CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Can Atalay\'ın tahliyesini talep etti

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde tutuklu Hatay milletvekili Can Atalay için başlattığı oturma eylemini CHP İstanbul İl Örgütü de destekledi.

Eyleme katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Mahkeme eğer tahliyeyi gerçekleştirmek için bir kişiden bir talimat bekliyorsa, yani bir kişi bir talimat verecek ve bu tahliye ondan sonra gerçekleşecekse bu utanç verici bir durumdur. Türkiye'nin hukuk sistemi açısından. Buradayız, hep birlikte oturma eylemini gerçekleştiriyoruz. Can Atalay'ın tahliye edilmesini bir kez daha buradan yüksek sesle talep ediyoruz. Dayanışmamızı sürdüreceğiz. Türkiye İşçi Partisi'nin Çağlayan Adliyesi önünde başlattığı oturma eylemine örgütümüzle birlikte destek veriyoruz. Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından iki kez verilen tahliye kararına uyulmaması kabul edilemez bir yargı skandalıdır. Can Atalay derhal serbest bırakılsın!" dedi.