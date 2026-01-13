Özgür Özel'den İktidara Sert Eleştiri

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın yurt dışından "vergisiz alışverişi" sona erdiren kararına tepki gösterdi. Özel, "Sadece Trump'a yaranmak için gençlere bu kötülüğü yaptılar. Temu'dan alınmış dünya lideri, çocukların dünyayla bağlantısını kapatıyor" dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerine, "O dönüp Mansur Yavaş'a 'beceriksiz Ankara'yı susuz bıraktı' bilmem ne diye laf söyleyip sudan siyaset yapıyor. Mansur Yavaş tedbirlerini aldı. Rakamları şeffaflıkla paylaştı. O sorunu da çözdü. Allah'ın izniyle her sorunu çözdüğümüz gibi su sorununu da belediyelerin yetkisinde, belediyelerle milletin verdiği yetkiyle de gelecek sene iktidarda çözeceğiz" sözleriyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, CHP'li belediyelerin emeklilere ve dar gelirli yurttaşlara yaptıkları hizmetleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden anlattı. Özel, şöyle konuştu:

"Ankara'dasınız, bu şehrin bir büyük şehir belediye başkanı var. Örneği oradan vereceğim. Tüm belediyelerimizde çok benzer uygulamalar var. Ama en iyilerinden bir tanesi Ankara. Ankara'da Mansur Başkan. Hani günlerdir sudan siyasetle uğraşıyorlar ya onlar. Sudan siyaset. Söyledim Denizli'de dedim ki; 'Bunlar çıkmışlar yağmur yağmasın duası yapıyorlar.' İnanan çıktı ya arkadaşlar inanan çıktı. 'Ya nereden biliyorsun?' Yaptıklarından biliyoruz. Zil takıp oynayacaklar. Öyle bir şey ki bundan önce 2019'da Erdoğan, 2023'te bakanı, biri 1. etap biri 2. etap, 'Efendim Gerede sistemini yaptık. Ankara'nın su sorununu 2050'ye kadar çözdük' dediler. Ben onların yalancısıyım. Devlet Su İşleri'nin başında onlar var. Onlar yönetiyor. ve Ankara'nın su sorunu çözüldü. Ver suyu. Mansur Yavaş dağıtsın. Mansur Yavaş bu konuda her türlü tedbiri almış. Gerede sisteminden 2023'te 235 milyon metreküp su gelirken 2024'te 119 bin, 2025'te 72 milyon metreküp su gelebilmiş. ve geçen sene Mayıs'tan bu Ekim'e kadar 1 metreküp su gelmemiş. 1 metreküp. Şimdi ben dönüp, 'Ey Erdoğan ne oldu Gerede sistemi, beceriksiz Erdoğan' desem vallahi Allah'ın gücüne gider. Niye? Yağmur yağmıyorken küresel bir kuraklık varken Türkiye'de barajları yapma işi iktidarınken 23 yıldır iktidarda olup da bu hale gelene yine de biz kuraklık üzerinden bir şey demeyip, 'hep birlikte çalışalım, su sorununu çözelim' derken o dönüp Mansur Yavaş'a 'beceriksiz Ankara'yı susuz bıraktı' bilmem ne diye laf söyleyip sudan siyaset yapıyor. Mansur Yavaş tedbirlerini aldı. Rakamları şeffaflıkla paylaştı. O sorunu da çözdü. Allah'ın izniyle her sorunu çözdüğümüz gibi su sorununu da belediyelerin yetkisinde, belediyelerle milletin verdiği yetkiyle de gelecek sene iktidarda çözeceğiz.

Şimdi bu Mansur Yavaş'la bu emekliler arasında yaşanan meseleye bakın. Mansur Yavaş hani AK Parti '19 bini 20 yapacağım, bin lira vereceğim' diyor ya, koca Meclis'i çalıştıracaklar, çözüm bulacaklar, bin lira verecekler, çocuğa harçlık verir gibi. Mansur Yavaş Ankara'da sosyal yardım alması gereken yani yoksul emeklilere her ay 2 bin 677 lira maaşlarının üzerine belediyeden destek koyuyor. Her ay koyuyor bu parayı. Yılda 12 kez yılda bir kilogramlık et desteği yapıyor. Kışın üç ay boyunca doğal gaz faturalarını ödüyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında ilave 2 bin 500 lira veriyor. Bunları yaparken de yüzlerce müfettişle tepesinde duruyorlar. Bugün de Mansur Bey dedi ki, 'bunu genel başkanımız duyursun.' Bunu haftaya Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi karar alacak. 377 bin sosyal yardım alan kişi bundan sonra Ankara Büyükşehir sınırları içinde bedava ulaşımda olacak. Bedava. 377 bin kişi. Bir yandan kısıtlı silkelenen belediyelerin imkanlarıyla birazdan başka örneklerden bahsedeceğim.

"Yoksulluk, sefalet maalesef insanlarımızı kumara sanal bahise itiyor"

Bizler bu mücadeleyi verirken ellerindeki güçle geçmişte yaptıklarını bozan, verdikleri sözden cayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bugün emeklisini perişan eden iktidar şimdi kancayı yarının emeklilerine takmış. Biliyorsunuz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) getirmişti. 'Teşvik edeceğiz' demişti. BES'i tabana yaymak için, 'devlet katkısını yüzde 30'a çıkarıyoruz' demişlerdi. Sessiz sedasız devlet katkısını yüzde 20'ye düşürdüler. Millet bunlara inandı, BES'e girdi. Yüzde 30 devlet katkısı dedi. Şimdi yüzde 20'ye düşürdüler. Bu şekilde yüzde 10'luk azaltmayla kendilerince bir yerden kendi ihtiyaç duydukları işlere kaynak yaratmaya çalışıyorlar. Ama insanlar, 'okursam iş bulurum, çalışırsam aileme yetecek kadar kazanırım. Bundan sonra artık bir şekilde aileme bakarım' diyecek noktadan çok uzağa gittiler. Sayın Erdoğan vaktiyle 3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın diyordu. Şu anda 1.5'in altına gerilemiş durumda Türkiye'de doğurganlı hızı. Bu çok büyük bir tehdit ancak bir tane sebebi var; o da garibanlık, o da gelecek kaygısı. Bu kaygılar Türkiye'de doğurganlık hızını da en çok düşüren ve en acımasız doğum kontrol yöntemi.

Yoksulluk, sefalet maalesef insanlarımızı kumara sanal bahise itiyor. Öyle bir şey ki böyle oturup da ya o da oynamasın. Öyle bir şey değil ki. Kredi kartı var. Aldığı maaş bitiyor. ya maaş hesabında kredili mevduat hesabı. En kolay açılan hesap. Sormadan açıyorlar hemen. Maaşını çektiğin karta 5 bin lira, 10 bin lira kredili mevduat hesabı, maaş bitince kendiliğinden düşüyor eksiğe. Maaş yatar yatmaz kendiliğinden o kapanıyor. Bu kadar tahsilatı garanti bir hesaptan kredi kartı borçlarına uygulandığı gibi Türkiye'nin en acımasız faizini kesiyorlar. Ayrıca da yüzde 30 vergi kesiyorlar. Türkiye'de parası olan faize koyan aldığı faizden yüzde 17 buçuk vergi veriyor. Parası olmayan borca batan ödediği paradan yüzde 30 vergi veriyor. Bugün kredi kartını şimdi maaş etmiyor ama eve ekmek alınacak, çocuğa süt alınacak, bez alınacak, elektrik parası ödenecek, doğal gaz ödenecek, karttan çektiriyor ya da kredili mevduattan alıyor. Bunun yıllık bileşik vergisi faizi bilmem nesi toplam yüzde 96'ya geliyor. Yıllık yüzde 96 en acımasız yani mert olan karşıdan vurur, hain biri arkadan vurur. Bu AK Parti'nin kara düzeni yere düşene yerde vuruyor arkadaşlar. Yere düşene yerde vuruyor. Halen halen bak BES'teki 30'u 20 sessiz sedasız bir gecede yaptılar. Cumhurbaşkanı'na yetki verdiler, imzayı attılar, 20'ye düşürdüler. ya burada bu yüzde 30 ödenmeyen kredi kartına. Bir de biliyorsunuz, kredi kartını ödeyemediğin günden işletmiyor faizi. Dönüyor, hesap kesim gününden işletiyor. Yani bir günlük değil 11 günlük, 13 günlük faiz alıyor. En acımasız faizi işletiyor. Işte bu yüzden insanlar oradan çektir, bu karttan kapat, bilmem ne borç büyüyor. Kalıyor cepte son bir para. O parayla da acaba nasıl çıkacağım bu işin içinden? ya çıkarsa deyip dönüyorlar. Önce Milli Piyango'nun sitesine giriyorlar. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi yıllar önce şöyle bir şey dedi: 'Milli Piyango'yu özelleştireceğiz.' 'Yapmayın' dedik. 'Altın yumurtlayan tavuk kesilmez' dedik. 'Yok keseceğiz' dediler. Sonra kesmemeye 10 yıllığına birisine vermeye 10 yıl sonra alıp bir başkasına vermeye karar verdiler. Temel tezleri şuydu; 'devlet kumarı oynatmaz'.

Ya ne kumarı? Bu millet Anadolu'daki bu insanlar yılbaşında aldığı bir Milli Piyango biletini kumardan saymıyor ki. Niye saysın? Çeviriyor arkasını bakıyor. Nereye gidiyor para? Mehmetçik Vakfı'na. Nereye gidiyor? Kızılay'a, Yeşilay'a, Çocuk Esirgeme Kurumu'na öyle değil mi? Buna kumar dediler. ve dediler ki, 'devlet bunu yapmayacak, özelleştireceğiz'. Sonradan 10 yıllığına özelleştirdiler. Aldı birisi işletiyor. Bakın. 2003'te SporToto'nun hasılatı 117 milyon dolarmış. 2023'te yüzde 66 bin 700 artarak 11.3 milyar dolar olmuş. 117 milyon dolardan 11.3 milyar dolara çıkmış. Dolar bazında söylüyorum."

"Bu sefaleti yaratanlar da bu rezaleti yaratanlar da AK Parti'nin kara düzenidir"

Milli Piyango'nun resmi sitesinde spor bahisleri hariç 119 oyun olduğunu, site de çocuklara yönelik oyunların dahi bulunduğunu söyleyen Özel, konuya ilişkin CHP'nin bir hazırlık yaptığını açıkladı. Özel, şunları kaydetti:

"2026 yılında 23 yıldır bu ülkeyi bu iktidar yönetiyorken bu sefaleti yaratanlar da bu rezaleti yaratanlar da AK Parti'nin kara düzenidir. Nasıl değiştireceksin? Vallahi sandıkta değiştireceksin. Başka bir ihtimal kalmadı. Yeşilay'a göre Türkiye'de 40 milyon kişi en az bir kez bahis oynamış. 7 milyon kişi kumar bağımlısı haline gelmiş. Kumar bağımlısı sayısı uyuşturucu bağımlılığı sayısının kat ve kat üstünde. ve kumar borcundan dolayı canına kıyanlar öyle bir haldeyiz ki öyle bir haldeyiz ki dedektör satışları patlamış daha bütün televizyonlar daha haberdi. Millet altın arama dedektörü alıyor. Hazine arıyor.

Memlekette dün söyledim, tarihi geçmiş olan gıdaları marketlere koyup fırsat reyonu diye satıyorlar. Tarihi geçmiş olanları. Bunların tamamından kurtulacağız. AK Parti'nin kara düzenini yıkmazsak namerdiz. Kumar, kumar bağımlılığı konusunda arkadaşlarımız hassas bir çalışma yaptılar. Kumar bağımlılığıyla ilgili bir eylem planı hazırladık. Öncelikle toplumsal ve mali zararı tüm yönleriyle ortaya çıkaran bu belanın hızla röntgenini çeken sonra gerek cezaların arttırılması gerek toplumsal farkındalığın yaratılması gerekse yasa dışı bahise kurulan köprülerin ortadan kaldırılmasına ilişkin önemli bir eylem planı hazırladık. Bunu önümüzdeki günlerde önce açıklayıp sonra diğer gruplarla paylaşıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması ve bu eylem planının tüm partiler tarafından yasal düzenlemelerle bu soruna bir çare aranması için bir teklifte bulunacağız."

"Sırf Trump'a yaranmak için gençlere bu kötülüğü yaptılar"

Özel, iktidarın yurt dışından "vergisiz alışverişi" sona erdiren kararı hakkında ise şöyle konuştu:

"Buradan gençlerin çok itiraz ettikleri ve büyük bir haksızlığı dile getirmek durumundayız ve bunun da mutlaka geri alınması lazım. AK Parti zaten bir yerde bir huzur varsa birisi bir şeyden memnunsa gidip onunla uğraşmakta. Biliyorsunuz vaktiyle güvercine bile huzur vermiyordu. Elindeki şemsiyeyle kümesteki güvercinleri dürtüyordu. Böyle gidip oraya bir şey yapacak. Geçmişte 150 euroydu 30 euroya düşürmüşlerdi. Yurt dışından verilen siparişlerde gümrük vergisi muafiyeti var. 30 euro. Ne yapıyor? Bin beş yüz lira. 150 liraya kadar alışverişi internetten yapınca gençler, yazdığı kadar para ödüyorsun. O geliyordu, tuttular ona iliştiler, onu yasakladılar.

Ar-Ge kendince çocuklar çok meraklı, kotlama yapıyorlar, robot yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Onlara parçalar alıyorlar, bir şey alıyorlar. Bunlarla uğraştı adamlar ya. Gittiler dün Ömer Çelik çıkmış soruyorlar bir laf kalabalığı 'yok şunu yaptık, bunu yaptık, yok esnafı'. Bundan mı esnafı koruyorsun? Ben sana esnafı korumanın 150 farklı yöntemini anlatırım. İçinde internetten verilen bu siparişe bilmem ne yapmak yok. Öyle bir noktaya getirdiler ki işi bir de eskiden orada 250 lira kılıf Türkiye'de 600 liraya satılıyor. O siparişi kapattılar, Türkiye'de kılıf 3 bin liraya çıktı. Öyle acayip işlerle meşguller doğrusunu söyleyeyim bunu niye yaptı peki? Ne faydası var? Sana bana faydası yok. Trump'a faydası var. Trump'a söz verdi, 'Çin malına vergi koyacağım, Amerikan malından vergi kaldıracağım'. Amerika'ya gittiği gece yaptı. Ayrıca bu ürünlerin tamamına yakını Çin'den ve Çin şirketlerinden geldiği için Trump'ın Çin izolasyon fikrinde bu işi kapatmak olduğu için sırf Trump'a yaranmak için Trump'a yarenlik etmek için gençlere bu kötülüğü yaptılar. Bütün çocuklar isyanda. Vallahi ben gençlerin yalancısıyım. Sırf Trump'a yaranmak için bu işi yaptı ya, 'Bizim dünya lideri' diyor. Temu'dan alınmış dünya lideri, çocukların dünyayla bağlantısını kapatıyor. Sadece Trump'a yaranmak için."

