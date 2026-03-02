CHP'li Başarır'dan Bolu'daki Hakim ve Savcılara: "Millet Adına Karar Verin, Tek Adam Adına Karar Vermeyin"

(BOLU) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bizler faniyiz, geçeceğiz ama siz devletsiniz ve burada milletin yüzüne her zaman bakacaksınız. O yüzden utanacağınız ve bu adalet binasını utandıracağınız kararlar vermeyin. Adaletin terazisi olun Saray'ın sesi olmayın. Millet adına karar verin, tek adam adına karar vermeyin" dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte gözaltına alınan 13 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Süreci takip etmek için Bolu'ya giden Başarır, adliye önünde basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklaması sırasında vatandaşlar "Hak, hukuk, adalet", "Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Tanju Özcan onurumuzdur" sloganlarını attı.

Başarır, şu açıklamayı yaptı:

"Büyük üzüntü içerisindeyiz. Yargı, adalet, adaletin terazisi iktidarın sesi olmamalı. Onlar millet adına en doğru kararı vermelidirler. Burada büyük bir hukuksuzluğu görüyoruz. İki dönemdir seçilen Bolu Belediye Başkanımız, Bolu halkının iradesiyle seçilen Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan şu anda Adliyede ifade veriyor. İfadesine ara verilmek zorunda kaldı çünkü ciddi anlamda şeker hastalığı var, daha yakın zamanda pankreatit atağı geçirdi ve uzun süre hastanede kaldı."

Ben buradan sesleniyorum savcılara, hakimlere. Kendisini bir davetiye ile bu adliyeye çağırsaydınız gelmeyecek miydi? Bizim kaçma şüphemiz yok, olamaz. Bizi bu ülkede kaçırabilecek bir güç daha anasının karnından doğmadı. Kaçma şüphesi olmayan ve olmayacak, bu topraklarda doğan, büyüyen Tanju Özcan ve işte kıymetli annesi ve babası, ablası, dedesi, atası bu topraklarda. Sayın savcılar ne hakla üç gündür onu jandarmada tutuyorsunuz?

"Adalet saraylarıyla Beştepe'deki sarayın bir farkı olsun, farkı olmalı"

Bakın arkamda iddia edilen vakıftan burs alan öğrenci kardeşlerim var. O vakıftan yardım alan yurttaşlarım var. O Vakıf meslek birlikleri, siyasetçiler, A Partisi, B Partisi, C Partisi fark etmeksizin kurulan bir vakıf. Siz burada Tanju Özcan'ı yargılamıyorsunuz Bolu halkını yargılıyorsunuz.

Eğer mahkemeye sevk edilirse umarım sevk edilmez ifadeyi alacak Hakim Bey'e sormak isterim sen daha önce bununla ilgili ifade aldığında belediyeyi haklı görmüştün. Burada belediye başkanı ile alakalı bir durum yok. Bu marketler kendi gönül rızası ile bu vakfa yardım etmişler, bu para da genç kardeşlerime, öğrenci kardeşlerime, Bolu halkına gitmiş. Neden yargılıyorsunuz bununla ilgili. Bu vicdansızlık. Yargıyı adalete teslim etmeyelim. Adalet saraylarıyla Beştepe'deki sarayın bir farkı olsun, farkı olmalı.

Sevgili hakim ve savcılar bakın adliyenin önünden sizlere sesleniyorum, benim milletvekili sıfatımın önünde Cumhuriyet yazmıyor ama kıymetli savcılar sizin savcı kelimesinin önünde Cumhuriyet yazıyor, siz Cumhuriyet savcısınız. Ne demek bu? Siz tek adama değil millete karşı sorumlusunuz. O yüzden önce yasaya sonra vicdanınıza göre bir karar verin, delilere göre karar verin. Dünyanın ve Türkiye'nin hiçbir yerinde tarihimizin hiçbir noktasında bir vakfa gönül rızası ile yardım topladığı için insanlar yargılanmaz. TanjuÖzcan'ın cebine tek bir kuruş geçmemiştir ve böyle bir iddia da yok. Ama maalesef ki bu dönem adalet, siyaset kurumuna el koymuş durumda. Burada biz yargılanmıyoruz, burada Tanju Özcan da yargılanmıyor, burada Cumhuriyet Halk Partisi de yargılanmıyor, burada millet yargılanıyor, burada Bolu halkı yargılanıyor, demokrasi yargılanıyor.

"Hiçbir hakim ve savcının millet iradesinin üzerinde karar verme yetkisi yoktur"

Hiçbir hakim ve savcının millet iradesinin üzerinde karar verme yetkisi yoktur. Bu rezalete son verin. İfadesi birazdan bitiyor, mahkemeye sevk etmeyin, Başkanı Bolu halkına teslim edin.

Ben hakim ve savcılara sesleniyorum; Ali Mahir Başarır, Mustafa Sarıgül, Mahmut Tanal, Yaşar Tüzün, Sayın Özgür Özel, Sayın Recep Tayyip Erdoğan… Bizler faniyiz, geçeceğiz ama siz devletsiniz ve burada milletin yüzüne her zaman bakacaksınız. O yüzden utanacağınız, ve bu adalet binasını utandıracağınız kararlar vermeyin. Adaletin terazisi olun Saray'ın sesi olmayın. Millet adına karar verin, tek adam adına karar vermeyin.

Biz adaleti, hakim ve savcıları etkilemek için burada değiliz. Biz milletin iradesine sahip çıkmak için, bir hakkın teslimi için, bir iradenin gasp edilmemesi için buradayız. Artık yeter. İstanbul, Adana, Ankara, Bolu… Nereye gidiyor? Hiç kimse Bolu halkından ve onun iradesinden büyük değildir. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti her zaman bakidir ve ilelebet baki kalacaktır. O yüzden bizim gibi fani olanların etkisinde kalmayın. Size baskı gelebilir, size birileri mesaj verebilir. O mesajı elinizle yırtıp atın, ceza kanunlarına ve Anayasaya bakın nokta en doğru kararı vereceksiniz. Biz burada karar verilene kadar Bolu halkı ile birlikte adliyenin önündeyiz. Başkanımıza, Bolu halkına, millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz oakıftan burs alan, hizmet alan, yardım gören yurttaşlarımızla birlikte. Son olarak o vakfın en büyük amacını Bolu'ya yakışır bir huzurevi yapmaktı. Ama görüyorum ki bu iktidar gitmeden benim güzel ülkeme huzur gelmeyecek. Bu anlayış giderse bize her yer, her sokak, her cadde, her köy, her ev huzurevi demektir. Bolu'ya, Belediye Başkanımıza, bizlere sahip çıkın. Bu mesele CHP meselesi değil, millet meselesidir."