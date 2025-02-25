CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Şikayeti Olan Herkese Çağrıda Bulunuyoruz. Haydi Gel, Cumhurbaşkanı Adayını Seç ve Tarihe Geç"

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, "Tarihi birlikte yazmak için tüm gençlere, tüm yurttaşlarımıza, kadınıyla, erkeğiyle bugün şikayeti olan herkese çağrıda bulunuyoruz: Herkesi 23 Mart 2025 Pazar günü, ön seçim sandıklarında buluşmaya, Türkiye'nin parlak geleceğini birlikte kurmaya, o geleceğe ortak olmaya davet ediyorum. Çağrım tüm Türkiye'yedir. Gel, adayını seç ve tarihe geç" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM'de, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

" Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum: Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği, babasını yakından tanımanız; Maksut Serim. Sizin Başbakanlıktayken örtülü ödeneğinizi kontrol ediyordu. Bolca manşet oluyordunuz çünkü örtülü ödenek önceki dönemlerin 10-15 katına çıkıyordu. Ayrıca hesabı kitabı kuvvetli olduğu, sizin de bu konuda kendisine çok güvendiğiniz biliniyor. Oğlunu, Dışişleri Bakanlığı süreçlerinden, meslekten gelmediği halde önce Dışişleri'nde özel kalem müdürü yaptınız, sonra bakan yardımcısı yaptınız, bu sırada 2022 yılında Kıbrıs'ta öldürülen organize suç örgütü lideri Halil Falyalı ile öldüğü günden iki yıl önce ortak şirket kurduğu ortaya çıktı. Bunu söyleyen milletvekillerimize bu beyefendi dava açtı, kanıtları koyduk, davaları kazandılar. Bu kişiyi göz göre göre, parmağı göze sokarcasına Kıbrısımıza, Lefkoşa'ya büyükelçi atadınız. Şimdi apar topar Dışişleri kaynakları, diplomasi muhabirlerine Lefkoşa Büyükelçisi'nin görevden alınmak üzere olduğunu, değişeceğini, kararname beklediğini yazıyor.

"Ben o gemide yokum"

Şimdi ben, 'Bir suç örgütüyle ortak olan birini, nasıl tuttun da önce bakan yardımcısı, sonra büyükelçi yaptın' diye sormuyorum. Ben, 'Uluslararası sularda yüzen gemiler var mı?' diye soruyorum. 'Bu gemiler yüzerken durduruldu mu?' diye soruyorum. 'Bu gemilerin yükü neymiş?' diye soruyorum ve 'O günlerde birilerinin hesap hareketlerinde acayip şeyler olmuş mu?' diye soruyorum. Yoksa sen bu sorulara cevap vermek yerine, bana 'Özgür Bey bunu yapma. Türkiye'yi zora sokma. Bu çocuk yanlışa bulaşmış. Bu konuları eşeleme. Hepimiz aynı gemideyiz' mi diyeceksin? Tayyip Bey, ben yokum. Biz o gemide yokuz. Ama siz hepiniz o geminin içindesiniz.

"Yepyeni bir yürüyüşe başlayacağız"

Biz ülkemizdeki tüm bu adaletsizliklerin, yoksulluğun, baskıların, yasakların ortadan kaldırılması için hep beraber yeni bir yola çıktık. 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecek ve tüm tartışmaları geride bırakarak yepyeni bir yürüyüşe başlayacağız. 28 Şubat akşamına kadar, yani bu hafta cuma günü mesai bitimine kadar, ister tüm gençlerin yaptığı gibi, ki 40 kata çıktı üyelik başvuruları, online olarak, internet üzerinden CHP'ye üye olarak; ister akşam 21.00'e kadar açık tuttuğumuz ilçe ve il başkanlıklarınıza başvurarak, gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayımızın belirleneceği ön seçimde oy kullanma hakkına sahip olabilirsiniz.

"Bu seçim Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek iktidar yolculuğumuzun ilk adımıdır"

İktidar yolculuğumuz başlıyor. 86 milyon geleceğe umutla ve güvenle bakmak istiyor. Ekonomi, adalet, demokrasi krizleri yaratan düzeni değiştirmek için; Türkiye'yi hak ettiği yere taşıyabilmek için; umudu, güveni var etmek; tasayı, kaygıyı defetmek için bu yolculuğun adı iradedir, kayıtsız şartsız milletin iradesini aramaktadır. Bu yolculuğun adı karardır, halkın kararını aramaktadır. Bu yolculuğun adı iktidardır, milletin iktidarını hedeflemektedir. Bu yolculuğun adı özgürlük, halkın özgürlüğü için yola çıkmaktır. CHP, demokrasinin evidir, yurdudur. Demokrasinin gür sesi CHP, cumhurbaşkanı adayını parti üyelerimizin katıldığı bir seçimle, örgüt denetiminde ön seçimle belirliyor. Bu seçim bir demokrasi devrimi, bir demokrasi şölenidir. Bu seçim, getireceğimiz erken seçim sandığının öncü ama kararlı adımıdır. Bu seçim, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek iktidar yolculuğumuzun ilk adımıdır.

"Haydi gel, cumhurbaşkanı adayını seç ve tarihe geç"

Bunun için tarihi birlikte yazmak için tüm gençlere, tüm yurttaşlarımıza, kadınıyla, erkeğiyle bugün şikayeti olan herkese çağrıda bulunuyoruz: Gel ki krizlere, yoksulluğa, karanlığa birlikte son verelim. Gel ki ülkenin kaderini birlikte değiştirelim. Gel ki zengin ve zenginliğin, adil ve eşit paylaşan bir ülke olacağı Türkiye'yi birlikte kuralım. Haydi gel, geleceğini seç. Haydi gel, cumhurbaşkanı adayını seç. Gel, seç ve tarihe geç.

Ev ev, sokak sokak, şehir şehir bu iktidar yolculuğunun kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu tüm yurttaşlarıdır. Bu yolculuğa çocuğun, gencin, kadının, emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin, 86 milyon yurttaşımızın hakkı olanı teslim etmek için çıktık. Çaresizlik hisseden, umut arayan, memleket için dertlenen ve çabalayan herkesi, bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Tarih yazmaya davet ediyoruz. Herkesi 23 Mart 2025 Pazar günü, ön seçim sandıklarında buluşmaya, Türkiye'nin parlak geleceğini birlikte kurmaya, o geleceğe ortak olmaya davet ediyorum. Çağrım tüm Türkiye'yedir. Gel, adayını seç ve tarihe geç. Hepinizi bekliyoruz. CHP olarak tarihin akışını değiştirmeye, o akışı değiştirecek adayı belirlemeye her birinizi davet ediyorum. Gelin, seçin ve tarihe geçin."