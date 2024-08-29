CHP'li Bakan, Iraklılara vize serbestisini eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için vize serbestisi getirilmesini eleştirdi. Bakan, " Birleşik Krallık, ABD ve AB ülkeleri üzerinde Irak vizesi olan pasaporta bile vize vermezken biz ne kadar terörizmin kol gezdiği ülke varsa hepsini sorgusuz sualsiz ülkeye alıyoruz. Bu nasıl dış politika, bu nasıl iç politika ve güvenlik stratejisi? İstikrarsız, çatışmalı, terörün ve istihbarat ajanlarının kol gezdiği ülkelere verilen bu imtiyazların bilinçli bir tercih olduğu açık. Verilen bu imtiyazlardaki yaş kriterlerinin neye göre belirlendiği de bu tercihlerin hedefi de açıklanmalı" dedi.

Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik iş birliğiyle terörle mücadeleye dair mutabakat kapsamında, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılara vize serbestisi uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan yaptığı açıklamada, Irak vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesini eleştirdi. Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Bakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Taliban'ın bile vize uyguladığı Irak'a kapılarınızı resmen açtınız. Sınırları üzerinde egemenliğini kuramamış, istikrarsız ve güvenlik sorunları olan bir ülkenin vatandaşlarına 'kim olduğunu bilmeme gerek yok, buyur gel' diyorsunuz. Son 44 yılı savaşlarla geçmiş yani nüfusunun neredeyse tamamı savaş görmüş bir ülkenin, savaş ve çatışma ortamında yetişmiş halkını ülkemize davet ediyorsunuz. Evlilik yaşını 9'a indiren, çok eşliliğin önünü açan, kadınların eğitim hakkını engellemek isteyen kanun teklifini meclisine sunulabilen bir ülkeye vize uygulamaya gerek görmüyorsunuz artık. Birleşik Krallık, ABD ve AB ülkeleri üzerinde Irak vizesi olan pasaporta bile vize vermezken biz ne kadar terörizmin kol gezdiği ülke varsa hepsini sorgusuz sualsiz ülkeye alıyoruz. Bu nasıl dış politika, bu nasıl iç politika ve güvenlik stratejisi? Sadece Irak da değil; Libya'ya ve Cezayir'e de vize serbestisi var. İstikrarsız, çatışmalı, terörün ve istihbarat ajanlarının kol gezdiği ülkelere verilen bu imtiyazların bilinçli bir tercih olduğu açık. Verilen bu imtiyazlardaki yaş kriterlerinin neye göre belirlendiği de bu tercihlerin hedefi de açıklanmalı.

"Bu sorunlu ülkelere vize serbestisi getirmeyi nasıl açıklıyorsunuz?"

Bilinçli olarak sınır güvenliğini sağlamadınız, milyonlarca göçmen kaçak olarak ülkemize girdi; baş edemediniz, alabildiğiniz kadarını kayıt altına aldınız, sonra kayıt altına aldıklarınızı da evlerinde bulamadınız. Şimdi de 'sınır güvenliğiyle de uğraştırmayın bizi gelin istediğiniz gibi girin çıkın ülkeye' diyorsunuz. Tüm dünya göç konusunda ciddi adımlar atarken, kendi vatandaşın göç politikana karşı büyük bir kaygı ve öfke duyarken, bu sorunlu ülkelere vize serbestisi getirmeyi nasıl açıklıyorsunuz?

"Vatandaşına 'kendi ülkesinde yabancı' hissettirmekle övünen bir iktidar"

Alınan şuursuz kararlar ve izlenen 'garip' politikalar nedeniyle kendi pasaportumuz dünyada yok hükmünde olma yolunda ilerlerken, vatandaşlarımız bırakın vizeyi, vize randevusu dahi alamazken, bu rencide edici durumu düzeltmek yerine ne kadar sorunlu ülke varsa vatandaşlarına sorgusuz sualsiz kapılarımızı açıyorlar. Vatandaş ülkeye 30 Euro üzeri ürün sokamaz ama kim olduklarını kaç kişi olduklarını bilmediğimiz kimseler ülkeye rahatça girebilir. Sıfır kriterli göç politikası başta olmak üzere ülkemizde yabancıları öncelikli hale getirmek ve kendi vatandaşına 'kendi ülkesinde yabancı' hissettirmekle övünen bir iktidar… Bir yandan vatandaşlarımızın dünyaya açılma yollarını kapatırken; diğer yandan Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle vize muafiyeti anlaşmaları yaparak bu ülke vatandaşlarına Türkiye'yi daha erişilebilir hale getiriyorlar. Buna 'dur!' diyeceğiz."

Bakan, yanıtlaması istemiyle İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"-Türkiye'nin en çok yasa dışı göç aldığı ülkeden biri olan Irak'a vize serbestisi uygulamasının sonuçlarıyla ilgili Bakanlığınız ile bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapıldıysa detayı nedir? Yapılmadıysa gerekçesi nedir?

-2019-2024 yılları arasında, yıl yıl olmak üzere, kaç Libya ve kaç Cezayir vatandaşı vize muafiyetinden yararlanarak ülkemize girmiş ve çıkmıştır?

-2019-2024 yılları arasında, yıl yıl olmak üzere, kaç Irak vatandaşı ülkemize girmiş ve çıkmıştır?

-2019-2024 yılları arasında, yıl yıl olmak üzere, yakalanan kaçak göçmenlerin kaçı Iraklı, kaçı Libyalı, kaçı Cezayirlidir?

-2019-2024 yılları arasında, yıl yıl olmak üzere, kaç Iraklı, kaç Libyalı ve kaç Cezayirli Türk vatandaşı olmuştur? Kaçı ülkemizden mülk edinerek vatandaş olma hakkı elde etmiştir?"

Bakan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"-Türkiye'nin en çok yasa dışı göç aldığı ülkeden biri olan Irak'a vize serbestisi uygulamasının sonuçlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapıldıysa detayı nedir? Yapılmadıysa gerekçesi nedir?

- Vize serbestisi için uygulanan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü kriterin sebebi nedir? Bu kriteri neye göre belirlediniz? Bunu böyle belirlerken neyi hedeflediniz?

-Irak'a verilen vize imtiyazı ile yılda kaç Iraklı'nın Türkiye'ye giriş-çıkış yapmasını öngörüyorsunuz?

-2019-2024 yılları arasında, yıl yıl olmak üzere, kaç Irak vatandaşı ülkemize vize başvurusunda bulunmuş, kaçına vize verilmiş, kaçının başvurusu reddedilmiştir?"