CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Meclis'e Sevk Ettiğimiz İlk Anlaşma, İstanbul Sözleşmesi'ne Geri Dönülmesinin Anlaşması Olacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

17 Şubat 2016 yılında terör örgütü PKK'nın Merasim Sokak'ta askeri personeli taşıyan servisi hedef alan bombalı saldırısında şehit olan asker ve sivil yurttaşları anan Özel, "29 canımızı kaybetmiştik. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ülkemiz için can veren şehitlerimizin aziz hatıraları bize aittir. Bize emanettir. Aileleri bu yüce millete ve devlete emanettir" diye konuştu.

"Er ve erbaş şehitlerin aileleri, gaziler için söz verilen emsal maaş uygulaması hala hayata geçirilmememiştir"

Geçtiğimiz hafta içerisinde şehit aileleri dernekleri ile görüştüğünü anlatan Özel, genel başkan yardımcıları, parti meclis üyeleri ve milletvekillerinin 205 şehit ailesi ve gazi derneğini Türkiye'nin farklı noktalarında ziyaret ettiğini söyledi. Özel, "Geçtiğimiz hafta da tüm şehit aileleri ve gazi derneklerini temsil eden 3 çatı örgüt bizi ziyaret etti. Biz kendileriyle yılda 3-4 kez bir araya geliyoruz. Hem tutumumuzdan hem onlara verdiğimiz sözü tutmamızdan, gündemde tutmamızdan, vaat ettiğimiz çizginin uygunluğundan keyifli bir sohbet yaptık" dedi. Şehit aileleri ve gazilerin taleplerini sıralayan Özel, 18 maddelik kanun teklifine dikkati çekti. Özel, şöyle konuştu:

"Bir yandan da şunu hatırlattılar: CHP ile 2024 yılı Haziran ayında iki günlük Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı yapmıştık. O çalıştaydan da derlenen 18 kanunda değişiklik yapan kanun hazırlamıştık biz. O teklifi Meclis'e sunduk. İlgili komisyonu göreve çağırdık. Komisyonun Başkanı Sayın Akar, dernekleri çağırdı. Zaman istedi. Ama bugüne kadar komisyonda ilerleme yok. Şehit ailelerimiz, 'Komisyon başkanından, üyelerden bir şikayetimiz yok ama ilerleme yok. Çünkü sürekli ekonomik sıkıntıları, maliyeyi, maliye bakanını bahane ediyorlar. Biz kez daha bunları dile getirin' dediler. Bu günler, TBMM'deki hassas gündemlerin eşliğinde bu memleket için hepimizin yerine can verenlerin aileleri ya da vücutlarının bir parçasını feda edenler için bekleyen 18 kanunun bu mübarek günlerde, ki Meclis'te sahura kadar çalışma geleneği var, zaman sorunu yok, para deseniz büyük bir para tutmadığı gibi buraya kaynak ayırmayacaksanız nereye ayıracaksınız. Gaziler arasındanki maaş eşitsizliği hepimiz için büyük bir utançtır, hepimiz için. Şehit aileleri arasındaki eşitsizlik büyük bir utançtır. Terörle mücadelede yaralanmasına rağmen gazi sayılmayan kahramanlarımızın mağduriyetleri, haklı talepleri hala karşılıksız kalmıştır. Er ve erbaş şehitlerin aileleri, gaziler için söz verilen emsal maaş uygulaması hala hayata geçirilmememiştir. Sağlıkta, ulaşımda, istihdamda, eğitimde tanınan hakların uygulanmasında ciddi aksaklıklar ve eşitsizlikler var. Ortez ve protez hizmetlerinin tek hastane ile sınırlandırılması, bürokratik engeller, hak kayıplarına sebebiyet vermektedir. Şehit ve gazilerle ilgili yetki ve sorumlulukların Aile Bakanlığı'nda olması yerine Milli Savunma Bakanlığı'nda olması talep edilmektedir. Biz 18 maddelik kanunun arkasındayız. Oy birliği ile Meclis'te bu düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Bunu CHP olarak TBMM'ye öneriyoruz ve emanet ediyoruz."

"Bu milletin bölünmez bütünlüğüne karşı Anayasa'sına karşı, Meclis'ine karşı silaha sarılanların Allah bin kere belasını versin"

Bugün aramızda gerekirse evladını bu ülke için şehit olsun diye orduya teslim etmiş, gözünü kırpmadan ölümü göze almış gencecik askerlerin, erlerin, teğmenlerin anneleri var. 15 Temmuz darbesine karşı Özgür Özel'in, CHP Grubu'nun tutumunu bilmeyen yok. O darbeyi planlayanların, yapanların, o günlere gelene kadar bunları o kritik mevkilere yerleştirenlerin, bunlara para sağlayanların, bu milletin bölünmez bütünlüğüne karşı Anayasa'sına karşı, Meclis'ine karşı silaha sarılanların Allah bin kere belasını versin. Ancak emir komuta zinciri içinde kursiyer, teğmen, asker... 'Kalk oğlum.' kalkmış. 'Yürü oğlum.' yürümüş. 'Çık köprüye, bin otobüse' binmiş. Otobüsün içinde durmuş, inmemiş adamı çevirip Silivri'de müebbet hapse mahkum edenlere söylüyorum. Burada büyük bir kul hakkı vardır. Hem bu süreçte, hem KHK ile ihraç edilip, mahkemede haklı çıkan, bazen mahkemede yargılanmasına bile gerek görülmeyen yerlerde kul hakkı vardır. Darbe ile mücadele, darbeciyi cezalandırmak ayrı bir şeydir. Buradan başka bir mağduriyet çıkarmak, gözü yaşlı anneler yaratmak başka bir şeydir. Bu ayıbı mutlaka temizlemek gerekir"

Veteriner hekimlerin sorunları

Grup toplantısında farklı illerden veteriner hekim odalarının başkanlarının bulunduğunu belirten Özel, veteriner hekimlerin yaşadığı sorunlara da dikkati çekti. Özel, şöyle konuştu:

"Veteriner hekimler kanunda sağlık çalışanı olarak geçiyorlar ama neredeyse özlük haklarında yarı yarıyadan da kötü durumdalar. Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuda yasal düzenlemelerden kaçınıyor. Ayrıca pandemide, daha doğrusu bu çağda, belki de önümüzdeki dönemde de karşılaşılacak pandemilerde bir şey öğrenmiş olmak lazım. Bu hayvandan insana geçen virüsler veterinerlerin uzmanlık alanıdır. Bulaşıcı hastalıklar veterinerlerin uzmanlık alanıdır. Veterinerlerin konusu, alanı halk sağlığını, hepimizin sağlığını en doğrudan etkileyen; hem güvenli gıda açısından hem de hastalıklardan korunma açısından son derece önemlidir. Bunun için 'Tek Sağlık' prensibi dünyada gelişmiştir. Modern dünya bunu kabul etmiştir. Bunun için de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yaklaşımı önemsiyoruz. Ayrıca bir utancı hep birlikte itiraf edelim; böyle bir ülkenin bu yüce Meclisi'nde seçilen 600 milletvekilinden hiçbiri veteriner değildi. Hiçbir siyasi partide veteriner milletvekili olmaması ayıbını paylaşıyoruz. Hepimiz adına da bu noktada özeleştiri yapıyoruz. Yaptığımız ilk Parti Meclisinde Türk Veteriner Birliği'nin Genel Başkanı Sayın Murat Aslan'ı parti meclisimize, mesela politika kurullarımıza kattık. Onların şahsında Türkiye'deki sayıları 50 bine varan veterinerleri, veteriner fakültesi öğrencilerini, hepsinin ailelerini saygıyla selamlıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunda ve iktidarımızda hem bu Mecliste hem de Bakanlar Kurulunda en kritik her yerde çok sayıda veterinerin görevlendirileceğini de şimdiden söylüyorum"

"Kadın cinayetlerinin, kadına karşı şiddetin önü alınamıyor"

Türk Medeni Kanunu'nun 100. yıldönümünde 81 ilden kadın kolları il başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin salonda olduğuna işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de kadın erkek eşitliğinin temeli 100 yıl önce kararlılıkla atıldı. Mirasta, boşanmada, velayette, çalışma yaşamında kadın erkek eşitliği güvence altına alındı. Ama maalesef bugün Türkiye'de kadınlar kendilerini hala güvende hissetmiyorlar. Eşitsizlik, adaletsizlik, kadına karşı şiddet, cins ayrımı devam ediyor ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı pek çok alanda olduğu gibi burada da artık ülkeye ve ülkenin kadınlarına felaketi yaşatıyor. Kadın cinayetlerinin önü alınamıyor, kadına karşı şiddetin önü alınamıyor ve öyle ki övünerek desteklediğimiz, yürekten desteklediğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edildiği yıl yaşanan hızlı düşüş; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda gevşemesiyle, sonra Meclis'in kabul ettiği bir uluslararası sözleşme, İstanbul'da yapılmıştı o sözleşme, ondan Sayın Erdoğan'ın kendi başına çıkmasıyla adeta devleti kadının arkasından çekildi ve o günden bugüne istatistikler, rakamlar çok daha kötüye gidiyor. Buradan daha önce de söylediğim bir şeyi söyleyeyim. 47 yıl sonra partimiz birinci parti oldu. Son girdiğimiz seçimden 5 ay önceki kurultayda şu sözü vermiştim; nasıl rahmetli Bülent Ecevit ve onun değişim kadrosu 70'ler ikisi genel, ikisi yerel dört seçimden de birinci parti çıktıysa partimizi birinci parti çıkaracağız, yoksa bu işi bırakacağız demiştim. Bu sözden 5 ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu günden beri ilk kez yenildi ve büyük bir zafer kazandık. Şubat ayında tüm yapılan anketlerde desteğini daha da artıran Türkiye'nin birinci partisinin Genel Başkanı olarak buradayım ve buradan söz olsun, tarihe geçsin ki bir kez daha ifade edeyim; 17 Şubat 2026 günü bir kez daha sözümüzü yeniliyoruz. Bu kürsülere, o zaman salon başka olacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar partisinin genel başkanı olarak yine çıkacağım ve o gün göreceksiniz ki bu Meclis'e sevk ettiğimiz ilk anlaşma, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesinin anlaşması olacak. Bu coşkulu alkışları, yüzyıllık kadın hakları mücadelesini kararlılıkla sürdüren tüm kadın dernekleri, kadın hareketi ve kadın siyasetçi dostlarım adına kabul ediyorum. Bakın ne diyor Mustafa Kemal Atatürk: 'Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin?' İşte biz cumhuriyeti kadınların ellerinde göklere yükseltmeye kararlıyız."

