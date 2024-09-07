CHP İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı başladı

Güncel

11.30- CHP'de tüzük değişikliklerinin ardından, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı ATO Congressium'da partinin program çalışmalarıyla devam edecek. Kurultayda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - 18.30 - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, ardından Odunpazarı Modern Müze ve 5. Yıl Dönümü Kutlaması ve Yeni Sergisi Ehlikeyf'in açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ESKİŞEHİR)

16.00- Kadınlar, Diyarbakır'da kaybolan Narin için Kadıköy'den "Narin Nerede" diye seslenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…