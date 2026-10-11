CHP'li Akkuş İlgezdi, doğal gazı kesilen haneler için koruyucu mekanizma istedi - Son Dakika
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CHP'li Akkuş İlgezdi, doğal gazı kesilen haneler için koruyucu mekanizma istedi

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CHP\'li Akkuş İlgezdi, doğal gazı kesilen haneler için koruyucu mekanizma istedi
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CHP'li Akkuş İlgezdi, doğal gaz desteği ve kömür yardımlarının yetersiz kaldığını belirterek sosyal yardım gelir kriterlerinin güncellenmesi ve gazı kesilen haneler için koruyucu mekanizma çağrısı yaptı. Bakan Göktaş'ın yanıtlaması için TBMM'ye soru önergesi verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, doğal gaz tüketim desteği ve kömür yardımlarının yetersiz kaldığını belirterek, sosyal yardım gelir kriterlerinin güncel ekonomik koşullara göre düzenlenmesi ve faturalarını ödeyemediği için doğal gazı kesilen haneler için koruyucu mekanizma oluşturulması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. Akkuş İlgezdi, "Bakanlık tarafından sağlanan doğal gaz tüketim desteği ve kömür yardımları, sahadaki gerçek tüketim maliyetleri ve piyasa fiyatları karşısında sembolik düzeyde kalmaktadır. Bir hanenin kış aylarında insani koşullarda ısınabilmesi için gereken asgari fatura bedeli ile verilen destekler arasındaki uçurum her geçen gün büyümektedir" dedi.

Akkuş İlgezdi, sosyal yardımlardan yararlanmak için aranan hane içi kişi başına gelir kriterinin güncel ekonomik koşulları yansıtmadığını belirterek, "Hane içi kişi başı gelir barajının katılığı yüzünden, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi veren geniş kesimler sosyal yardımlardan mahrum bırakılmaktadır. Maaşı açlık sınırının dahi altında kalan milyonlarca emekli ve asgari ücretli evini ısıtamazken, kağıt üzerindeki katı kriterler gerekçe gösterilerek yardım kapsamına alınmamaktadır. Sosyal devlet anlayışı, yurttaşın yaşadığı derin yoksulluğu görmezden gelemez; gelir kriterleri güncel ekonomik gerçekler doğrultusunda esnetilmelidir" ifadelerini kullandı.

Akkuş İlgezdi, sosyal yardım kapsamında dağıtılan kömürlerin düşük kalori değerleri ve kükürt oranlarının ısınma sorununa ve hava kirliliğine yol açtığını belirterek, kömürlerin denetlenmesi ve denetim sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması çağrısında bulundu.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kış aylarında yaşanan gaz kesintilerine ve yurttaşların soğuk havalarda çaresiz bırakılmasına karşı koruyucu tedbir çağrısında bulunan Akkuş İlgezdi, "Ekonomik krizin faturasını en ağır şekilde ödeyen dar gelirli aileler, kış aylarında kombisini açmaktan korkar hale gelmiştir. Faturalarını ödeyemediği için doğal gazı kesilen haneler için Bakanlık acilen koruyucu bir mekanizma oluşturmalıdır. Soğuk kış günlerinde hiçbir yurttaşımızın, hiçbir çocuğumuzun soğukta kalmasına göz yumulamaz. Yurttaşlarımızın çaresiz bırakılmasına göz yummayacak, konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

BAKANA 6 SORU YÖNELTTİ

CHP'li Akkuş İlgezdi, Bakan Göktaş'a yönelttiği soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

"2025 yılı kış döneminde Bakanlığınızdan doğal gaz tüketim desteği ve kömür yardımı alan toplam hane sayısı kaçtır; bu dönemde başvurduğu halde gelir kriteri veya diğer şartlar nedeniyle başvurusu reddedilen hane sayısı ne kadardır?

Yaklaşan 2026 kış dönemi için şu ana kadar yardım başvurusu onaylanan güncel hane sayısı kaçtır?

Sağlanan aylık/dönemlik doğal gaz desteği tutarı, kış aylarında 4 kişilik bir ailenin asgari ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayan ortalama fatura bedelinin yüzde kaçına denk gelmektedir? Destek tutarlarının gerçek tüketim maliyetlerine göre güncellenmesi planlanmakta mıdır?

Sosyal yardım kapsamında dağıtılan kömürlerin kalori değeri ve kükürt oranları hangi sıklıkla denetlenmektedir?

Açlık ve yoksulluk sınırının altında gelire sahip olan ancak mevcut kriterler nedeniyle sosyal yardımlardan faydalanamayan asgari ücretli ve emekli hanelerin de ısınma yardımı kapsamına alınmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

Kış aylarında faturalarını ödeyemediği için doğal gazı kesilen hane sayısına ilişkin bakanlığınız ile ilgili kurumlar arasında ortak bir veri tabanı bulunmakta mıdır? Soğuk kış günlerinde dar gelirlilerin gaz kesintisi yaşamasını önleyecek koruyucu bir mekanizma oluşturulması gündeminizde midir?"

Kaynak: ANKA
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