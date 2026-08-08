CHP İstanbul\'da iç barış mesajları

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "En az üye İstanbul'da istifa ettiği için bütün Cumhuriyet Halk Partililere çok teşekkür ediyorum. İç barışı sağlamak için bütün enerjimizi buradan harcadık. Çok şükür, şimdi bu safhadan çıktık" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İl Başkanlığı'nda yapılan üye katılım töreninde konuştu. CHP'ye her hafta yeni üyelerin katıldığını söyleyen Tekin, siyasette ahbap çavuş ilişkisi olduğunu bu nedenle üyelerin önemsenmediğini belirterek, 12 haftadır CHP'ye yeni üyelerin katıldığını vurguladı.

CHP'nin birliği için çaba sarf ettiklerini belirten Tekin, şunları söyledi:

"Gerçekten en ufak bir sorun da yaratmadık. Bütün yalanlara, bütün iftiralara, bütün saldırılara rağmen. Çünkü bizim temel şeyimiz, partimizin bir an önce geleneklerine, kurallarına ve fabrika ayarlarına dönmesini arzu ediyorduk. Başarabildik mi? Vallahi başaramadık, öncelikle onu söyleyeyim. Allah'ı var, Sayın Kılıçdaroğlu çözüm konusunda en ufak bir sorun yaratmadı. Ama ne garip bir şeyse arkadaşlarımızın tamamı sürekli içeriye çalıştı. Halen sürekli içeriye çalışıyorlar. Sürekli kendilerinin yaratmış olduğu medya gruplarında, şu kadar belediye başkanı istifa etti, şu kadar bilmem neye istifa etti. Onu bir siyasi marifet gibi zannediyorlar. Çok şükür İstanbul'da özellikle belediye başkanı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hiçbir arkadaşımız bugüne kadar, elbette hepsinin, herkesin iradesine saygı duyarız. Hiç kimse ata ocağını, baba ocağını terk etmedi ve bundan sonraki süreçte, bundan önceki süreç dahil olmak üzere, hukuksal olarak sorunu olan arkadaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz ve yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Üç gün önce de Avcılar Belediye Başkanımız, genç kardeşimiz, özgürlüğüne kavuştu. İnşallah en yakın süreç içerisinde, özellikle sağlık sorunu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da bir an önce özgürlüğüne kavuşması için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz.

İkincisi, en az üye İstanbul'da istifa ettiği için bütün Cumhuriyet Halk Partililere çok teşekkür ediyorum. Sizin güveninize layık olacağız. Gün dayanışma günüdür. Gün yan yana durma günüdür. Öteleyecek hiçbir arkadaşımız yok. Hatta Zeki Başkan'la Erkan Başkan hemen kendine vazife edindi. Kendi ilçeleri dahil olmak üzere, duygusal davranıp psikolojik baskı altında kalan, yalan ve yanlış haberlere itibar eden bir kısım arkadaşlarımız partilerinden, ne yazık, üzülerek söylüyorum, istifa etmişler. O arkadaşlarımızın tamamının gönüllerini alacağız ve partimize dahil edeceğiz. Hiç kimse merak etmeyin. Geçen hafta bir şey söylemiştim belediye başkanlarıyla ilgili. Değerli arkadaşlar, maalesef bu iç barışı sağlamak için bütün enerjimizi buradan harcadık. Çok şükür, şimdi bu safhadan çıktık."

"PARTİ DEĞİŞTİRİNCE ACABA BUNLAR TEMİZLENMİŞ Mİ OLACAK?"

İstanbul İl Başkanlığı yaptığı 2007-2010 arasında olduğu dönemde olduğu gibi imar çeteleri, beton lobileriyle, ihale çeteleriyle mücadele edeceğini kaydeden Tekin, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Operasyonların tek nedeni itirafçı. Asla bu partide iftiracılar ve itirafçılar olmayacak. Nefes aldırmayacağız onlara. Şimdi soruyorum. Eğer bunu baz aldıysanız, bu itirafçıların itiraflarını baz alarak çeşitli belediyelerden operasyon yaptıysanız, örneğin Üsküdar gibi örneğin Kocaeli gibi birçok belediyelerimizde bu itirafçının ve iftiracının ifadeleri üzerine yaptınız. Şimdi aynı isimler, bir iki isim, bunlar da bu dosyada, bu dosyada olmasına rağmen parti değiştirince acaba bunlar temizlenmiş mi olacak?

"AKP'YE KATILAN 3 BELEDİYE YAKIN TAKİBİMDE OLACAK"

Biraz önce anlatıyorum. İsmini vermek istemedim. O bütün belediyelerimizin başını belaya sokan, itirafçı olan, o şahsiyetsiz, genel merkezde birçok bağlantısı olan biri. Bunları görmezlikten gelebilirsiniz, kirli medya. Bakın, hani haber diyorsunuz ya, gelmemişsiniz. Şimdi burada size ANKA aracılığıyla bir sipariş gönderiyorum. Özellikle son İstanbul'da AKP'ye katılan 3 belediyeyle ilgili benim yakın takibimde olacak. Madem ki siz de kendinizi özgür muhalif medya kabul ediyorsanız, buyurun gelin konuşalım. Şu 3 belediyeyi konuşalım, başka bir şey değil."

"196 BİN ÇOCUK SUÇA BULAŞMIŞ"

CHP'nin önümüzdeki günlerde siyasetteki yaşanan sıkıntıların kutup yıldızı olacağını ifade eden Tekin, ülkede yaşanan sorunlara dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bütün partilerin üyelerinden şunu rica ediyorum. Kendi yöneticilerinizin, etrafınızdaki yöneticilerinizin bir bakın. Bu kadar orantısız bir zenginleşme oluyorsa elbette siz yoksulluktan kurtulamazsınız. Şuna emin olun. Bugünkü Türkiye'de 30 milyon vatandaşımız, insanımız sosyal yardıma muhtaç hale gelmişse, şuna emin olmanızı istiyorum. Bunun tek nedeni siyasetteki kirlilik, siyasetteki yolsuzluktur. Örnek mi diyorsunuz? Örnek çok basit. İtalya, Yunanistan, İspanya. Bugün yaşadığımız hikayelerin tamamını onlar yaşıyordu. Kendileri yüzleştiler ve bugün refah düzeyine ulaştılar. 500 milyar dolar Türklerin parası yurt dışındaysa, akın akın oralarda offshore hesapları açılıyorsa devletimizin dönüp buralara bakması lazım. Buralara bakmasak Türkiye açısından büyük bir beka meselesi olur. Bakın, 15 yıldır uğraşıyoruz. Uyuşturucu meselesi, kayıp çocuklar, suça bulaşmış çocuklar. Daha geçen gün İçişleri Bakanlığı bir operasyon yaptı. Operasyonda 196 bin çocuk suça bulaşmış. Bu ne demektir biliyor musunuz? Benim doğduğum, büyüdüğüm şehrim Ardahan kadar, Bayburt kadar, Gümüşhane kadar, yani Türkiye'de 3 ilin nüfusu kadar çocuğumuz maalesef kaybedilmiş. Sürekli artıyor. Bütün verileri takip ediyorum. Kayıp çocukta azalma yok. Uyuşturucuya bulaşmış çocukta azalma yok. Suça bulaşmış çocukta azalma yok. Bunun tek nedeni var, değerli dostlar. Ekonomi, ekonomi, ekonomi kardeşim."

Gürsel Tekin'in konuşmasının ardından yeni üyelere rozet takıldı.