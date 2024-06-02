CHP Heyeti Kayseri Pınarbaşı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Heyeti Kayseri Pınarbaşı'nda İncelemelerde Bulundu

Geniş Video İzle

CHP heyeti, YSK'nın yerel seçimi yenileme kararı aldığı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu. Heyetin ziyareti sırasında CHP Milletvekili Serkan Sarı ile eski AKP İlçe Başkanı Türkay Kara arasında sözlü tartışma yaşandı. CHP Balıkesir Milletvekili Aşkın Genç, seçim atmosferini değerlendirerek Türk demokrasisinin kazanacağını belirtti.

02.06.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: KADİR DEVİR   KAMERA: ONUR BİNGÖL

(KAYSERİ) - CHP heyeti, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimi yenileme kararı aldığı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde incelemelerde bulunuyor. Heyette yer alan Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile eski AKP Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara arasında sözlü atışma yaşandı. İlçedeki seçim atmosferini değerlendiren CHP Balıkesir Milletvekili Aşkın Genç, "Günün sonunda kazanan Türk demokrasisi olacaktır" dedi.

Seçimlerin yenilenmesi kararı alınan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy verme işlemleri sürürken; CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen heyet de okullarda kurulan sandıkları gezerek incelemelerde bulunuyor.

Oy kullanma işlemleri sırasında bazı sandık bölgelerinde CHP'li sandık müşahitlerinin okul dışına çıkarılmak istenmesi üzerine gerginlikler yaşandı.

CHP heyetinde yer alan Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile eski AKP Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara arasında Melikgazi İlkokulu önünde sözlü tartışma çıktı. CHP'li Sarı, kendisine "Sen burada ne geziyorsun" diyen Kara'ya "Ben milletvekiliyim seçimin güvenliğini sağlamakla sorumluyum" diye karşılık verdi. Seçimleri takip edebileceklerini belirten Kara, "Sen AK Parti ilçe başkanı mısın, biraz önce AK Parti ilçe başkanıyım dedin, seçim kurulu görevlisiyim dedin doğru mu" diye sordu.

Heyette yer alan CHP Balıkesir Milletvekili Aşkın Genç, ANKA Haber Ajansı'na ilçedeki atmosferi değerlendirdi. Genç, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada seçimin yenilenmesi söz konusu, keşke olmasaydı ama böyle bir durum söz konusu. Seçimlerimiz Pınarbaşı'nda yenileniyor. Çok büyük güvenlik önlemleri var. Bir gergin atmosfer var ama ben Pınarbaşı halkının ve Kayserili seçmenlerimizin sağ duyusuna güveniyorum.

Pınarbaşı halkı sandıkta çok soğukkanlı bir şekilde iradelerini sandığa yansıtıyorlar ve sandıktan da o iradeyi çıkartacaklar. Bizler de CHP olarak Genel Başkan Yardımcımız Ulaş Karasu başkanlığında bir milletvekili heyetimiz var burada. Sandıkları geziyoruz, sabah köyleri gezdim. Gayet sakin katılım güzel, insanlar sağduyulu bir şekilde gidiyorlar oylarını kullanıyorlar. Biz herhangi bir olay çıkacağını öngörmüyoruz. Sağduyulu bir şekilde bu seçim sonuçlanacaktır. Bu günün sonunda kazanan Türk demokrasisi olacaktır, Pınarbaşı olacaktır."

CHP Heyeti Kayseri Pınarbaşı\'nda İncelemelerde Bulundu
Kaynak: ANKA

Kayseri Pınarbaşı, Aşkın Genç, Balıkesir, Pınarbaşı, Kayseri, Genç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Heyeti Kayseri Pınarbaşı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:26 Mezuniyet töreninde arbede Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu Mezuniyet töreninde arbede! Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 15:24:54. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Heyeti Kayseri Pınarbaşı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement