CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, 30 kadın muhtarla kahvaltıda buluştu

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Muhtarlar Haftası dolayısıyla 30 kadın muhtarın katılımıyla bir kahvaltı programı düzenleyerek, "Çocuklarla ilgili gözlemleriniz, yaşlılarla ilgili, kadınlarla ilgili, ekonomik sorunlarla ilgili gözlemleriniz çok önemli. Bütün bunları bilmek istiyoruz ve 'Yanınızdayız' demek için mücadelemizi, dayanışmamızı bugün burada büyütmek için bir aradayız" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde kadın muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı programına; Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Yaşar Seyman ile MYK Üyesi Semra Dinçer katıldı.

Programda konuşan Gülsever, şunları söyledi:

"Öncelikle Muhtarlar Günümüz kutlu olsun. Bugün aslında burada yalnızca bir kahvaltı sofrasını paylaşmıyoruz. Cumhuriyetin kadınlara açmış olduğu yolda hem birlikteliğimizi güçlendirmek hem de siz kıymetli muhtarlarımızın temsiliyette demokrasinin ilk kurucuları olarak bulunduğunuz yerlerdeki ailelere, çocuklara, kadınlara ilk ulaşan, bir öte yandan da oradaki mülki idare amirinin ilk temsilcileri olarak sizler çok kıymetlisiniz.

"YEREL YÖNETİMLERDE MUHTARLARIN DA TEMSİL HEYETİ GİBİ OLMASI GEREKİYOR"

Dün Genel Başkanımız grup toplantısında bir söylemde bulundu. Dedi ki: 'Kadın muhtarlarımız, erkek muhtarlarımız, tümü aslında yerel yönetimlerde söz sahibi olmalı. Yerel yönetimlerde muhtarlarımızın temsil edilmesi gerekiyor ve o mahallede asıl bilen; evleri bilen, çocukları bilen, kadınları bilen, oradaki tüm ekonomik sorunları bilen, eğitimin sıkıntısını bilen muhtarlarımız. O yüzden yerel yönetimlerde onların da temsil heyeti olması gerekiyor. Onların karar alması lazım. Mahalleleriyle ilgili karar alınırken muhtarlarımızın bununla ilgili öncülük yapması, onlardan görüş alınması ve onların önereceği yolda sağlıklı bir şekilde hizmet edilmesi gerekiyor' dedi.

Her bir belediyemizde sizlerle ilgili programlar yapılıyor. Kendi oluşturduğumuz programlar var. O yüzden bugün bu birliktelikte sadece bir arada olurken biz konuşmaktan ziyade sizleri de dinlemek istiyoruz. Sizlerin oradaki gözlemleriniz bizim için çok kıymetli. Çocuklarla ilgili gözlemleriniz, yaşlılarla ilgili, kadınlarla ilgili, yaşamın kendisi, ekonomik sorunlarla ilgili, sizin üzerinize yüklenen sorumluluklarla ilgili bütün bunları bilmek istiyoruz ve 'Yanınızdayız' demek için mücadelemizi, dayanışmamızı bugün burada büyütmek için bir aradayız."

"MUHTARLAR BULUNDUKLARI MAHALLEDE DEVLETİN TEMSİLCİSİ"

Seyman ise şöyle konuştu:

"Benim için muhtarlar çok kıymetli. Bulundukları mahallede devletin temsilcisi. Devleti temsil ediyorlar. ve ben Aydın'a ilk gittiğimde Cumhuriyetin ilk kadın muhtarının mezarına gitmiştim, Aydın ilimizde. Onun için muhtarlar son derece kıymetli ve o mahallenin, bana göre, kültür bahçesi. Devletle halk arasında çok önemli bir köprü. Bir barış köprüsü. Eskiden, teknoloji bu kadar gelişmeden önce bütün sorunları siz bilirdiniz.

"MUHTARLAR MAHALLENİN NABZI"

Kim işsiz, kim sıkıntılı, kimin çocuğu bir sıkıntı yaşadı, kimin devlette bir sorunu var... Herkes size başvururdu. Çoğu mahallede muhtar doktordu, muhtar öğretmendi, muhtar noterdi, muhtar her şeydi. Muhtarlar gerçekten Cumhuriyetin önemli kültür bahçeleri; devletin koruyucusu, halkın yanında... Yani çok zor bir görev. Devletle halk arasında çok kez rahmetli babam sıkışırdı, halkı tercih ederdi. Çünkü halkın oyuyla gelmiş bir insan. Halkın birinci temsilcisi, halkın sözcüsü. Muhtarlar mahallenin nabzı. Ayten Başkanımız da kadın hakları mücadelesine yıllarını vermiş çok kıymetli bir Genel Başkan. Yani yıllar sonunda emek ödüllendirilir ya, o ödülü çoktan hak eder.

"KADIN HAKLARINI SAVUNMAKTAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUM"

Ben de hep şöyle derim: Biz evlenirken çeyiz sandığıyla evden giderdik. Annelerimiz çeyiz bohçaları koyardı sandığımıza. Diyorum ki rahmetli annem galiba benim sandığıma bir de kadın hakları dosyası koymuş. Hep ben kadın haklarını savunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kadınlara çok güveniyorum. Siz bugün geldiniz ya, bizim için buraya bir güneş doğdu. Bu iltifat değil, siyasi bir şey değil. Çünkü kadın gidince evin ışığı sönüyor. Kadın gidince mahallede renk soluyor. Kadın olmayınca Cumhuriyet öksüz kalıyor, yetim kalıyor."

Dinçer ise muhtarların önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dün grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi yıllardır biz çalışmalarımızda muhtarlara çok özen gösteriyoruz ve muhtarların birçok sorununa ve dertlerine çözüm olmak adına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Biz biliyoruz, dün Genel Başkanımız da söyledi. Mahallelerinizle ilgili bir karar alındığında belediyede, o belediye grup toplantısında olmanız gerekiyor ve söz sahibi olmanız gerekiyor. Bir de bir oy hakkınızın olması gerekiyor. Çünkü o mahallenin derdini, sorununu, insanının yapısını, ne yapılması gerektiğini siz biliyorsunuz. Neden biliyorsunuz? O mahallenin teveccühü olmuşsunuz. O mahallenin iradesi olmuşsunuz. Eğer o mahallenin iradesiyseniz o karar merciinde de olmanız gerekiyor. Biz muhtarlarımız adına şunu söylemiyoruz; devletle aramızdaki ilk köprü.

İnsanların sorunlarını, dertlerini, sıkıntılarını ilk bilen kişi... Aslında kadınların muhtarlıkta daha başarılı olma sebeplerinden bir tanesi de kadınsal anlamda, annelik içgüdüsüyle gelen dertleri, sorunları daha içselleştirerek çözmek adına emek ve mücadele vermesinden dolayı. Ben muhtarlarımızın odasında neler yaşadıklarını görüyorum. Hangi tebligatlarla boğuştuklarını görüyorum. Muhtarlık makamı artık vatandaşın mahallesine hizmetin ötesinde mahkeme kararlarını, boşanma kararlarını, trafik cezalarını ve icralarını tebliğ eden bir makam olarak artık görünmeye başladı. Ama muhtarlarımız... Şunu biliyorum ki o mahallede kim açsa, kim yoksulsa, kim çocuğunu okula göndermek için giydiremiyorsa, kimin kitap defter ihtiyacı varsa, kimin gıda ihtiyacı varsa bunu tespit edip bunun çözümü noktasında gerekli makamlara bildiren kişidir. Dertlerin ve sorunların ilk çözüm alanıdır. Ama ne yazık ki muhtarlarımızın alanını bile artık değiştirdiler. Günümüz ekonomik koşullarında muhtarlarımız da bir tebligat memuru görevi yüklenmek zorunda kaldılar. Ama bunların hepsini değiştireceğiz.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki her seçimde herkesin bir oy pusulası varsa muhtarlarımızın da bir oy pusulası olur. Biz Yüksek Seçim Kurulu'nda bunu defalarca söyledik. O muhtarların hem kağıt israfından dolayı hem de birtakım zorlukları yaşamaması adına bir oy pusulası olması gerekiyor. Eğer vatandaşla devlet arasındaki ilk köprü mahallesinin bu kadar derdini çeken bir yapıysa bir oy pusulası niye olmasın? Belediye meclis üyesinin oy pusulası var ama muhtarın oy pusulası yok.

"MUHTARLARIMIZIN YANINDA BİR YARDIMCI OLMALI"

Ayrıca biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep şunu söylemiştik: Özellikle muhtarlarımızın yanına bir yardımcı... Ama bu yardımcının maaşı da devlet tarafından ödenmeli ve bu yardımcının da en azından bir sınırı olmalı. İşsiz gençlerimizden, atanamayan gençlerimizden, şu anda yoksullukla boğuşan insan eşiğine düşen, evlerinde oturan, okullarını bitirmiş olmalarına rağmen 'ev genci' dediğimiz bir yapıdan alarak hayata ve doğal akışına, insanlığın doğal akışına onları bir yere yerleştirmemiz gerektiğine inanıyoruz."