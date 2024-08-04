CHP İl Başkanları Toplantısında Tüzük Kurultayı Gündemi Ele Alındı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki il başkanları toplantısında ele alınan başlıklar arasında öne çıkan konular, yaklaşan tüzük kurultayı için 90 kişilik komisyon oluşturulması, Özel'in katıldığı il ziyaretleri ve tematik mitinglerin sürdürülmesi, tüm partililerin görüş verebileceği dijital demokrasi sisteminin aktif kullanılması ve her hafta halkın nabzını ölçen anketlerle politik stratejiler geliştirilmesi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı tüzük kurultayı gündemiyle parti genel merkezinde saat 11.00'de Özel'in açılış konuşmasıyla başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık altı saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, tüzük kurultayı için parlamento grubu, genel merkez ve il başkanlarından oluşan 90 kişilik komisyon kurulması toplantıda ele alındı. Genel Başkan Özel'in CHP'ye yakışacak demokratik bir komisyon ve tüzük konusunda konsensüs sağlanarak kurultayın verimli yürütülmesi konusundaki isteğini dile getirdiği öğrenildi. Özel'in il başkanlarına, tüzüğün örgütün tüzüğü olacağını söylediği, demokratik bir tüzük ve örgüt katılımını önemsediğini vurguladığı öğrenildi.

Dijital demokrasi ve halkın nabzının tutulması vurgusu

Parti örgütlerinin süreçlere katılımı konusunda dijital demokrasi hamlesi çerçevesinde üretilen yazılımla her partilinin görüşlerinin alınacağı toplantıda vurgulanan konular arasında yer aldı. Bu çerçevede Özgür Özel'in dijital demokrasinin önümüzdeki dönemde daha yaygın biçimde kullanılacağını söylediği öğrenildi.

Ayrıca haftalık olarak halkın nabzının tutulacağı anketler ve veri analizi çalışmalarına daha fazla önem verileceği ve artık yeni politik stratejiler geliştirilirken bu analizlerin esas alınacağı da toplantıda vurgulanan noktalar arasında yer aldı. Özel'in partinin çalışmalarında giderek artan oranda araştırmaya ve araştırma sonuçlarına yer vereceklerinin, hem enerjiyi hem de bütçeyi daha fazla bu alana ayıracaklarının altını çizerek, "Araştıran, analiz eden ve buna göre de politika veren bir parti olacağız" dediği de öğrenildi. Veri analizine dayalı politik stratejiler geliştirme konusunda sistematik bir çalışma yapılacağı kaydedildi. Bu çerçevede son dönemde üst üste düzenlenen tematik mitinglerin seçmen nazarında etkili sonuç doğurduğu yönündeki analizler dile getirildi.

Toplantıda veri analizlerinin de işaret ettiği tematik bölgesel mitinglere ve Genel Başkan Özel'in il ziyaretlerine önümüzdeki dönemde de devam edilmesi kararı alındı.

Tüzük kurultayı Sivas'ta başlayacak, Ankara'da devam edecek

Tüzük kurultayının ertelenmesini dile getiren birkaç il başkanı olduğu kaydedilirken başkanların yüzde 90'ının planlandığı gibi 4- 9 Eylül tarihlerinde kurultayın yapılması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacak ve sembolik açılışı yapılacak olan tüzük kurultayı daha sonra Ankara'ya taşınacak. 5 Eylül'de Ankara taşınacak kurultayda önce tüzük ile ilgili bağlayıcı kararlar alınacak, oylama yapılıp yeni tüzük belirlenecek. 5 Eylül'de 81 ilden temsilcilerin, parlamento grubundan ve genel merkezden yetkililerin ve teknik düzenlemeler için katkı sağlayacak hukukçu veya dil bilimcilerin yer alacağı 90 kişilik tüzük komisyonu toplanacak. 6 Eylül'de resmi tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. 7-8 Eylül'de ise program çalıştayı devam edecek. Çalıştayda görüş ve öneriler değerlendirilecek. 9 Eylül'de ise Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek, ardından resepsiyon düzenlenecek.

Belediyelerin karnesi genel merkeze sunulacak

İl başkanları toplantısında önümüzdeki süreçte belediyelerin karnesinin yerel yönetimler tarafından genel merkeze sunulacağının konuşulduğu da öğrenildi.

Toplantıda önseçim ve iller özelinde farklı uygulama yöntemleri, kadın ve gençlik kolları başkanlarının seçimlerinin parti organlarıyla birlikte yapılması, parti yönetimi dahil olmak üzere iki ya da üç dönem sınırlaması getirilmesi, Parti Meclisi üye sayısının arttırılması gibi görüşler de bazı il başkanları tarafından dile getirildi.