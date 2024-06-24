CHP Heyeti Diyarbakır ve Mardin'de Taziye Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Heyeti Diyarbakır ve Mardin'de Taziye Ziyaretlerinde Bulundu

Geniş Video İzle

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'dan oluşan CHP heyeti, Diyarbakır'dan sonra Mardin'de de taziye ziyaretlerinde bulundu.

24.06.2024 16:45  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'dan oluşan CHP heyeti, Diyarbakır'dan sonra Mardin'de de taziye ziyaretlerinde bulundu.

Sabah saatlerinde Diyarbakır'da yangında can ve mal kaybının olduğu köylerde yurttaşlarla bir araya gelen CHP heyeti öğleden sonra Mardin'e geçti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan Yücabağ köyünde acılı ailelere baş sağlığı diledi.

DEM Parti Mardin Milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Beritan Güneş Altın'ın karşıladığı CHP heyeti Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Yücebağ Mahallesi'nde kurulan çadırlarda yurttaşlara taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye çadırında acılı ailelere seslenen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, sabır diliyorum" dedi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise "Milletvekillerimizle baş sağlığı dilemeye geldik. Allah sabır versin. Allah sabrınızı arttırsın, inşallah bir daha yaşanmaz. Genel Başkanımız Özgür Özel 'in de sizlere selamları var" ifadelerini kullandı.

Yücebağ Mahallesi sakinleri ise  CHP'li Başarır'a Kürtçe olarak Mazıdağ ilçesinin yangın öncesinde ve sonrasındaki eksikliklerini aktardı.

CHP Heyeti Diyarbakır ve Mardin\'de Taziye Ziyaretlerinde Bulundu
Kaynak: ANKA

Ahmet Baran Yazgan, Ali Mahir Başarır, Milletvekili, Veli Ağbaba, Diyarbakır, Malatya, Edirne, Mardin, Acil Durum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Heyeti Diyarbakır ve Mardin'de Taziye Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:22:51. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Heyeti Diyarbakır ve Mardin'de Taziye Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement