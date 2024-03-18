CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası Satışıyla İlgili Soruşturma Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası Satışıyla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satışıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Ali Rıza Braka adliyeye gitti. Soruşturma henüz sonuçlanmadı.

18.03.2024 12:16  Güncelleme: 13:26
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GAYE ŞEYMA CAN

2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerinde yer alan ve binayı satan kişi olduğu belirtilen Ali Rıza Braka adliyeye gitti. Şüpheli sıfatıyla ifade verdiği belirtilen Braka, adliyeden ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı da görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında geçen hafta CHP'li 3 isim ifade vermişti. Savcılık kaynakları ifade işlemlerinin "şüpheli sıfatıyla" alındığını paylaşırken, suçlama ya da suç unsuruna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAŞSAVCILIK: MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI, SUÇ VE SUÇ UNSURU BULUNUP BULUNULMADIĞININ TESBİTİ AÇISINDAN...

Görüntülerin sosyal medyaya yansıdığı günlerde iddialara ilişkin Başsavcılığın açıklaması şu şekilde idi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında " Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından istanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır"

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Aynı gün CHP İstanbul İl Başkanlığı da konuya ilişkin şu yazılı açıklamayı yapmıştı:

"Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur.

4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı, 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykırıdır.

"GÖRÜNTÜYLE ŞANTAJ YAPILMAK İSTENMİŞTİR"

Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntülerin söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir. Görüntüler kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Ayrıca kişisel verilerin korunmasına muhalefet edilmiştir. Bu vesile ile hem söz konusu avukat hem de bu görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kaldı ki görüntülerde mal sahibi kişi de görülmektedir. Avukat, daha önce de bu görüntüleri, bir suç unsuruymuş gibi bazı CHP İstanbul İl yöneticilerine göstererek şantaj yapmak istemiş ama karşılık alamamıştır.

Görüntülerdeki kişilerden eski i başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş, CHP Genel Merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı arasında binanın, satın alma sürecini koordine eden kişilerdir. Ayrıca İl Binası'nın satın alınması konusunda, 2019 yılı yazında 'Bir Tuğla da Sen koy' isminde bağış kampanyası yapılmıştır. Söz konusu bağış kampanyasının reklam filmi açık kaynaklardan görülebilir. Görüntüler, 9 Aralık 2019 tarihinde mal sahibine kapora ödenmesine ilişkindir."

CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası Satışıyla İlgili Soruşturma Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

İstanbul, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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