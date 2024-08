CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya\'dan Zafer Konuşması

Güncel

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, "Bugünden itibaren bu ülkenin tepesine binen bu iktidarla (Cumhur İttifakı) hep birlikte mücadeleye başlayacağız. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde, CHP'mizle Anadolu'da halkın iktidarını ilmek ilmek örmeye devam edeceğiz. O İstanbul Sözleşmesi'ni alacağız. Asla vazgeçmiyoruz" dedi.

CHP 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla Ankara ATO Congresium'da yapıldı. 662 delegenin oy kullandığı seçimde Asu Kaya 477, Aylin Nazlıaka da 146 oy aldı. 10 oy geçersiz sayıldı.

Seçimlerin ardından Aylin Nazlıaka veda konuşması yaptı. Nazlıaka, "Sevgili kız kardeşlerim gerçekten çok yoğun geçirdiğimiz bir 4 yıl oldu. Ben bu 4 yıl içerisinde hakikaten evinden, işinden, sağlığından, her şeyden feragat ederek çalışan sizlerin her birine tek tek teşekkürü borç biliyorum. Başta sevgili genel sekreterim ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerim olmak üzere il başkanlarım, il yöneticilerim, ilçe başkanlarım, ilçe yöneticilerim, her biriniz hala il başkanlarım diyorum. Çünkü sizleri, evladım gibi kardeşim gibi görüyorum. Her birinizi yüreğinden öpüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, makamlar, mevkiler geçer, gider. Önemli olan duruşlardır. Bundan sonraki süreçte Asu Başkan'a başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

"Bugünden itibaren bu ülkenin tepesine binen bu iktidarla (Cumhur İttifakı) hep birlikte mücadeleye başlayacağız"

Aylin Nazlıaka'nın ardından Asu Kaya da zafer konuşması yaptı. Kaya, şöyle konuştu:

"Sayın başkan sizi hiçbir yere göndermeye niyetimiz yok. CHP kurumsal hafızasını 100 yıllara aktaran bir parti. Sizdeki kurumsal hafıza, bu partinin hak mücadelesine, kadın mücadelesine yaptıklarınız, yaşam hak mücadelesine yaptıklarınız ortada... Sizden öyle ayrılmak gibi bir niyetimiz yok. Kadın mücadelesi siz olmadan asla olmaz. Kadın hareketi Aylin Nazlıaka olmadan asla mümkün değildir. Aylin Nazlıaka bu mücadelenin önderliğini, liderliğini yapmış her zamanda bizimle aynı önderliği, aynı liderliği yapacak bir cumhuriyet kadınıdır, Cumhuriyet Halk Partilidir. Bizde Cumhuriyet Halk Partililik mezara kadardır. Anca o zaman biter. Ondan sonrada çocuklarımıza sirayet eder. Aylin Hanımın ekibine teşekkür ediyorum. Siz bizim başkanımızsınız öyle hiçbir yere gitmek yok. Anadolu'da birlikte olacağız. Bütün her platformda birlikte olacağız. Biliyorum ki siz vazgeçmeyen bir kadınsınız. Bu sizin içinize işlemiş. Bütün CHP'li kadınlar mücadeleci. Biz mücadeleyi kimden öğrendik? Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Biz onun nesilleriyiz. Öyle pes etmek yok. Sayın başkan tüm emeklerinize şükran duyuyorum. Bugünden itibaren bu ülkenin tepesine binen bu iktidarla (Cumhur İttifakı) hep birlikte mücadeleye başlayacağız. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde, CHP'mizle Anadolu'da halkın iktidarını ilmek ilmek örmeye devam edeceğiz. O İstanbul Sözleşmesi'ni alacağız. Asla vazgeçmiyoruz."