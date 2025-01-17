CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Rıza Akpolat'a Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Rıza Akpolat'a Destek Açıklaması

Geniş Video İzle

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında açıklamalarda bulundu ve göreve dönmesi için itirazda bulunduklarını ifade etti. Çelik, meclis üyeleri arasından vekil seçileceğini duyurdu.

17.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR -Ozan URAL

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından belediye önünde açıklama yaptı. Çelik, "Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde Beşiktaş Belediye Başkanımızın göreve dönmesini bekliyoruz. Başkanımız dönene kadar tamamı Cumhuriyet Halk Partili olan meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecek" dedi.

Pazartesi sabahı şafak operasyonuyla gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dün gece tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla bu sabah belediyede toplantı yapıldı.

Toplantı sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Özel'in bugünkü programlarını iptal ederek MYK'yı İstanbul İl Başkanlığı'nda toplantıya çağırdığını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde Beşiktaş Belediye Başkanı'mızın göreve dönmesini bekliyoruz. Başkanımız dönene kadar tamamı Cumhuriyet Halk Partili olan meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecek. Seçilen vekil ve tüm meclis üyelerimizle, bürokratlarla belediye hizmetleri kesintisiz bir biçimde Beşiktaş'ta devam edecektir. Beşiktaş'taki hem temel belediyecilik hizmetleri hem sosyal demokrat belediyecilik uygulamaları ve özellikle mevcut siyasi iktidarın emekliyi, emekçiyi yoksulluğa ve sefalete sürüklediği bu dönemde sosyal desteklerle Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş halkının yanında olmaya devam edecektir. Rıza Başkan'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen iş adamı, yani bir organize suç işlediği söylenen iş adamı ve onun şirketleri, onlarca kamu kurumundan ve çok sayıda AK Partili belediyeden de ihale almış durumda. Buradan sormak istiyorum. Örneğin Trabzon Belediyesi'nde, Isparta Belediyesi'nde, İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi'nde çok yakın tarihte ihale aldığı bu incelemeler gerçekleşecek mi? AK Partili belediyelerdeki o ihaleler de incelenecek mi? Kamuoyuna bunu açıklamak zorundalar. Adaletin herkes için eşit şekilde uygulanıp uygulanmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorundalar. Son olarak günlerdir buraya gelerek demokrasi mücadelemize sahip çıkan, millet iradesine sahip çıkan bütün Beşiktaşlılara, bütün İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum. Buradan cezaevine Rıza Polat Başkanımıza ve Esenyurt'taki belediye başkanımız Ahmet Özer'e selamlarımı iletiyorum."

CHP İstanbul İl Başkanı\'ndan Rıza Akpolat\'a Destek Açıklaması
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Rıza Akpolat, Beşiktaş, İstanbul, Politika, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Rıza Akpolat'a Destek Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:31:32. #1.13#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Rıza Akpolat'a Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.