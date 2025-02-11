CHP'li Başkanlardan Operasyona Sosyal Medya Tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Başkanlardan Operasyona Sosyal Medya Tepkisi

CHP'li belediyelere yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyon sonrası, birçok belediye başkanı sosyal medyadan ortak bir açıklama yaparak, 'CHP milletimizin iradesidir! Millet yenilmez!' mesajını verdi.

11.02.2025 20:23  Güncelleme: 21:14
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(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik bu sabah başlatılan yeni şafak operasyonuyla ilgili soruşturma devam ederken, 31 Mart'ta seçilen başkanların çoğu sosyal medyadan tepki gösterdi. Ortak paylaşımda, "CHP milletimizin iradesidir! Millet yenilmez! 31 Mart 2024'ten bu yana cezalandırılan, zulmedilen biz değil, bizzat milletimizdir." denildi.

Sabah 06.00 sıralarında başlayan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, AK Parti yönetimindeki Fatih Belediyesi ile CHP'li başkanların yönetimindeki Üsküdar, Sancaktepe, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclislerinden birer üye ile bir sivil kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlarla ilgili işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam  ederken, CHP'li başkanlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

"Daima birlikteyiz, milletimizin hizmetindeyiz"

Aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu başkanların ortak paylaşımı şöyle:

"CHP milletimizin iradesidir! Millet yenilmez! 31 Mart 2024'ten bu yana cezalandırılan, zulmedilen biz değil, bizzat milletimizdir.

Tüm hukuksuzluklara, baskılara, engellemelere rağmen Türkiye İttifakını birlikte kurduğumuz emeklimizin, emekçimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Aday olmalarının önünde hiçbir engel olmayan tüm arkadaşlarımız milletin helal oylarıyla seçilmiştir. Daima birlikteyiz, milletimizin hizmetindeyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Başkanlardan Operasyona Sosyal Medya Tepkisi - Son Dakika

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