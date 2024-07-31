CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sivas'ta Madımak Oteli katliamında yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin ve Okmeydanı Cemevi'nde polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt'u andı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sivas'ta Madımak Oteli katliamında yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin ve Okmeydanı Cemevi'nde polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt'u andı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sivas'taki Madımak Oteli katliamında yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin ile Okmeydanı Cemevi'nde polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt'u mezarı başında andı.

31.07.2024 22:49  Güncelleme: 23:54
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sivas'taki Madımak Oteli katliamında yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin ile Okmeydanı Cemevi'nde polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt'u mezarı başında andı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, beraberindeki il yönetimi, ilçe başkanları, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Sivas ziyareti programlarını sürdürüyor.

Çelik, temaslarına CHP İmranlı İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. İlçe binası önünde karşılanan Çelik, burada toplanan kalabalığa seslendi. Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden eski İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ı anarak konuşmasına başlayan Çelik, "Koçgiri coğrafyasını kapsayan komşu ilçe Zara'danım ben ama İmranlı'nın bir önceki dönem belediye başkanı Murat Açıl, bütün belediye başkanlarımız onu andılar. Murat Açıl, İmranlı için çok önemli sosyal demokrat belediyecilik uygulamaları gerçekleştirdi. Bir acı trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı. Kıymetli abime Allah'tan rahmet diliyorum. Devridaim olsun. Kendisini saygıyla ve minnetle anıyorum" dedi.

"Zedelenen toplumsal barışı yeniden tesis edeceğiz"

Sivas ziyaretlerine 4 Eylül Kongresi'nin düzenlediği Atatürk Kongre Müzesi ile başladıklarını, 4 Eylül'ün ülke tarihi açısından büyük öneminin olduğuna dikkat çeken Çelik, "Bu ülkeyi tarımda, teknolojide, sanayide yeniden üreten bir ülke haline getirmemiz lazım. Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmemiz lazım. Türkiye'yi yeniden anayasanın egemen olduğu bir ülke haline getirmemiz lazım. Türkiye'nin sağlık, eğitim sistemini yeniden yapılandırmamız lazım. En önemlisi, Türkiye'nin zedelenen toplumsal barışını yeniden tesis etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Hasret Gültekin yaşasaydı çağının en büyük ozanıydı"

İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek'i de makamında ziyaret ettikten sonra Kılıç köyüne geçen Çelik, burada bulunan Halk Evi'nde davulla, zurnayla karşılandı. Han Mezrası'nda bulunan ve 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli katliamında hayatını kaybeden Hasret Gültekin'in kabrini ziyaret eden Çelik, burada yaptığı konuşmada Gültekin için "Madımak Oteli'nde 33 gazeteci, yazar, sanatçı, aydınımız katledildi. Hasret Gültekin bugün yaşıyor olsaydı bugünün ve çağının en büyük ozanıydı. Sadece Türkiye için değil, dünya için çok büyük bir değerdi. Hasret Gültekin'i ve 2 Temmuz 1993'te katledilen canlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Kasket taktı, traktör sürdü

Hafik İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Çelik, burada kasket giyerek kısa bir traktör turu yaptıktan sonra ilçenin önünde kendisini meşalelerle bekleyen coşkulu kalabalığın arasında ilçe binasına girdi. İlçe Başkanı Serkan Beydilli'ye burada bir plaket takdim eden Çelik, dışarıda bekleyen kalabalık partililere seslendikten sonra Utku Caner Çaykara'nın köyü olan Hafik Yalıncak köyüne gitti. Burada da yoğun bir ilgiyle karşılanan heyet, dağıtılan lokmaya ortak oldu.

"Bu ülkenin toplumsal barışını sağlayacağız"

Çelik, Sivaslı belediye başkanlarının ellerini tek tek kaldırarak kendilerine başarı diledikten sonra şunları söyledi:

"Bu ülkedeki bütün siyasi partileri hep birlikte ortak masada buluşturarak ortak masalarda bu ülkenin toplumsal barışını sağlayacağız. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden bu toprakları huzura, barışa, refaha kavuşturacağız. Burada pırıl pırıl gençler var. Belediye başkanlarımız, yöneticilerimiz var. Ben Sivas'ın bir köyünden çıkmış bir kardeşiniz olarak yirmi milyonluk bir kente il başkanlığı yapıyorsam sizin torununuz Utku Caner Çaykara, 400 binlik bir belediye başkanlığı yapıyorsa bunu önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz, sonra da sizlere, büyüklerimize, dedelerimize, atalarımıza bizleri yetiştiren, sizlere borçluyuz."

Kurt'un annesine sabır diledi

Pir Hasan ile Karlı köyüne de uğrayan Çelik, İstanbul'daki Okmeydanı Cemevi'nde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un mezarının bulunduğu Üzeyir köyüne gitti. Çelik ve heyeti, Kurt'un annesi Güllünaz Kurt ile birlikte mezara su dökerek dua etti. Çelik, Kurt için sürdürülen adalet mücadelesinin takipçisi olacaklarının altını bir kez daha çizerek annesine sabırlar diledi.

Avcılar, Beyoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanları, Sivas turlarını tamamlayıp dönerken Çelik, Sivas'taki temaslarına devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sivas'ta Madımak Oteli katliamında yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin ve Okmeydanı Cemevi'nde polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt'u andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sivas'ta Madımak Oteli katliamında yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin ve Okmeydanı Cemevi'nde polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt'u andı - Son Dakika
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