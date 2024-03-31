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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Seçim Sonuçları Açıklaması - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Seçim Sonuçları Açıklaması

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.

31.03.2024 22:35  Güncelleme: 23:03
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HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Hiçbir zaman unutamadığımız bir zafer galibiyeti olarak hatırlanacak bugün" dedi. CHP kurultayında yaşanan değişimin seçim sonuçlarına yansıdığını da söyleyen Tugay, "CHP, son kurultaydan sonra sahip olduğu yeni ruh ve mücadele azmiyle bu seçimde Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Tugay, şunları söyledi:

"Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Hiçbir zaman unutamadığımız bir zafer galibiyeti olarak hatırlanacak bugün. Şu an itibariyle İzmir'de açılan sandıkların yüzde 40'ından fazlasınının bize gösterdiği sonuç ki artık aynı seviyede kalıyor, değişmeyecek gibi görünüyor. Yüzde 50'nin üzerinde bir oyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımız ve en yakın rakibimiz olan AK Parti'nin adayına yüzde 14 fark atıyoruz. Seçimi kazandığınız kesin gibi. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu dönem boyunca örgütümüzle beraber İzmir'in hakkını korumak ve haklılığımız anlatmak için çok yoğun çalıştık."

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK"

CHPi kurultayında yaşanan değişimin seçim sonuçlarına yansıdığını söyleyen Tugay, " Cumhuriyet Halk Partisi, son yaptığı kurultaydan sonra sahip olduğu yeni ruh ve mücadele azmiyle bu seçimde Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koydu. Şu anda aldığımız sonuçlar Türkiye'de halkımızın beklediği yeni siyaseti karşılayan yepyeni bir Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı ve kadrosu var. Bu sadece bizim İzmir'de kazandığımız zaferin mutluluğunun ötesinde tüm Türkiye'de mutluluk yaşamamızı sağlıyor. Yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"DAHA FAZLA İLÇENİN YÖNETİMİNİN BİZDE OLACAĞI AÇIK"

CHP yönetimindeki ilçelerin sayısının artacağına dikkati çeken Tugay, "Şu anda ilçelerimizde sayımlar devam ediyor. Bazı ilçelerimizde çok yakın sonuçlar var. En olumsuz haliyle bile geçen seçime göre daha fazla ilçenin yönetiminin bizde olacağı açık. Haritada görünüyor ki; Ege Bölgesi'nin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine giriyor. Türkiye'de birçok il Cumhuriyet Halk Partisili belediye başkanları tarafından yönetilecek" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ İÇİNDE BULUNDUĞU SIKINTILARDAN ÇIKARACAĞIZ"

Sandıktan alınan sonuçların 1 Nisan'dan itibaren güzel günlerin başlangıcı olacağını söyleyen Tugay,  şöyle devam ettti:

"Bu bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Hem İzmir'de hem de diğer illerde fark yaratacak bir hizmet göstereceğiz. Ardından gelecek genel seçimde inşallah iktidarı kazanacağımıza inanıyoruz. İstediğimiz şey önce gençlerimizin ve çocuklarımızın bu ülkede geleceklerinin olduğuna dair umutlarını kaybetmemeleri, sonra da kendisine sahip çıkılmasını isteyen yaşlılarımızın, emeklilerimizin, engellilerimizin, hastalarımızın bizim korumamız altında olacaklarını bilmelerdi. Önümüzdeki dönemde halkçı, sosyal demokrat politikalarımızı en üst seviyeye çıkararak hizmet edeceğiz. Herkese şunu söylemek istiyorum. Emanet bizdedir. Biz İzmir'in değerlerini yücelterek bu kente hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili asla umutsuzluğa kapılmasın. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Her zamankinden daha çok çalışacağız, mücadele edeceğiz ve ülkemizi içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkaracağız. 31 Mart'ta alacağımız sonuçlar güzel günlerin başlangıcı olsun. Bugün alacağımız sonuçların yarından itibaren güzel günlerin başlangıcı olacak."

"BU BİZE GÜÇ VERİYOR"

CHP Genel Başkanı Özel ile görüştüklerini de belirten Tugay, "Genel Başkanımızla bir telefon görüşmesi yaptım. Çok heyecanlıydı. Onun heyecanı bizim de heyecanımız. Hepimiz seçim sonuçlarının netleşmesini beliyoruz. Ama başlattığımız değişim hareketinin halkımızda karşılık bulduğunu ve desteklendiğini görüyoruz. Bu bize güç veriyor. Genel Başkanımız da bunu hissediyor diye düşünüyorum" dedi.

"BİZ BALKONLARDA ÇAY İÇERİZ"

Tugay, AKP İzmir İl Başkanlığı'nda zafer için balkon konuşması yapmak üzere yapılan hazırlıkların hatırlatılması üzerine, "İzmir'in balkonları güzeldir. Biz balkonlarda çay içeriz. Onlara da çay içmelerini öneririm" diye konuştu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay\'dan Seçim Sonuçları Açıklaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Seçim Sonuçları Açıklaması - Son Dakika

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