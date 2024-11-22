CHP\'li Başkanların Görevden Alınması ve Kayyum Uygulamaları Hakkında Açıklama

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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: KERİM UĞUR

(MUĞLA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin; "Sandıktan korkanlar, atadıkları hakimler eliyle, hukuku hiçe sayarak aldıkları kararlarla kimi yerde soruşturmanın selameti açısından kimi yerde birinci derece mahkemenin verdiği kararları gerekçe göstererek belediye başkanlarını görevden alıyor ve kayyum uygulamasını yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bizim bu konudaki mücadelemiz devam edecek. 30 Kasım'da bütün CHP'li belediye başkanlarını, CHP Genel Merkezi"nde kayyum belediyeciliği ve iktidarın belediye başkanlarımıza ve belediyelerimize uyguladığı antidemokratik uygulamaları gözden geçirmek üzere acil toplantıya çağırdık" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarındaki terör soruşturması gerekçesiyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuyu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Zeybek şöyle konuştu:

"31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'de her beş seçmenin dördünün ülkeyi ve belediyeleri yönetmesi için onay vermediği iktidar giderek bir alışkanlık haline getirerek mahkeme kararlarını ki hukuki anlamda süreç tamamlanmadan istinaf ve Yargıtay süreçleri tamamlanmadan yerel mahkemenin aldığı kararları gerekçe göstererek bugün Tunceli İl Belediye Başkanlığı'na ve Ovacık İlçe Belediye Başkanlığı'na görevden alma ve arkasından da kayyum atama yapmıştır. Aslında Biz son zamanlarda ülkeyi yönetenlerin verdiği mesajlar, genel olarak uyguladıkları politikalar sonucunda böyle bir yapıya yelteneceklerini görmüştük. Bu konuyla ilgili gerekli uyarıları yaptık. Ama görünen o ki 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de her beş kişiden dördünün, ülkeyi ve belediyeyi yönetmesi için onay vermediği iktidar şimdi mahkemeleri araç kayyum uygulamasını da gerekçe göstererek ülkede yönettiği belediye sayısını arttırma gayreti içindedir. Buradan hiçbir sonuç çıkmaz. Bu boşuna bir çabadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buradan elde edecek bir şey yoktur. Bugüne kadar kayyum atadığı belediyelerin tamamında bir sonraki yapılan seçimlerde ezici bir mağlubiyet almıştır.

"Önümüzdeki hafta cumartesi günü Ankara'da 412 belediye başkanımızla toplanacağız"

Ülkede genel olarak seçmenin iradesi bu iktidarın değişmesi yönündedir. Seçmenin ekonomik anlamda sıkıntıların giderilmesiyle ilgili alternatif olarak iktidardan beklentisi kalmamıştır. Sandığı beklemektedir. Sandıktan korkanların atadıkları hakimler eliyle, hukuku hiçe sayarak aldıkları kararlarla kimi yerde soruşturmanın selameti açısından kimi yerde birinci derece mahkemenin verdiği kararları gerekçe göstererek belediye başkanları görevden alıyor ve kayyum uygulamasını yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bizim bu konudaki mücadelemiz devam edecek. 30 Kasım tarihinde bütün CHP'li belediye başkanlarını, CHP Genel Merkezi'nde kayyum belediyeciliği ve iktidarın belediye başkanlarımıza, belediyelerimize uyguladığı antidemokratik uygulamaları gözden geçirmek üzere acil toplantıya çağırdık. Önümüzdeki hafta cumartesi günü de Ankara'da 412 belediye başkanımızla toplanacağız."