplamayacağız demedi. Değerlendireceğim dedi. Uzun bir görüşme oldu, uzun uzun bu durumu anlattık. Kendisi de olayın, aslında vahametin farkında" dedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir, Gezi tutuklusu Can Atalay için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşme 50 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Başarır TBMM basın kapı önünde basın açıklaması yaptı. Başarır, "AYM kararının Meclis'te okunması, haklarının iade edilmesi gerektiğini söyledik. TBMM, 400 milletvekili iradesiyle Anayasa'yı değiştirebiliyor. Birçok sorunun çözümünün Meclis olduğunu söyledik" dedi.

Başarır konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Nezaket içerisinde bir görüşme oldu. Can Atalay ile ilgili taleplerimizi ilettik. İçtüzük 7. maddesi hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde 120 milletvekili imza vermişse Meclis'in olağanüstü toplanması gerektiğini kendilerine belirttik. Bir önceki olağanüstü toplanma talebimizde bunun farkları anlattık. Can Atalay konusunun TBMM'nin itibarını ciddi anlamda zedelediğini, Meclis'in bunu hak etmediğini, bugün aramızda olması gereken bir millevetkilinin maalesef cezaevinde olduğunu söyledik.

Anayasa Mahkemesi kararının Meclis'te okunması, haklarının iade edilmesi gerektiğini söyledik. Ha okundu, ona rağmen yerel mahkeme ya da Yargıtay, yasamanın bu konusuna rağmen bir direnç gösterirse o zaman çok farklı şeylerin konuşulması gerektiğini tartıştık. Değerlendireceğini söyledi. Biz umutluyuz, bir kriz daha yaşamak istemiyoruz. Salı günü Meclis toplanmalı olağanüstü, bu konu konuşulmalı. ve Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararı okunarak Can Atalay'ın hakları iade edilmelidir.

"Anayasa Mahkemesi'ndeki krizin yasamaya yön vermeye çalışması kendisini üzüyor"

Yeni döneme ilişkin de kavga, şiddet, kötü söz bunlara ilgili ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Olumlu ve verimli bir görüşme oldu. Şimdi kararını bekliyoruz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis'in olağanüstü toplanması konusunda bir ifadesinin olup olmadığı sorusu üzerine Başarır, "Kesin bir ifadesi olmadı. Toplayacağız ya da toplamayacağız demedi. Değerlendireceğim dedi. Uzun bir görüşme oldu, uzun uzun bu durumu anlattık. Kendisi de olayın, aslında vahametin farkında. Umarım doğru bir karar verecek" dedi.

Başarır, bir gazetecinin "Kendisi de durumunun vahametinin farkında dediniz. Numan Kurtulmuş'un bu süreçten yaşadığı bir memnuniyetsizliği mi ifade ediyorsunuz, yoksa Can Atalay'ın cezaevinde olmasının hukuksuz olduğu görüşünü paylaşıyor mu" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bu olay meydana geldiğinde Meclis Başkanı açıklamalarında Atalay'ın cezaevinde olmasını doğru bulmadığını satır aralarında belirtmişti, bugün de Meclis'te Yargıtay ile ilk derece mahkemesiyle Anayasa Mahkemesi'ndeki krizin yasamaya yön vermeye çalışması, burada bir kriz yaşanması tabii ki kendisini üzüyor. O yönden söyledim."

CHP, Can Atalay İçin TBMM\'nin Olağanüstü Toplanmasını Talep Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, Can Atalay İçin TBMM'nin Olağanüstü Toplanmasını Talep Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP, Can Atalay İçin TBMM'nin Olağanüstü Toplanmasını Talep Etti - Son Dakika
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