CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Dursun: "Eşitlik ve İnsan Onuru, Tükenmiş Bir İktidarın Tercihine Bırakılacak Konular Değildir"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, partisinin düzenlediği ILO 190 ile Kentte, İşte Güvence toplantısında, "Biliyoruz ki şiddet yalnızca bireysel bir suç değil, eşitsizlik üreten bir düzenin sonucudur. Ne yazık ki bu sözleşme henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmamıştır. Oysa biliyoruz ki eşitlik ve insan onuru, tükenmiş bir iktidarın tercihine bırakılacak konular değildir. Uluslararası koruyucu ve önleyici mevzuat bu bakımdan önemlidir" dedi.

Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) kadınlara iş yaşamında eşitlik hakkının yanı sıra her türlü şiddet ve tacizi önleme, koruma ve güvence öngören 190 sayılı sözleşmesini hayata geçirme hedefiyle yola çıkan, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) mentörlüğü ve CHP İstanbul Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu koordinasyonunda ilk adımını İstanbul'un kadın başkanlarının yönettiği 3 ilçe belediyesi olan Bakırköy, Maltepe ve Üsküdar belediyeleri ile atan ILO190 ile Kentte, İşte Güvence - Yerelde Uyum ve Kapasite Geliştirme Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Beyoğlu'ndaki Metrohan'da düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da katıldı. Burada konuşan SODEM ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, şunları dile getirdi:

"SODEM'in, sosyal demokrat belediyelerinin bir görevi de CHP belediyelerinin yaptığı iyi işleri şu anda 412 belediyemizde de uygulanabilir hale getirmek. O yüzden SODEM koordinatörlüğünde bu işi devralmak istedik. Buradaki hedefimiz sadece iş yerinde, evde değil; çalışma alanında da yani kamuda da özellikle yerel yönetimlerde de kadının haklarını korumak. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde adaletin olduğunu her kulvarda insanlara anlatmak istiyoruz. Buna devam edeceğiz. Sanmayın ki sadece kadın belediye başkanlarımızın olduğu belediyelerde bu ILO 190'ı uygulayacağız. Pilot bölge olarak şimdilik İstanbul'daki üç kadın belediye başkanımızı belirledik. Maltepe, Bakırköy ve Üsküdar Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum."

"Fatma Nur Çelik ve evladı yaşamdan koparıldı"

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun da şiddete ve tacize karşı güçlü bir siyasal iradenin ifadesi için bir arada olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşadığımız son 48 saatin hepimizin aklımızdan geçtiğini biliyoruz. Son 48 saatte aynı ismi taşıyan iki farklı kadın katledildi, hayattan koparıldı. Canım Hifa İkra, 8 yaşındaki evladımız; bugün aramızda değil. Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik hem bir eğitim yuvası hem de bir iş yeri olan okulunda görevi başında yaşan koparıldı. İstismar mağduru evladı Hifa İkra için adalet mücadelesi veren herkesin gördüğü ancak asıl sorumluların görmezden geldiği istismar mağduru anne Fatma Nur Çelik ve evladı; ihmallerin, cezasızlığın, terk edilen kamusal sorumluluğun, günü birlik siyasi hesaplara kurban edilen politikaların yani açık bir politikasızlığın ortasında yaşamdan koparıldı. İşte tam da bu kötücül akla itirazımız ve hep birlikte yaşayacağımız güvenli gelecek için sözümüz var. Yakın zamanda Kartal'da bir savcının bir kadın hakime silahla saldırması yine hem kamusal bir alan olan hem de bir iş yeri olan adliyede gerçekleşti."

"Bu sözleşme henüz TBMM tarafından onaylanmamıştır"

Sözümüz şudur. Kentte ve işte güvence birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Kapsayıcı politikalarla, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen hizmetlerle ve dönüştürücü perspektifiyle yerel yönetimler, toplumu geleceğe taşımada en dinamik unsurlardır. Bu projeyi de sözün eyleme geçtiği bir süreç olarak ifade edebiliriz. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 sayılı sözleşmesi yani ILO 190, çalışma yaşamında şiddeti münferit olaylar değil, güç ilişkilerinden ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden beslenen yapısal bir sorun olarak tanımlar. Bu bakış açısı son derece kıymetlidir. Çünkü biliyoruz ki şiddet yalnızca bireysel bir suç değil, eşitsizlik üreten bir düzenin sonucudur. Ne yazık ki bu sözleşme henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmamıştır. Oysa biliyoruz ki eşitlik ve insan onuru, tükenmiş bir iktidarın tercihine bırakılacak konular değildir. Uluslararası koruyucu ve önleyici mevzuat bu bakımdan önemlidir."

"Bakırköy'de eşitlik ilkesi kurumsallaşmıştır"

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, sözleşmenin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu sözleşme insana yakışır iş kavramının sadece ücretle ya da çalışma saatleriyle değil; güvenli, saygılı ve eşit bir ortamla tamamlanabileceğini ortaya koymaktadır. Türkiye henüz bu sözleşmede taraf olmasa da İstanbul'un sosyal demokrat kadın belediye başkanları olarak bizler bu konuda öncülük etmeye hazırız. İl Kadın Kolları Başkanlığımız ve SODEM iş birliği ile gerçekleştirilen bu çalışmanın bir paydaşı olmaktan da son derece gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bakırköy Belediyesi olarak yönetim anlayışımızı eşit, adil ve katılımcı bir anlayış üzerine inşa ediyoruz. Daha göreve başlar başlamaz attığımız ilk kurumsal adımlardan biri hukuk işleri müdürlüğü çatısı altında eşitlik birimimizi kurmak oldu. Çünkü biz eşitliği sadece proje başlığı olarak değil, aynı zamanda kurumsal bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Eşitlik, kurumun merkezinde olmazsa hiçbir yerde de sürdürülebilir olamaz. Bugün ILO 190 uyum sürecinde attığımız bu adımlar, uyum komisyonunun oluşturulması, mevcut durum analizinin yapılması, risk alanlarının tespit edilmesi, başvuru mekanizmalarının güçlendirilmesi, eşitlik birimimiz koordinasyonunda yürütülmeye devam etmektedir. Bu çok kıymetlidir. Biz şu iddiamızı ortaya koyuyoruz. Bakırköy'de eşitlik ilkesi kurumsallaşmıştır."

"Tüm çalışma alanlarında yaygınlaşması için çalışıyoruz"

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, kadın emeğini görünür kılmak, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede kurumsal ve kalıcı adımları konuşmak için bir arada olduklarını vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Bu buluşma sözden eyleme geçme iradesinin açık bir ifadesidir. Kadın emeği, toplumların en büyük üretim gücüdür ancak biliyoruz ki kadınlar çalışma hayatında, kamusal alanda ve ev içindeki görünmeyen emek alanında çoklu eşitsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Ücret eşitsizliği, güvencesizlik, karar alma mekanizmalarından dışlanma ve en önemlisi şiddet ve taciz riski. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yalnızca bireysel değil, yapısal bir sorundur aynı zamanda. Bu nedenle çözümü de ancak kurumsal politikalarla mümkündür. Tam da bu noktada, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesini esas alan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği ILO 190 Sözleşmesi bizler için son derece kıymetlidir. Bu sözleşme iş yerlerinde şiddete sıfır tolerans ilkesini, önleyici mekanizmaların kurulmasını, izleme ve denetim süreçlerinin işletilmesini ve mağdurların korunmasını açık biçimde ortaya koymaktadır. Maltepe Belediyesi olarak biz bu yaklaşımı yalnızca bir imza meselesi olarak değil, bir uygulama ve dönüşüm süreci olarak ele alıyoruz. Sadece belediye bünyesinde değil, ilçemizdeki tüm çalışma alanlarında bu esasların yaygınlaşması için çalışıyoruz."

"Sosyal demokrat olduğumuz için de eşitsizliğe uğruyoruz"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, çok önemli bir adım attıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eşitsizliğe kadın olduğumuz için değil, aynı zamanda sosyal demokrat olduğumuz için de uğruyoruz. Biz iki türlü bir eşitsizlikle ediyoruz. İçeride tutuklu olan tüm belediye başkanlarımıza selam gönderiyorum. Son 48 saatteki iki cinayet ve bundan önceki bütün cinayetleri düşündüğümüz zaman insan gerçekten kırılgan oluyor. Evde şiddet görmüş, sürekli baskılanmış, ailesinden baskı görmüş, eşinden dayak yemiş bir kadın olarak toplumun karşısına çıkmanın ne kadar zor olduğunu, o işe gidip orada hiçbir şey yokmuş gibi davranmanın ne kadar imkansız olduğunu ben en azından kendim şu an bir kırık üzerinden değerlendirebiliyorum. Bunu sürekli evinde maruz kalan bir kadının gerçekten sosyal hayatta bizler gibi, ayrıcalık sahibi olanlar gibi durması, hayata katılması çok zor. Bu yüzden mutlaka desteklenmesi gerekiyor ve bunun kurumsal olarak yapılması gerekiyor. Bizler de yerel elimizden gelen katkıyı tabii ki seve seve vereceğiz. ILO 190 emeğe, insan onuruna ve eşitliğe sahip çıkma iradesini kayıt altına alan önemli bir sözleşme. Çalışma hsayatında şiddetin ve tacizin hiçbir biçiminin kabul edilemeyeceğini açıkça ortaya koyan bu metin kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların güvenli bir çalışma ortamına sahip olduğu hakkını güvence altına almayı amaçlıyor."