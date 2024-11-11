Başarır'dan Erdoğan'a Sert Tepki

Güncel

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt Belediyesi önünde kayyuma karşı yapılan nöbette, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarını değerlendirdi. Başarır "Esenyurt'u karıştıran, Türkiye'yi karıştıran tek bir adam var; tek adam Recep Tayyip Erdoğan. En büyük terörizm, en büyük teröristlik; herkesi terörist ilan etmektir... Demiş ki, 'Allah ömür verdikçe hizmet etmek istiyorum'. Kime ömür verip vermeyeceğini Allah bilir ama Recep Tayyip Erdoğan, senin bir daha aday olup olmayacağına da anayasa karar verir, olamazsın. Biz bu dakikadan sonra onunla anayasa konusunda, onunla bir daha aday olup olmayacağı konusunda, onunla demokrasi konusunda asla masaya oturmayız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Belediye önünde bugün yapılan eyleme CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı.

Burada konuşan Erhan Adem, "Maalesef hem hukuksuz hem mesnetsiz iddialarla belediye başkanımız içeride. Yapılması gereken tek bir şey var. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanımızın bugün göreve gelmesi, belediye meclis üyelerimizle birlikte Esenyurt gibi bir ilçeyi İstanbul'un göz bebeği yapmak için mücadele etmeliler. Bizim görevimiz bu. Biz milletimizin tüm sorunlarını çözmek için buraya geldik ama maalesef sandıkta kazanamayanlar farklı yollarla farklı işler çeviriyorlar" tepkisini gösterdi.

"Milletvekili, belediye başkanı, gazeteci cezaevinde"

Ali Mahir Başarır da sabah saatlerinde izin verilmesi sonucu belediyeye girebildiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Ben bir numaraya söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan'a. Hasta mısın be adam sen? Hem okul açmıyorsun hem hastaneye açmıyorsun, yapanı da tutukluyorsun. Bu hastalık, hastalık, hastalık... Gelinen nokta şudur. Bu adamlar iyi niyetli değil. Dün açıklama yapmış, 'Esenyurt'u karıştırıyorlar, terörize ediyorlar'. Esenyurt'u karıştıran, Türkiye'yi karıştıran tek bir adam var; tek adam Recep Tayyip Erdoğan. En büyük terörizm, en büyük teröristlik; herkesi terörist ilan etmektir. Bu cumhurbaşkanı, kendisini sevmeyen, oy vermeyen, eleştiren herkesi terörist ilan etmiş. Seni insanlar sevmeyebilir, sevmiyor artık. Eleştirebilir, hak ediyorsun. İnsanlar senin hakkında haber yapar çünkü bunu da hak ediyorsun. Türkiye'ye bakın. Milletvekili cezaevinde. Belediye başkanı cezaevinde, bunların haberini yapan gazeteci cezaevinde. Bu ülkeyi kim bu hale getirdi, Recep Tayyip Erdoğan getirdi. O koltukta oturmak için her şeyi yapar. Kardeşi kardeşe kırdırır, kayyum atar, milletvekillerini tutuklar. Biz hep beraber direneceğiz. Demiş ki, 'Allah ömür verdikçe hizmet etmek istiyorum'. Kime ömür verip vermeyeceğini Allah bilir ama Recep Tayyip Erdoğan, senin bir daha aday olup olmayacağına da anayasa karar verir, olamazsın. Biz bu dakikadan sonra onunla anayasa konusunda, onunla bir daha aday olup olmayacağı konusunda, onunla demokrasi konusunda asla masaya oturmayız. Onunla bir konuda belki uzaktan ulaşırız. Bahardaki getir sandığı, o konuda senle uzlaşırız. Baharda seçim olsun. Esenyurt'u sahipsiz bırakmayacağız."