CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Bakan Gürlek'e: "O Adalet Bakanlığı'nı İnsan Gibi Yapacaksın"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de devam eden İBB davasında şüphelilerin susuz bırakıldığını belirterek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptığı çağrıda, "O yüzden buradan gözünü bürümüş, aldığı talimatla CHP'nin değil, milletin iradesi üzerine yürümüş o 'turpun küçüğüne' sesleniyorum: Yaptığın görev, geçmişte yaptığın haysiyet cellatlığının üstüne mum dikme görevi değildir. Adam gibi yapacaksın o Adalet Bakanlığı'nı, insan gibi yapacaksın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, "Kuyu tipi cezaevine koyulanlar var. Orada kalacak kişi ki insan hakları açısından hepsi değerlendirilmeli, altı kez ağırlaştırılmış müebbet almış hükümlünün kalacağı yere iddianamesi yazılmamış arkadaşlarımızı koyuyorlar. Böyle bir düzen var. F tipi cezaevi olacak iş değil; seçilmiş belediye başkanlarını koyuyorlar. Bir gün çıkıp şikayet etmediler. Neden? Dediler ki bu siyasi bir mücadele, en sertini vereceğiz. Ama kardeşim, olacak iş mi? Yargılama yapıyorsun, öğlen yemeği yok. Yargılama yapıyorsun, su akmıyor. Bu kadar zulmün, bu kadar nefretin, kinin birikmesine sebep ne? İstanbul'a Kanal İstanbul'u yaptırmadık diye aç bırakılmayı ya da sen yıllardır büyük bir israf rejimini kurdun, AK Partililer illallah dedi diye, iyi yönettiğimiz Beylikdüzü'nden İBB'ye gitmiş olmamızın, iptal edilen seçimlerde seni farkla yenmiş olmamızın cezası katıksız yargılanma olabilir mi? Su aksar mı? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinde, Silivri'de yargılamada susuz bırakarak yargılamayı nasıl yapabilir? Her gün var bu mahkeme; bir gün değil. 'Dişini sık, git dayan' değil. Her gün oluyor bu mahkeme, her gün gidiyor arkadaşlar; haftada 3-4 gün. O yüzden buradan gözünü bürümüş, aldığı talimatla Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, milletin iradesi üzerine yürümüş o 'turpun küçüğüne' sesleniyorum: Yaptığın görev, geçmişte yaptığın haysiyet cellatlığının üstüne mum dikme görevi değildir. Adam gibi yapacaksın o Adalet Bakanlığını, insan gibi yapacaksın" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"Onların göreceği muamele, bu Meclis'in komisyonuna geldiği gün göreceğin muameleyi belirleyecek"

"Adalet Bakanı'na söylüyorum: Silivri'de mahkemeye giden herkesin huzuru, güveni; ona karşı saygılı bir dil kullanılması, içtiği suyu, yiyeceği yemek devlette üstlendiğin hasbelkader görev nedeniyle sana emanettir. Onların göreceği muamele, bu Meclis'in komisyonuna geldiği gün göreceğin muameleyi belirleyecektir. Hadi bakalım. Türkiye'de rejimin tehdit gördüğü maalesef herkes tutuklu. En adını bildiğinizden isimsiz kahramanlara kadar… 2026 yılında Türkiye'de rejime tehdit olanlar için açık cezaevine çevirdiler. Ekrem İmamoğlu da, belediye başkanlarımız, seçilmiş siyasetçiler, kıymetli bürokratlar da tutuklu. HDP'nin önceki eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ tutuklu; Hataylıların iradesiyle Meclis'e yolladıkları Can Atalay da tutuklu. Avukatlar Selçuk Kozağaçlı'dan Mehmet Pehlivan'a kadar avukatlar tutuklu. İşçi haklarını savunan Mehmet Türkmen tutuklu. Gazeteci Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, İsmail Arı, Pınar Gayıp ve 17 gazeteci tutuklu."

"Çevre mücadelesi veren, hak mücadelesi veren kim olursa olsun gözaltı, tutukluluk ki bir daha kimse bunu yapamasın"

Türkiye'de o İkizköy'ün kadın muhtarının ninesinden beri ağaçlarına sahip çıkan Esra Işık tutuklu. Bunun yanında artık öyle bir noktaya geldi ki; çevre mücadelesi veren, hak mücadelesi veren kim olursa olsun gözaltı, tutukluluk ki bir daha kimse bunu yapamasın. 19 Mart darbesinden sonra 301 öğrenci tutuklandı. Vatan Emniyet'te, dün Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde ödül aldı. Vatan Emniyet'teki işkencenin belgeseli vardı. Nasıl darp raporlarının sonradan değiştirildiği var; askeri darbe dönemlerinde olmayan, önce darp raporu sonra temiz raporunun dosyada değiştirildiği var. İzledik, şaşırdık, kahrolduk. Sırf 'polis, barikat, kavga, çatışma' diyerek 301 öğrenci tutukladılar. İçlerinde bir tane bayrağı sopasını alıp da polisin kaskındaki sineği ittiren yok. Ömrü boyunca emniyetin önünden geçmemiş, ailelerin ömrü boyunca polisle, güvenlik güçlerine 'höt' dememiş çocukların, sırf diğerlerine örnek olsun, kaygı olsun, meydanlardaki bu yoğunluk, gençlerin bu ilgisi dursun diye hepsi alınmış içeride. O güzelim çocuklara yapılan işkencenin kanıtları var. Halen daha açılmayan soruşturmalar var.

"Varto'da jeotermalin yaratacağı doğa tahribatına karşı mücadele ediyor Vartolular"

Ordu'nun yüzde 75'i, Giresun'un yüzde 85'i madenciliğe açılmışken, bu hafta 18 ihale ile birlikte Ordu'nun ormanlarını, derelerini katletmeye niyetleniyorlar. Buna direnen Orduluların mücadelesini selamlıyoruz. Yine gruptan Varto Ekoloji Platformu var; jeotermal enerjiye karşı büyük bir çevre katliamı planlıyorlar. Bunu en iyi Aydınlılar bilir. Geldiler, Aydın Ovası'na jeotermali yaptılar; Aydın'ın güzelim incirini tüylü hastalıklarla tanıştırdılar. Çok ağır bir bedel ödendi. Manisa Alaşehir'de üzüm bağlarının canını okudular. Obruğu hastalığı ayrı dert ama Sarıgöl büyük bir mücadele verdi ve korudu kendini. Şimdi de Varto'da jeotermalin yaratacağı doğa tahribatına karşı mücadele ediyor Vartolular ve grubumuza gelmişler. Kendilerini selamlıyoruz, mücadelelerinin arkasındayız.

"Aydın'ın iradesini çalandan ne kadar iğreniyorsak, Mustafa Bozbey'in duruşundan da o kadar övünüyoruz"

Geçen hafta İzmir'de, Manisa'da ve Bursa'da açılışlar yaptık. Bursa'daki açılışların aslında normal tarihi 15-16 Nisan'dı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 önemli açılışı vardı, onları yapacaktık. Bozbey demiş ki 'Bunlar beni aldılar.' Bozbey ile Aydın Büyükşehir birbirine çok benzeyen iki pozisyondaydılar. Bozbey'e de, Aydın Büyükşehir'e de gittiler; 'Ya bize katılacaksın ya içeri atılacaksın' dediler. Aydın Büyükşehir, topuklaya topuklaya ve Aydın'ın kendisine verdiği emeği, desteği alıp hırsızlayarak, siyasi yankesicilikle, milli irade hırsızlığıyla layık olduğu yere; Tayyip Erdoğan'ın yanına koştu. Mustafa Bozbey, 15 günde bir gelen baskılara, tehditlere, şantajlara, basında yazılmasına rağmen 'Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, bir tek kusurum yok. Bulursanız hesaplaşırım ama ben şantajınıza, tehdidinize boyun eğmem' dedi. O sebepten dolayı, sırf Bursa'ya çökmek için, Bursa'da cezaevine kondu. Buradan, Aydın'ın iradesini çalandan ne kadar iğreniyorsak, Mustafa Bozbey'in duruşundan da o kadar övünüyoruz. Helal olsun. Bozbey 'Bunlar beni içeri atar' dedi. Sonra da dedi ki 'Bunlar 3 ay kulaklarının üstüne yatarlar, sonra benim yaptıklarımı 'AK Parti yaptı' diye açarlar.' O yüzden tarihte ilk kez, belki dünya siyaset tarihinde ilk kez, bir gece vakti hizmeti yapan belediye başkanı gözaltındayken açılışı onu seçenlere yaptırdık. Ekrana yansıttık; 'Açıyorum' diye bağırdılar. 29 önemli eseri açtık. Bursa, bu kadar güçlüğe rağmen neler yapılmış görsün. Bundan sonra yapılacak, yapılmayanları yine Bursa'daki eski sömürü düzeni geldiğinde bizim yaptığımız işlerle birileri haksız yere övünmesin.

"Kooperatif kurmak, kurdurmak, kooperatifçilik suç değildir"

Bunun yanında İzmir'de 26 açılış, 24 projenin temelini attık. Üç kıymetli arkadaşımız Tunç Soyer, Şenol Arslanoğlu ve Heval Savaş Kaya tutuklu ama yedeklemeden tutuklular. Kooperatif sistemini öne alarak doğru bir model olduğunu düşündüğümüz bu yöntemle kentsel dönüşüm yapmak için kooperatifleri kurduk. Kurulmasına öncülük ettik. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönemde siyasi kararlılığı da vardır ve doğrudur. Çünkü kooperatif kurmak, kurdurmak, kooperatifçilik suç değildir. Hiç olmadı. Aksine çok doğru yöntemdir. Ama o süreçlerde ne pandemi kaldı, ne ekonomik kriz kaldı ve hepiniz biliyorsunuz Türkiye'de inşaat maliyetleri birken ona katlandı. Birçok özel müteahhit de durdu, battı ya da yeni anlaşmalar yaptı. Kooperatif verdiklerinden toplanan 600 lirayla maliyeti 3 milyon liraya, 4 milyon liraya, 5 milyon liraya çıkmış daireler bitirilemedi ve durmuştu. Bundan dolayı da İzmir'de bir tepki vardı. Ben milletvekili olduğum günden beri Esenyurt'un konut mağdurları, 10 bin kişi bu Meclis'tedir. Konut mağdurlarını dinlemez AK Partililer. İzmir'de dinleyecekleri tuttu. Onlarla bir eylem yapacakları, onlara kamyon, otobüs tutacakları tuttu. Biz de gittik. Hepsini gördük, dinledik. Arkadaşlarımızın suç işlemediğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bu sorunu çözmesinin boynumuzun borcu olduğunu söyledik. Sağ olsun Cemil Tugay, bürokrasi, çalıştılar.

"İzmir'de yüzlerin gülmesi Özgür Özel'in baş sorumluluğudur"

Bu hafta İzmir'e gittim. Yeni kooperatifin altısıyla karşılıklı imza atılmış. Bir tek yedincisi AK Parti, MHP ret oyuna takılmış. O da gelecek meclis toplantısında çözülecek. Yedi kooperatifte ilerliyor ve ilk olarak 4. etap diye söyledikleri kooperatifte de daireler bitmiş. Bir kısmı yıl sonuna kadar, hatta Ağustos'a kadar bin 300'ü tamamen bitecek. Bitenlerin işte 60 tane bir yerde, 50 tane bir yerde anahtar teslimleri başlamış. Ben İzmir'den ayrıldığımda bu sorunu çözeceğiz. Biz AK Parti değiliz. Düşeni düştüğü yerde bırakmayız. Bizim suçumuz yok, inşaat maliyetleri artmış demeyiz. Üzerimize düşeni hallederiz dedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Şimdi dolandırılanlar evlerine kavuştuğuna göre, dolandıran diye birisi kalmadığına göre arkadaşlar dışarı çıkacakken başka bir dosyadan bu üç arkadaşımızın ikisine yeni tutukluluk, biri evindeyken tekrar tutukluluk… O süreçlerin tamamını takip ediyoruz. İzmir'de mağduriyetlerin durdurulduğu, iyiye gidişin başladığı, umutlu gülümsemelerin olduğu, artık yüzlerin güldüğü bir süreçteyiz. Bunun yanında kiralık sosyal konut… Bunu dünya sosyal demokratlardan duyar. Türkiye de bizden duydu. Bizden duyunca AK Parti 'biz de yapacağız' dedi. Projenin yüzde 5'i falan dedi. Biz yüzde 25'inden aşağı olmaz diye söyledik. Çeşme Belediyesi'nin, bittiğinde 660 bağımsız ve tek katlı kiralık sosyal konutunun temelini Sayın Karayalçın'la birlikte attık. Karayalçın, Batıkent mucizesini yapan genç ekibinin şimdi Çeşme'de büyük bir memnuniyetle ak saçlı danışmanlar heyeti olarak projeyi sahiplendiğini gördük. Çok mutlu olduk. Bunun yanında 3 bin 100 sosyal konut temeli Menemen için atıldı. İzmir, İzmir'e yakışır şekilde yönetilecektir, yönetilmektedir. İzmir'de yüzlerin gülmesi Özgür Özel'in baş sorumluluğudur. Tabii bu iş böyle olunca, İzmir'de hizmet yoluna girince, tartışma bitince, memnuniyet yükselince hazımsızlık da yükseldi."

