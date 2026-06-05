CHP'den Böcek'in iddialarına sert tepki: Ferdi Zeyrek'e iftira

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP yönetimine yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Özalper, Böcek'in Zeyrek'le baş başa kaldığı bir zaman dilimi olmadığını söyledi. İddiaların doğru olmadığını, Böcek'in son açıklamalarının kendi beyanlarıyla çeliştiğini belirten Bakırlıoğlu ise "Bu beyanların hiçbir tanesi Muhittin Böcek'e ait değildir. Bu ifadeler Akın Gürlek'in ifadeleridir" dedi. Bakırlıoğlu, "Bu kadar mı vicdansızsınız? Ölmüş bir insanın, sene-i devriyesinde, onun üzerinden iftira üretecek kadar nasıl alçalabilirsiniz" diye konuştu.







CHP Manisa İl Başkanlığı'nda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kamuoyuna yansıyan iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu açıklamalarda bulundu. Özalper, Böcek'in iddialarını reddederek, söz konusu ziyaret sırasında kendisinin, milletvekillerinin ve il yöneticilerinin de bulunduğunu belirtti. Bakırlıoğlu ise Böcek'in son açıklamalarının daha önceki beyanlarıyla çeliştiğini savunarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.





