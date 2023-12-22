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CHP İstanbul İl Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını eleştirdi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını eleştirdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik karşıtı demeçlerini ve tarikat ve cemaatlerle yapılan protokolleri eleştirdi. İl Başkanı Özgür Çelik, Bakanı istifaya davet etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin\'in açıklamalarını eleştirdi
22.12.2023 - 14:12,
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CHP İstanbul İl Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bütçe görüşmeleri sırasındaki açıklamalarıyla ilgili 81 il başkanlığı ile eşzamanlı olarak basın açıklaması yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik saat 11.00'da yaptığı basın açıklamasında "Ne yazık ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Türkiye'nin geleceği için çok büyük bir tehlike olan laiklik karşıtı demeçlerini konuşmak zorunda kalıyoruz. Bakan'ın verdiği rakamlara göre Milli Eğitim Bakanlığı, bin 167'si resmi kurumlarla olmak üzere iki bin 709 protokol imzalamış bulunuyor. Bu protokoller, okullarımızın ve milli eğitim sistemimizin gereksinim duyduğu fiziki altyapı, malzeme, yazılım ve/veya donanıma yönelik çeşitli kurumların yapacağı katkılara yönelik değil. Aksine, Milli Eğitim Bakanlığı'nın anayasal görevi olan ve öğretmenlerimizin uzmanlığında okul yaşamında geliştirilmesi beklenen yaşam becerilerine yönelik Bunu, Bakan'ın Meclis'te bu protokolleri savunurken ortaya koyduğu gerekçelerden de anlıyoruz. Öğrencilerin bilgi, beceri, davranışlarının geliştirilmesi MEB ve öğretmenlerin görevidir.Milli Eğitim Bakanının, tarikat ve cemaatleri, çocukların dağa çıkmasını engelleyen sivil toplum örgütü olarak gördüğüne ve protokol imzalamaya devam edeceğine yönelik beyanları asla kabul edilemez" dedi.

Özgür Çelik, "Bakanın bu sözleri, bugüne kadar zor şartlarda hizmet veren öğretmenlerimizi dağa insan kaynağı yetiştirmekle suçlaması anlamına da geliyor. Öğretmenlerimizin, çocukların terör örgütüne kaynak olarak dağa çıkmasını engelleyemeyeceğini ama kerameti kendinden menkul tarikat ve cemaat unsurlarının engelleyeceğini dile getirmek de başlı başına bir zavallılıktır" diye konuştu.

Çelik, " Milli Eğitim Bakanlığı ve bizzat Bakan Yusuf Tekin,  gerçekleştirilen bu icraatlar ve söylemlerle, maalesef laiklik karşıtı odakların sözcüsü ve hamisi durumuna gelmiş bulunuyor.  Kişiye özel bir yasal değişiklik ile rektör olan ve Milli Eğitim Bakanlığının tüm tartışmalı icraatlarının sorumluluğunu taşıyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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