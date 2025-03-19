CHP, İmamoğlu'nun Diplomasının İptalini YÖK Önünde Protesto Etti

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde protesto etti.

CHP Ankara İl Başkanlığı, "Hukuksuzluğa karşı YÖK'ün önünde buluşuyoruz" sloganıyla Yükseköğretim Kurumu önünde İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini protesto etti. Protestoya CHP kadroları ve yurttaşlar destek verdi. YÖK önünde sık sık, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı.

YÖK önünde konuşan CHP Ankara İl Başkan Ümit Erkol, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün akademi eliyle siyasi bir cinayet işlenme girişiminde bulunuldu. Daha önce hukuk bir silah gibi kullanılmıştı. Bugün akademi bir silah gibi kullanıldı. Onun için Türkiye'deki akademik dünyanın merkezi, temsilcisi YÖK'ün önündeyiz bugün. Belki sağır kulaklar sesimizi buradan daha rahat duyar diye geldik.

Öncelikle en son söylenmesi gereken en başta söyleyeceğim. Korkunun ecele faydası yok. Bu sandık gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Bunun önüne hiçbir şey engel olarak gelemez. Hiçbir güç cumhurbaşkanı adayımızı kendisi belirleyemeyecek. Cumhurbaşkanı adayını CHP'liler belirleyecek. Saray kimi çıkarırsa çıkarsın onun karşısına çıkaracak ve biz şuna inanıyoruz ki halk, bu açlığın, bu sefaletin, bu zulmün faturasını sandıkta kesecek. Bundan kurtuluş yok.

Bu halk daha önce defalarca sağ duyusu olduğunu gösterdi. Kul hakkı yiyene gereken cevabı vermeyi bildi. Bunun son örneğini 31 Mart'ta gördük. 31 Mart'ta halk sandığa gitti oylarını kullandı. Türkiye'yi kırmızıya boyadı. CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptı. Seçimi kaybedeceğini anlayan AKP, CHP'ye bir dizi saldırı başlattı. Bir siyasi parti olmaktan uzaklaştı. Çeşitli devlet olanaklarını kullanarak CHP'yi, CHP'nin belediye başkanlarına, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen isimleri yıpratmaya dönük bir karalama kampanyası başlattı. Arkasından karalama kampanyasını yetmediğini gördü. Bu defa adaylarımızı engelleme harekatı başlattı.

Diplomayı çeşitli yollarla iptal etmeye çalıştılar. En son yasa dışı bir şekilde İstanbul Üniversitesi rektörlüğü bu diplomayı iptal etmek girişiminde bulundu. Biz şuna inanıyoruz bizim için yok hükmünde olan bu karar, mahkemelerden çeşitli düzeydeki hukuksal itirazlarla geri dönecek. O diploma sahibine iade edilecek. CHP, günü geldiğinde de kendi adayını Saray'ın adayının karşısına çıkaracak ve ilk seçimi kazanacak.

23 Mart'ta bir ön seçim yapacağız. Biz yok hükmündeki bu kararı tanımıyoruz. Bu ön seçimi bu pazar günü yapacağız. Ön seçime kadar da her gün sokakta olacağız. Gerekirse o en seçimden sonra da sokakta olacağız. O diplomayı geri sahibine iade ettireceğiz. Bu mücadele sürecek ve bu mücadelenin kazananı halk olacak. Bu mücadelenin kazananı İmamoğlu olacak. Bu mücadelenin kazananı CHP olacak."

Suat Özçağdaş: Bu hukuksuzluğun altında imzası olan herkes evrensel hukuk normlarıyla bunların hesabını verecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün burada YÖK'ün önünde Türkiye yapılmak istenen bir anayasal darbeye karşı çıkmak için buradayız. Bu bir hukuk darbesidir. Bu bir yargı darbesidir. Bu ülkede üniversite öğrencilerinin sorunları ile ilgilenmeyen, nerede yattıklarıyla, nerede beslendikleriyle, nasıl bir eğitim aldıklarıyla ilgilenmeyen, akademisyenlerinin yaşadıkları sorunları görmeyen, araştırma görevlilerinin sorunlarını hiç dert etmeyen, kendisinin belirlenme usulleri bile Anayasa Mahkemesi tarafından partimiz tarafından yapılan başvuruyla iptal edilmiş olan sorunları konuşmak isteyen milletvekillerine 'benim üniversitemde derdim var' diyen rektörlere randevu bile vermeyen YÖK Başkanının kapısına gel. Buradan hukuksuzluğa seslenmek için geldik.

Korkunun eceli faydası yok. Siz yaptığınız bu hukuksuzluklarla, açlığa, yoksulluğa, yasaklara, yoksulluklara, hukuksuzluğa mahkum ettiğiniz bu ülkeyi cebirle, şiddetle, anayasal düzene karşı çıkarak elinizde tutamayacaksınız. Bu ülkeyi 7 düvelden gelmiş olan emperyalistler ele geçiremediler. Bu milleti siz bastıramayacaksınız. Bu hukuksuzluğun altında imzası olan herkes en baştakinden en aşağıya kadar evrensel hukuk normlarıyla bunların hesabını verecek. Cumhuriyet Halk Partisi bu pazar günü ön seçime gidecek. Pazar günü göreceksiniz. Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partili olmayan yurttaşlar da bu büyük şenliğe katılacaklar. Cumhuriyet Halk Partisine destek verecekler. Ekrem İmamoğlu'nun adaylarını ilan edecekler ve bu ülkeyi bu hale sokanlar, iktidardan gitmek zorunda kalacak. Hiçbir şekilde hiçbirimizin bundan korkusu yoktur. Bundan kaygısı yok. Bundan sonrası sokaklarda, sahada, meydanlarda... Hodri meydan diyoruz."