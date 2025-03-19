CHP, İmamoğlu'nun Diplomasının İptalini YÖK Önünde Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP, İmamoğlu'nun Diplomasının İptalini YÖK Önünde Protesto Etti

Geniş Video İzle

CHP Ankara İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu önünde düzenledikleri protestoda hukuksuzluğa karşı çıkılacağını vurguladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yaşananların anayasal bir darbe olduğunu belirtti ve mücadelelerinin süreceğini söyledi.

19.03.2025 00:18  Güncelleme: 01:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde protesto etti.

CHP Ankara İl Başkanlığı, "Hukuksuzluğa karşı YÖK'ün önünde buluşuyoruz" sloganıyla Yükseköğretim Kurumu önünde İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini protesto etti. Protestoya CHP kadroları ve yurttaşlar destek verdi. YÖK önünde sık sık, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı.

YÖK önünde konuşan CHP Ankara İl Başkan Ümit Erkol, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün akademi eliyle siyasi bir cinayet işlenme girişiminde bulunuldu. Daha önce hukuk bir silah gibi kullanılmıştı. Bugün akademi bir silah gibi kullanıldı. Onun için Türkiye'deki akademik dünyanın merkezi, temsilcisi YÖK'ün önündeyiz bugün. Belki sağır kulaklar sesimizi buradan daha rahat duyar diye geldik.

Öncelikle en son söylenmesi gereken en başta söyleyeceğim. Korkunun ecele faydası yok. Bu sandık gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Bunun önüne hiçbir şey engel olarak gelemez. Hiçbir güç cumhurbaşkanı adayımızı kendisi belirleyemeyecek. Cumhurbaşkanı adayını CHP'liler belirleyecek. Saray kimi çıkarırsa çıkarsın onun karşısına çıkaracak ve biz şuna inanıyoruz ki halk, bu açlığın, bu sefaletin, bu zulmün faturasını sandıkta kesecek. Bundan kurtuluş yok.

Bu halk daha önce defalarca sağ duyusu olduğunu gösterdi. Kul hakkı yiyene gereken cevabı vermeyi bildi. Bunun son örneğini 31 Mart'ta gördük. 31 Mart'ta halk sandığa gitti oylarını kullandı. Türkiye'yi kırmızıya boyadı. CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptı. Seçimi kaybedeceğini anlayan AKP, CHP'ye bir dizi saldırı başlattı. Bir siyasi parti olmaktan uzaklaştı. Çeşitli devlet olanaklarını kullanarak CHP'yi, CHP'nin belediye başkanlarına, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen isimleri yıpratmaya dönük bir karalama kampanyası başlattı. Arkasından karalama kampanyasını yetmediğini gördü. Bu defa adaylarımızı engelleme harekatı başlattı.

Diplomayı çeşitli yollarla iptal etmeye çalıştılar. En son yasa dışı bir şekilde İstanbul Üniversitesi rektörlüğü bu diplomayı iptal etmek girişiminde bulundu. Biz şuna inanıyoruz bizim için yok hükmünde olan bu karar, mahkemelerden çeşitli düzeydeki hukuksal itirazlarla geri dönecek. O diploma sahibine iade edilecek. CHP, günü geldiğinde de kendi adayını Saray'ın adayının karşısına çıkaracak ve ilk seçimi kazanacak.

23 Mart'ta bir ön seçim yapacağız. Biz yok hükmündeki bu kararı tanımıyoruz. Bu ön seçimi bu pazar günü yapacağız. Ön seçime kadar da her gün sokakta olacağız. Gerekirse o en seçimden sonra da sokakta olacağız. O diplomayı geri sahibine iade ettireceğiz. Bu mücadele sürecek ve bu mücadelenin kazananı halk olacak. Bu mücadelenin kazananı İmamoğlu olacak. Bu mücadelenin kazananı CHP olacak."

Suat Özçağdaş:  Bu hukuksuzluğun altında imzası olan herkes evrensel hukuk normlarıyla bunların hesabını verecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün burada YÖK'ün önünde Türkiye yapılmak istenen bir anayasal darbeye karşı çıkmak için buradayız. Bu bir hukuk darbesidir. Bu bir yargı darbesidir. Bu ülkede üniversite öğrencilerinin sorunları ile ilgilenmeyen, nerede yattıklarıyla, nerede beslendikleriyle, nasıl bir eğitim aldıklarıyla ilgilenmeyen, akademisyenlerinin yaşadıkları sorunları görmeyen, araştırma görevlilerinin sorunlarını hiç dert etmeyen, kendisinin belirlenme usulleri bile Anayasa Mahkemesi tarafından partimiz tarafından yapılan başvuruyla iptal edilmiş olan sorunları konuşmak isteyen milletvekillerine 'benim üniversitemde derdim var' diyen rektörlere randevu bile vermeyen YÖK Başkanının kapısına gel. Buradan hukuksuzluğa seslenmek için geldik.

Korkunun eceli faydası yok. Siz yaptığınız bu hukuksuzluklarla, açlığa, yoksulluğa, yasaklara, yoksulluklara, hukuksuzluğa mahkum ettiğiniz bu ülkeyi cebirle, şiddetle, anayasal düzene karşı çıkarak elinizde tutamayacaksınız. Bu ülkeyi 7 düvelden gelmiş olan emperyalistler ele geçiremediler. Bu milleti siz bastıramayacaksınız. Bu hukuksuzluğun altında imzası olan herkes en baştakinden en aşağıya kadar evrensel hukuk normlarıyla bunların hesabını verecek. Cumhuriyet Halk Partisi bu pazar günü ön seçime gidecek. Pazar günü göreceksiniz. Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partili olmayan yurttaşlar da bu büyük şenliğe katılacaklar. Cumhuriyet Halk Partisine destek verecekler. Ekrem İmamoğlu'nun adaylarını ilan edecekler ve bu ülkeyi bu hale sokanlar, iktidardan gitmek zorunda kalacak. Hiçbir şekilde hiçbirimizin bundan korkusu yoktur. Bundan kaygısı yok. Bundan sonrası sokaklarda, sahada, meydanlarda... Hodri meydan diyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Suat Özçağdaş, Politika, Güncel, Ankara, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, İmamoğlu'nun Diplomasının İptalini YÖK Önünde Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da Ramazan Etkinlik Alanındaki Sahne Çöktü: 4 Yaralı Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlik Alanındaki Sahne Çöktü: 4 Yaralı
Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
CHP İmamoğlu kararını YÖK’ün önünde protesto etti CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti
Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor
Yemen’deki Husilerden İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yemen'deki Husilerden İsrail'e Balistik Füze Saldırısı
Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı Orduya ’’vurmayın’’ emri Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri
İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı Meclis’te protesto İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı! Meclis'te protesto

23:58 Hopa Belediyesi, İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı
23:39 Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
23:16 Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
18:53 Ekrem İmamoğlu’ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
18:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
09:46 Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
09:33 Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
09:24 Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
09:22 Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 01:23:34. #7.13#
SON DAKİKA: CHP, İmamoğlu'nun Diplomasının İptalini YÖK Önünde Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.