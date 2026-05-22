CHP Malatya'da YSK kararına tepki: 'Adalete inancımız yerle bir oldu'

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Malatya İl Örgütü, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), "mutlak butlan" ve ihtiyati tedbir kararına karşı CHP'nin yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetmesine tepki gösterdi. İl Başkanı Barış Yıldız, "Yargı organlarının aldığı kararlar ve en sonunda YSK'nın verdiği karar, adalete olan inancımızı yerle bir etmiştir" dedi.

"Mutlak butlan" kararının ardından başlatılan il örgütlerindeki nöbet eyleminin ikinci gününde, Malatya İl Başkanlığı önünde toplanan yurttaşlar, "Özgür Türkiye, özgür CHP", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı."

Parti il binası önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'a, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve CHP ilçe başkanları destek verdi.

Açıklamaya; Emek Partisi Malatya İl Başkanı Şerif Demirel, DEM Parti Malatya İl Eş Başkanı Ahmet Ercan, Sol Parti İl Örgütü, Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğlu, Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş'ın yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı

BUGÜN GÖSTERDİĞİNİZ DESTEK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRASİSİNE VERİLMİŞ BİR DESTEKTİR

Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün burada demokrasiye güç vermek için toplanan herkese öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün gösterdiğiniz destek, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine verilmiş bir destektir. Demokrasi gücünü halktan alır. Bizler de gücünü sizlerden alanlar olarak, bugün kararlılıkla; gücünü saraydan alanlara karşı mücadele veriyorsak, bu sizlerin varlığı sayesindedir. O yüzden her birinizin varlığını önemsiyor, burada bulunmanız nedeniyle hepinizi saygıyla selamlıyorum."

"YSK'NIN VERDİĞİ KARAR, ADALETE OLAN İNANCIMIZI YERLE BİR ETMİŞTİR"

YSK'nın vermiş olduğu karara tepki gösteren Yıldız, şöyle konuştu:

"Değerli Malatyalılar, Cumhuriyet Halk Partimize yapılan, demokrasimize yönelik darbe girişimi iki gündür devam etmektedir. Yargı organlarının aldığı kararlar ve en sonunda YSK'nın verdiği karar, adalete olan inancımızı yerle bir etmiştir. Zaten 25 yıllık AKP iktidarında siyasi olarak alındığını düşündüğümüz, iktidarın sopası haline gelmiş yargı mekanizmaları bugün amacını tamamen yitirmiştir. Artık vicdanlarda yok hükmündedir. Bugün burada şunu açıkça ifade etmek isterim: Bu olaylar sonrasında görevini kaybeden bir kurum varsa, o da adalet duygusudur; görevini yerine getirmeyenlerdir."

Sizler bu iktidarı tanıyorsunuz. Müesses nizamın emrinde olan bir iktidar olduğunu biliyorsunuz. Bu iktidarın yargısının da adaletinin de olmadığını biliyorsunuz. İftiralarla, baskılarla, zulümle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyon yapan bu yargıdan bugün partimize yapılanlar konusunda adalet beklemek maalesef mümkün değildir. Ancak her ne pahasına olursa olsun, sizlerden aldığımız güçle; son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaparak halkın umudu haline getiren liderimiz Özgür Özel öncülüğünde demokrasi mücadelesine devam edeceğiz. Her ne pahasına olursa olsun halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta kalmaya devam edecektir."

"TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PARTİLER DEMOKRASİDEN YANA TAVIR ALMIŞTIR"

Muhalefet partilerinin göstermiş olduğu desteğin umut verdiğine vurgu yapan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bu yaşananlar karşısında bizleri derinden etkileyen olumsuzluklara rağmen, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilerin genel başkanlarının ve Malatya'daki teşkilatlarının demokrasiye verdikleri destek ve yaptıkları açıklamalar umut olmuştur. Bizleri ayrıştırmak isterken, Cumhuriyet Halk Partililerin bölünmesini beklerken; tüm liderlerin gösterdiği dayanışmayla Türkiye muhalefeti ve Türkiye'deki siyasi partiler demokrasiden yana tavır almış, büyük bir birlik örneği göstermiştir."

İşte bizler; sarayın karşısında, demokrasinin yanında; zulmün karşısında, adaletin yanında hep birlikte duruyoruz. Bu kötü olay, aslında bir araya gelmemize vesile olmuştur. Şimdi ilk seçimlerde iktidarın değişeceğine olan inancımız, iki gün öncesine göre çok daha büyüktür. İnancımız artık tamdır. Hep birlikte demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz.

Çünkü bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde, il başkanlıklarının önünde ve meydanlarda toplanan tüm kalabalıklar; siyasi parti liderleri gibi, demokrasiye inanan tüm halkımızla birlikte şunun farkındayız: Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

"ÖZGÜR ÖZEL'İ BİR KEZ DAHA GENEL BAŞKAN SEÇECEĞİZ"

Yapılacak kurultayda tekrar Özgür Özel'i genel başkan seçeceklerini belirten Yıldız, son olarak şunları söyledi:

"Bizlere ulaşan son bilgiyi iletmek istiyorum. Partimiz en kısa sürede kurultayını yapacak ve o kurultayda Özgür Özel'i defalarca olduğu gibi bir kez daha genel başkan seçeceğiz. Bugün bu binada asılı olan genel başkanımız, liderimiz Özgür Özel'in resmi burada asılı olduğu sürece yapılacak ilk seçimde alınacak sonuçla Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm devlet dairelerinde olan resimlerini hep birlikte indireceğiz."