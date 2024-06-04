CHP Heyeti Hakkari'de Kayyum Atamalarını Protesto Etti - Son Dakika
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CHP Heyeti Hakkari'de Kayyum Atamalarını Protesto Etti

CHP Heyeti Hakkari\'de Kayyum Atamalarını Protesto Etti

CHP heyeti, Hakkari'de DEM Parti Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasını eleştirdi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Türkiye'nin antidemokratik uygulamalardan kurtulması gerektiğini belirterek, kayyum atamalarının AKP'nin belediyelere çökme projesi olduğunu söyledi. Heyet, Hakkari'de incelemelerde bulunarak kamuoyuyla görüşlerini paylaştı.

04.06.2024 19:21  Güncelleme: 19:22
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İSHAK KARA

(HAKKARİ) - CHP heyeti, DEM Parti Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından geldiği Hakkari'de bir dizi temasta bulundu. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, " Türkiye'nin bu antidemokratik uygulamalardan kurtulması gerekiyor. Türkiye'nin demokrasinin bütün kurumlarıyla, kurallarıyla ve gelenekleriyle yeniden hayata geçmesine ihtiyacı var. Bu şekilde kayyum uygulamalarıyla ne normalleşme gerçekleşir ne de demokrasi yeniden hayata geçer. Kayyum atamaları, kayyum uygulamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'dan oluşan heyet, bugün DEM Partili Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki göstermek ve incelemelerde bulunmak amacıyla Hakkari'ye geldi.

"Kayyum olarak atanan Vali'yle görüştük"

CHP heyeti, CHP Hakkari İl Başkanlığı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yücel, şöyle konuştu:

"31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 49 oyla Hakkari Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sıddık Akış dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ardından da İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden alındı ve yerine kayyum atandı. Dün MYK toplantımızda bu konuyu değerlendirdik ve MYK kararıyla bugün heyetimizle bu konuda incelemelerde bulunmak, temaslarda bulunmak ve kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşmak için Hakkari'ye geldik. İl başkanımızla birlikte önce kayyum olarak atanan Sayın Vali'yle görüştük. Olayın hukuki boyutla ilgili, hukuki süreciyle ilgili başsavcımızla görüşerek bir bilgilendirme aldık. Diğer yandan buraya gelirken Hakkarili hemşerilerimizle bir araya gelerek olayla ilgili, yaşanan bu antidemokratik olayla ilgili tepkilerini ve tavırlarını bizlerle paylaştılar.

"Kayyum uygulaması Anayasa'ya aykırıdır"

Suçlamadan ve yürütülen soruşturma, dava dosyasından tamamen bağımsız olarak ifade etmek gerekirse kayyum uygulaması antidemokratiktir. Kayyum uygulaması Anayasa'ya aykırıdır. Hakkarili hemşerilerimiz daha 2 ay önce iradelerini ortaya koymuşlardır ve bir belediye başkanı seçmişlerdir. Hakkari halkının iradesinin gasp edilmesi ve yok sayılması hukuka, yasaya ve Anayasa'ya aykırıdır. Burada aslında sorulacak çok soru var. Görevden alınan, gözaltında olan belediye başkanı eğer seçilme yeterliliğine sahip değilse, hakkında bu kadar ağır ithamlar, ağır suçlamalar, ağır deliller varsa neden aday olması ve seçilmesine izin verilmiştir? Eğer hakkında seçilme yeterliliğini engelleyecek bir delil veya mahkumiyet kararı yoksa o zaman seçime girdikten sonra, seçildikten sonra, belediye başkanı olduktan sonra neden görevden alınmaktadır?

Belediye Kanunu 45'nci maddesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çıkarılan 674 sayılı KHK'yla bir değişiklik yapıldı. Terör suçlamasıyla, terör iltisaklı olduğu iddia edilerek soruşturma açılması durumunda hakkında bir mahkumiyet kararı olmasa bile, hakkında dava açılmış olmasa bile sadece bir soruşturmayla kayyum atanma yetkisi verildi. Bu KHK daha sonra yasalaştı. Bu bir kere Anayasamızın 38'nci maddesinde düzenlenen masumiyet karinesine aykırıdır. Anayasamızın 38'nci maddesine göre, bir kişi hakkında kesinlenmiş bir mahkumiyet kararı yok ise masumdur. Dolayısıyla hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan bir kişiye bu şekilde cezalandırma, bu şekilde yaptırım uygulaması Anayasa'ya aykırıdır.

Burada cezalandırılan belediye başkanı mıdır yoksa Hakkarili hemşirilerimiz midir? Çok net bir şekilde görüyoruz ki, burada cezalandırılan Hakkarili hemşerilerimizdir. 31 Mart yerel seçimlerinin sandık sonuçları AKP'ye ve Cumhur İttifakı'na çok önemli mesajlar verdi. Ama hala bu mesajları almakta, idrak etmekte direndiklerini görüyoruz. Bugün Hakkari'de yaşadığımız kayyum uygulaması 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanan ilk kayyum uygulamasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman kayyumun karşısında olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman demokrasinin yanında olmuştur, haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan, olaydan mağdur olan kim olursa olsun siyasi parti gözetmeksizin, siyasi görüş gözetmeksizin Cumhuriyet Halk Partisi onun yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir.

"Kayyum atamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir"

Birileri yumuşamadan bahsediyor. Biz ona yumuşama demiyoruz, normalleşme diyoruz. Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu antidemokratik uygulamalardan kurtulması gerekiyor. Türkiye'nin demokrasinin bütün kurumlarıyla, kurallarıyla ve gelenekleriyle yeniden hayata geçmesine ihtiyacı var. Bu şekilde kayyum uygulamalarıyla ne normalleşme gerçekleşir ne de demokrasi yeniden hayata geçer. Kayyum atamaları, kayyum uygulamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir. Geçmişte 2019'dan 2024'e kadar sayıda kayyum uygulaması yapıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde bu antidemokratik uygulamaya halkımız her yerde gereken cevabı verdi. Bundan kimse faydalanmaya heveslenmesin, bunun sonuçları sandık geldiğinde de çok ağır olur, demokrasi çerçevesinde, hukuk çerçevesinde de Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda siyasi tavrını ve mücadelesini sürdürecektir.

Biz Hakkarili hemşerilerimizle dayanışmaya geldik, dayanışma duygularımızı paylaştık. Bugünden sonrada antidemokratik uygulamanın ortadan kaldırılması için hem TBMM'de hem de Türkiye'nin her yerinde dayanışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'nin kazandığı Hakkari Belediyesi'ne polisler tarafından baskın yapılmış, Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçilen belediye başkanı Akış'ın "PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı" iddia edilerek Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandığı belirtilmişti. Açıklamada, Akış'ın "geçici tedbir olarak" görevden alındığı ifade edilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Heyeti Hakkari'de Kayyum Atamalarını Protesto Etti - Son Dakika

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