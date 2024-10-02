CHP'li Açıkel: Yeni Anayasa İhtiyacı Değil, Yeni İktidar Gerekiyor - Son Dakika
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CHP'li Açıkel: Yeni Anayasa İhtiyacı Değil, Yeni İktidar Gerekiyor

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CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihtiyacının yeni bir anayasa değil, yeni bir iktidar olduğunu belirtti. Türkiye'nin çeşitli krizlerle mücadele ettiğine dikkat çekerek, CHP olarak sorunları çözmek için çalışacaklarını vurguladı.

02.10.2024 16:22  Güncelleme: 16:27
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, "Genel Kurul'da gerek Sayın Cumhurbaşkanının gerekse Meclis Başkanının yaptığı konuşmalardan bir yeni anayasa teklifinin, bir yeni anayasa ihtiyacının öne sürüldüğünü görüyoruz. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan; yeni bir anayasa olmaktan çok yeni bir iktidardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yönetimin başında olduğu yeni bir iktidar, yeni bir vizyon ve yeni bir samimi çözüm paketidir" dedi.

TBMM'de 28. dönem 3. yasama yılı başladı. Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, iktidarın anayasa değişikliği önerisini gerçekçi ve samimi bulmadıklarını belirterek, "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na karşı, açılan davaların sürdüğü ve bir tehdit unsuru olarak kullanıldığı bu dönemde biz anayasal şantajlarla iç içe geçen bir yeni anayasa teklifinden çok, bir yeni iktidar olarak, Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak ülkenin tüm sorunlarını çözmek için hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anayasal görevimizi iktidar perspektifiyle yerine getiriyoruz"

Fethi Açıkel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulu dün 1 Ekim'de, 28. dönem 3. yasama yılı için toplandı. Türkiye, tarihinin en zor dönemlerinden birinden geçiyor, tarihinde görmediği bir hayat pahalılığı, tarımsal üretim krizi, mutfak enflasyonu, konut ve barınma krizi, eğitim krizi, yurt krizi, okullarda beslenme sorunu ve sağlık sorunlarıyla birlikte ve Türkiye'nin bölgesel olarak izlediği yanlış dış politikanın tüm negatif sonuçlarını başta düzensiz göç sorunu olmak üzere bu dönemde göğüslemek zorunda kalıyor. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmek, TBMM'nin denetim görevini yerine getirmek için bütün sorumlulukları üzerimize almak zorundayız. Bu sorumlulukları ve bu anayasal görevimizi 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi iktidar perspektifiyle yerine getiriyoruz. Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümü için, çözüm önerileri komisyonlarda, Genel kurulda başta Plan ve Bütçe Komisyonu olmak üzere tüm komisyonlarda milletimizin vicdanını, halkımızın çıkarlarını ve devlet aklının gereklerini yerine getiriyoruz.

"Yeni bir anayasa talebini gerçekçi ve samimi bulmuyoruz"

Ancak dün, Genel Kurul'da gerek Sayın Cumhurbaşkanının gerekse Meclis başkanının yaptığı konuşmalardan bir yeni anayasa teklifinin, bir yeni anayasa ihtiyacının öne sürüldüğünü görüyoruz. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan; yeni bir anayasa olmaktan çok yeni bir iktidardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yönetimin başında olduğu yeni bir iktidar, yeni bir vizyon ve yeni bir samimi çözüm paketidir. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak; Anayasa'nın hiçbir hükmünü yerine getirmeyen, Anayasa mahkemesinin hiçbir kararını uygulamayan iktidarın Anayasa değişikliği teklifini, yeni bir anayasa talebini gerçekçi ve samimi bulmuyoruz. Özellikle İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na karşı, açılan davaların sürdüğü ve bir tehdit unsuru olarak kullanıldığı bu dönemde biz anayasal şantajlarla iç içe geçen bir yeni anayasa teklifinden çok, bir yeni iktidar olarak, Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak ülkenin tüm sorunlarını çözmek için hazırlanıyoruz. Bunun tüm hazırlıklarını, önerilerini, projelerini, Genel Kurul'da, komisyonlarda, kadrolarımızla birlikte dile getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin tüm yurttaşlarının şundan emin olması gerekir; CHP kadroları ülkenin sorunlarını çözmek için Genel Kurul'da ve belediyelerimizde önlerine çıkartılan her türlü engellemeye rağmen, halkımızın sorunlarını çözmek için büyük bir fedakarlıkla çalışacaktır. Bu bizim hem vatan sevgimizin hem de anayasa yeminimizin bir gereğidir."

CHP\'li Açıkel: Yeni Anayasa İhtiyacı Değil, Yeni İktidar Gerekiyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Açıkel: Yeni Anayasa İhtiyacı Değil, Yeni İktidar Gerekiyor - Son Dakika

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