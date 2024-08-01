CHP'li Başarır, İsrail'e kurşun geçirmez cam ticareti yapıldığını açıkladı - Son Dakika
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CHP'li Başarır, İsrail'e kurşun geçirmez cam ticareti yapıldığını açıkladı

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kamuoyuna açıkladığı belgelerle, İsrail'e kurşun geçirmez cam ticareti yapıldığını duyurdu. Başarır, ticari ilişkilerin kesilmesi gerektiğini söylediklerini ancak iktidarın samimiyetsiz ve yalan dolu bilgiler verdiğini belirtti. Açıklamalarında, kurşun geçirmez camları Yunanistan üzerinden İsrail'e ihraç eden şirketlerin isimlerini ve süreci detaylarıyla paylaşacağını ifade etti.

01.08.2024 20:30
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(ANKARA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kamuoyuna açıkladığı belgelerle, İsrail'e kurşun geçirmez cam ticareti yapıldığını duyurdu.

CHP'li Başarır, "İsrail'in tek taraflı saldırılarının başladığı günden beri ticari ilişkileri kesmemiz gerektiğini söyledik. Bizi yalanladılar; kısmen ticari ilişkilerin yapıldığını, sonra yasaklandığını söylediler. Ama bu iktidarın, Filistin konusunda ne kadar samimiyetsiz ve yalan dolu bilgiler verdiğini kamuoyuna göstereceğiz" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Konu paraysa AKP'nin vicdanı olmuyor"

"Yer Mersin. Şirket Salt Grup, sahibi Mekin Merter Salt, AKP'nin eski il başkanı. Bu kişi kurşun geçirmez camları Yunanistan'ın Pire Limanı üzerinden İsrail'e ihraç ediyor. Üreten firma Star Grup. İstanbul Hadımköy'de. Oradan Mersin'e, Salt Grup'a, Mersin Limanı'ndan da önce Yunanistan'a, oradan da İsrail'e gidiyor. Biz bunu barkodlarıyla, evraklarıyla hepsiyle kamuoyuna paylaşacağız. Bu bir utanmazlıktır. Bu bir samimiyetsizliktir. Bu kamuoyuyla, vicdanlarla dalga geçmek, alay etmektir. Hep söylüyorum; konu paraysa, konu ticari ilişkilerse AKP'nin ve yönetiminin hiçbir şekilde vicdanı, kalbi ya da öncelikleri olmuyor. Tıpkı Filistin meselesinde olduğu gibi. Şimdi soruyorum: Bu Star Grup, Salt Grup, bu kurşun geçirmez camları neden İsrail'e yolluyor? Tabii ki İsrail'e bir şey olmasın diye, İsrail kurşun geçirmesin diye. Ama Filistin'de o evlerde, o hastanelerde kurşun geçirmez cam yok ve çocuklar ölüyor. Utanın, utanın, utanın."

CHP\'li Başarır, İsrail\'e kurşun geçirmez cam ticareti yapıldığını açıkladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Başarır, İsrail'e kurşun geçirmez cam ticareti yapıldığını açıkladı - Son Dakika

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